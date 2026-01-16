Redmi Note 15 vs Redmi Note 14: quali sono le differenze | Serie a confronto

Redmi Note 15 vs Redmi Note 14
Crediti: Redmi

Ora che finalmente la nuova gamma Note è stata lanciata in Italia, abbiamo le idee più chiare delle differente tra i modelli cinesi e quelli disponibili alle nostre latitudini. Il nostro confronto tra Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ ti permette di scoprire cosa cambia tra l’ultima generazione e quella annunciata lo scorso anno, per una scelta consapevole del tuo nuovo Xiaomi.

Quali sono le differenze tra la nuova serie Redmi Note 15 e la precedente generazione Note 14

Design e specifiche a confronto

Redmi Note 14 5G (ITALIA)Redmi Note 15 5G (ITALIA)
162,4 x 75,7 x 7,99 mm
190 grammi		164 x 75,42 x 7,4 mm
178 grammi
IP64IP65
• AMOLED
• Flat
• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)
• 120 Hz
• 8 bit
• 2.100 nit
• Gorilla Glass 5		• AMOLED
• Dual Edge
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
Dimensity 7025 Ultra
6 nm TSMC		Snapdragon 6 Gen 3
4 nm Samsung
2 x 2,5 GHz – Cortex-A78
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55		4 x 2,4 GHz – Cortex-A78
4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
IMG BXM-8-256Adreno 710
8 GB di RAM LPDDR4X8/12 GB LPDDR4X
256 GB UFS 2.2256/512 GB UFS 2.2
Micro SD: ✔️Micro SD: ✔️
Raffreddamento passivoRaffreddamento passivo
Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
• 108 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro		• 108 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 20 MP f/2.2Selfie da 20 MP f/2.2
5.110 mAh5.520 mAh
45W45W
Dual SIM 5GDual SIM 5G
eSIM: ❌eSIM: ❌
Wi-Fi 5Wi-Fi 5
Bluetooth 5.3Bluetooth 5.1
NFC: ✔️NFC: ✔️
GPSGPS
USB-CUSB-C
Speaker stereoSpeaker stereo
Mini jack cuffie: ❌Mini jack cuffie: ❌
Infrarossi: ✔️Infrarossi: ✔️
HyperOS
Android 14		HyperOS 2
Android 15
Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€		Prezzo di listino
6/128 GB – 229,9€
8/256 GB – 249,9€
12/512 GB – 349,9€
Redmi Note 14 Pro 5G (ITALIA)Redmi Note 15 Pro 5G (ITALIA)
162,33 x 74,42 x 8,4 mm
190 grammi		163,61 x 78,09 x 7,78 mm
204 grammi
IP68IP68
• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 12 bit
• 3.000 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus		• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
Dimensity 7300 Ultra
4 nm TSMC		Dimensity 7400 Ultra
4 nm TSMC
4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55		4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
Mali-G612 MC2Mali-G615 MP2
8 GB di RAM LPDDR4X8/12 GB LPDDR4X
256 GB UFS 2.2256/512 GB UFS 2.2
Micro SD: ❌Micro SD: ❌
Raffreddamento passivoRaffreddamento passivo
Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro		• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 20 MP f/2.2Selfie da 20 MP f/2.2
5.110 mAh6.580 mAh
45W45W
Dual SIM 5GDual SIM 5G
eSIM: ✔️eSIM: ✔️
Wi-Fi 6Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4
NFC: ✔️NFC: ✔️
GPSGPS
USB-CUSB-C
Speaker stereoSpeaker stereo
Mini jack cuffie: ❌Mini jack cuffie: ❌
Infrarossi: ✔️Infrarossi: ✔️
HyperOS
Android 14		HyperOS 2
Android 15
Prezzo di listino
8/256 GB – 399,9€		Prezzo di listino
8/256 GB – 379,9€
8/512 GB – 429,9€
12/512 GB – 449,9€
Redmi Note 14 Pro+ 5G (ITALIA)Redmi Note 15 Pro+ 5G (ITALIA)
162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm
210/205 gramm		163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm
208 grammi
IP68IP68
• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 12 bit
• 3.000 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus 2		• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
Snapdragon 7s Gen 3
4 nm TSMC		Snapdragon 7s Gen 4
4 nm TSMC
1 x 2,5 GHz – Cortex-A720
3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
4 x 1,8 GHz – Cortex-A520		1 x 2,7 GHz – Cortex-A720
3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
Adreno 810Adreno 810
8/12 GB RAM LPDDR4X8/12 GB LPDDR4X
256/512 GB UFS 2.2256/512 GB UFS 2.2
Micro SD: ❌Micro SD: ❌
Raffreddamento al liquido con camera di vaporeRaffreddamento al liquido con camera di vapore
Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro		• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 20 MP f/2.2Selfie da 32 MP f/2.2
5.110 mAh6.500 mAh
120W100W
Dual SIM 5GDual SIM 5G
eSIM: ✔️eSIM: ✔️
Wi-Fi 6Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4Bluetooth 5.4
NFC: ✔️NFC: ✔️
GPSGPS
USB-CUSB-C
Speaker stereoSpeaker stereo
Mini jack cuffie: ❌Mini jack cuffie: ❌
Infrarossi: ✔️Infrarossi: ✔️
HyperOS
Android 14		HyperOS 2
Android 15
Prezzo di listino
8/256 GB – 499,9€
12/512 GB – 549,9€		Prezzo di listino
8/256 GB – 479,9€
12/512 GB – 529,9€

Cosa cambia con le versioni 4G

Redmi Note 14 4G (ITALIA)Redmi Note 15 4G (ITALIA)
164,84 x 78,15 x 8,16 mm
200 grammi		164,03 x 75,42 x 7,94 mm
183,7 grammi
IP54IP64
• AMOLED
• Flat
• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)
• 120 Hz
• 8 bit
• 1.800 nit
• Gorilla Glass 5		• AMOLED
• Dual Edge
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
Helio G99 Ultra
6 nm TSMC		Helio G100 Ultra
6 nm TSMC
2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55		2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
Mali-G57 MC2Mali-G57 MP2
6/8 GB di RAM LPDDR4X6/8 GB LPDDR4X
128/256 GB UFS 2.2128/256 GB UFS 2.2
Micro SD: ✔️Micro SD: ✔️
Raffreddamento passivoRaffreddamento passivo
Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
• 108 MP f/1.7
• 2 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro		• 108 MP f/1.7
• 2 MP f/2.4, profondità di campo
Selfie da 20 MP f/2.2Selfie da 20 MP f/2.2
5.500 mAh6.000 mAh
33W33W
Dual SIM 4GDual SIM 4G
eSIM: ❌eSIM: ❌
Wi-Fi 5Wi-Fi 5
Bluetooth 5.3Bluetooth 5.1
NFC: ✔️NFC: ✔️
GPSGPS
USB-CUSB-C
Speaker stereoSpeaker stereo
Mini jack cuffie: ❌Mini jack cuffie: ❌
Infrarossi: ✔️Infrarossi: ✔️
HyperOS
Android 14		HyperOS 2
Android 15
Prezzo di listino
6/128 GB – 199,9€
8/256 GB – 229,9€		Prezzo di listino
6/128 GB – 199,9€
8/128 GB – 219,9€
8/256 GB – 229,9€
Redmi Note 14 Pro 4G (ITALIA)Redmi Note 15 Pro 4G (ITALIA)
162,16 x 74,92 x 8,24 mm
180 grammi		163,22 x 76,26 x 7,96 mm
195 grammi
IP64IP65
• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 10 bit
• 1.800 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus 2		• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus
Helio G100 Ultra
6 nm TSMC		Helio G200 Ultra
6 nm TSMC
2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55		2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
Mali-G57 MC2Mali-G57 MP2
8 GB di RAM LPDDR4X8/12 GB LPDDR4X
256 GB UFS 2.2256/512 GB UFS 2.2
Micro SD: ✔️Micro SD: ✔️
Raffreddamento passivoRaffreddamento passivo
Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro		• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 32 MP f/2.2Selfie da 32 MP f/2.2
5.500 mAh6.500 mAh
45W45W
Dual SIM 4GDual SIM 4G
eSIM: ❌eSIM: ❌
Wi-Fi 5Wi-Fi 5
Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3
NFC: ✔️NFC: ✔️
GPSGPS
USB-CUSB-C
Speaker stereoSpeaker stereo
Mini jack cuffie: ❌Mini jack cuffie: ❌
Infrarossi: ✔️Infrarossi: ✔️
HyperOS
Android 14		HyperOS 2
Android 15
Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€		Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€
12/512 GB – 359,9€

Le nostre recensioni

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Dai un’occhiata alle nostre recensioni dedicate ai modelli di punta della gamma Note e scopri qual è il Redmi Note che fa al caso tuo!

Prezzi a confronto & street price

Nel corso del nostro approfondimento abbiamo visto i prezzi di lancio dei singoli modelli, che – chiaramente – non rispecchiamo lo street price attuale. I precedenti Redmi Note 14 hanno subito dei ribassi, sia nello store ufficiale che in altre piattaforme; per quanto riguarda la gamma Redmi Note 15 ci sono varie offerte lancio disponibili per un periodo limitato di tempo.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 6+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 6+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Nero,...
199,90€
179,90€
Compra Ora
Amazon.it
Xiaomi Redmi Note 15 Pro, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, Fotocamera 200 MP, Resistenza IP65, Display AMOLED FHD+ da 6,77", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
Xiaomi Redmi Note 15 Pro, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, Fotocamera 200 MP, Resistenza IP65, Display AMOLED FHD+ da 6,77", Blu...
359,90€
319,90€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Blu Ghiacciaio,...
349,90€
299,99€
Compra Ora
Amazon.it
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12+512GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso + Smart Band 10
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12+512GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2...
491,38€
449,90€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Marrone Mocha, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Marrone...
529,90€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Redmi Note 14 4G 6GB+128GB - Smartphone 6.67" AMOLED, Camera Tripla 108MP, Batteria 5500mAh, Ricarica Rapida 33W, Processore Helio G99-Ultra,Verde(con Caricatore Incluso)
XIAOMI Redmi Note 14 4G 6GB+128GB - Smartphone 6.67" AMOLED, Camera Tripla 108MP, Batteria 5500mAh, Ricarica Rapida 33W, Processore Helio G99-Ultra,Verde(con...
179,00€
Compra Ora
Amazon.it
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 6,67" Double nano SIM 256 Go Noir minuit
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 6,67" Double nano SIM 256 Go Noir minuit
197,90€
Compra Ora
Amazon.it
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI...
299,90€
174,90€
Compra Ora
Amazon.it
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12GB RAM + 512GB ROM Smartphone 6,67" 120Hz 200MP 5110mAh Batteria 45W Ciano(con caricabatterie)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12GB RAM + 512GB ROM Smartphone 6,67" 120Hz 200MP 5110mAh Batteria 45W Ciano(con caricabatterie)
359,00€
Compra Ora
Amazon.it
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB Frost Blue
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB Frost Blue
320,22€
269,71€
Compra Ora
Amazon.it
