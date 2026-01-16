Redmi Note 15 vs Redmi Note 14: quali sono le differenze | Serie a confronto

Ora che finalmente la nuova gamma Note è stata lanciata in Italia, abbiamo le idee più chiare delle differente tra i modelli cinesi e quelli disponibili alle nostre latitudini. Il nostro confronto tra Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ ti permette di scoprire cosa cambia tra l’ultima generazione e quella annunciata lo scorso anno, per una scelta consapevole del tuo nuovo Xiaomi.

Quali sono le differenze tra la nuova serie Redmi Note 15 e la precedente generazione Note 14

Design e specifiche a confronto

Redmi Note 14 5G (ITALIA) Redmi Note 15 5G (ITALIA) 162,4 x 75,7 x 7,99 mm

190 grammi 164 x 75,42 x 7,4 mm

178 grammi IP64 IP65 • AMOLED

• Flat

• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)

• 120 Hz

• 8 bit

• 2.100 nit

• Gorilla Glass 5 • AMOLED

• Dual Edge

• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)

• 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 3.200 nit Dimensity 7025 Ultra

6 nm TSMC Snapdragon 6 Gen 3

4 nm Samsung 2 x 2,5 GHz – Cortex-A78

6 x 2,0 GHz – Cortex-A55 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78

4 x 1,8 GHz – Cortex-A55 IMG BXM-8-256 Adreno 710 8 GB di RAM LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X 256 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Micro SD: ✔️ Micro SD: ✔️ Raffreddamento passivo Raffreddamento passivo Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) • 108 MP f/1.7, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, macro • 108 MP f/1.7, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide

Selfie da 20 MP f/2.2 Selfie da 20 MP f/2.2 5.110 mAh 5.520 mAh 45W 45W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ❌ eSIM: ❌ Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.1 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS

Android 14 HyperOS 2

Android 15 Prezzo di listino

8/256 GB – 299,9€ Prezzo di listino

6/128 GB – 229,9€

8/256 GB – 249,9€

12/512 GB – 349,9€

Redmi Note 14 Pro 5G (ITALIA) Redmi Note 15 Pro 5G (ITALIA) 162,33 x 74,42 x 8,4 mm

190 grammi 163,61 x 78,09 x 7,78 mm

204 grammi IP68 IP68 • AMOLED

• Dual Edge

• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)

• 120 Hz

• 12 bit

• 3.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)

• 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 3.200 nit

• Gorilla Glass Victus 2 Dimensity 7300 Ultra

4 nm TSMC Dimensity 7400 Ultra

4 nm TSMC 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78

4 x 2,0 GHz – Cortex-A55 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78

4 x 2,0 GHz – Cortex-A55 Mali-G612 MC2 Mali-G615 MP2 8 GB di RAM LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X 256 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento passivo Raffreddamento passivo Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) • 200 MP f/1.65, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, macro • 200 MP f/1.7, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide Selfie da 20 MP f/2.2 Selfie da 20 MP f/2.2 5.110 mAh 6.580 mAh 45W 45W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ✔️ eSIM: ✔️ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS

Android 14 HyperOS 2

Android 15 Prezzo di listino

8/256 GB – 399,9€ Prezzo di listino

8/256 GB – 379,9€

8/512 GB – 429,9€

12/512 GB – 449,9€

Redmi Note 14 Pro+ 5G (ITALIA) Redmi Note 15 Pro+ 5G (ITALIA) 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm

210/205 gramm 163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm

208 grammi IP68 IP68 • AMOLED

• Dual Edge

• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)

• 120 Hz

• 12 bit

• 3.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus 2 • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)

• 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 3.200 nit

• Gorilla Glass Victus 2 Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC Snapdragon 7s Gen 4

4 nm TSMC 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720

3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

4 x 1,8 GHz – Cortex-A520 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720

3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

4 x 1,8 GHz – Cortex-A520 Adreno 810 Adreno 810 8/12 GB RAM LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X 256/512 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) • 200 MP f/1.65, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, macro • 200 MP f/1.7, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide Selfie da 20 MP f/2.2 Selfie da 32 MP f/2.2 5.110 mAh 6.500 mAh 120W 100W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: ✔️ eSIM: ✔️ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS

Android 14 HyperOS 2

Android 15 Prezzo di listino

8/256 GB – 499,9€

12/512 GB – 549,9€ Prezzo di listino

8/256 GB – 479,9€

12/512 GB – 529,9€

Cosa cambia con le versioni 4G

Redmi Note 14 4G (ITALIA) Redmi Note 15 4G (ITALIA) 164,84 x 78,15 x 8,16 mm

200 grammi 164,03 x 75,42 x 7,94 mm

183,7 grammi IP54 IP64 • AMOLED

• Flat

• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)

• 120 Hz

• 8 bit

• 1.800 nit

• Gorilla Glass 5 • AMOLED

• Dual Edge

• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)

• 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 3.200 nit Helio G99 Ultra

6 nm TSMC Helio G100 Ultra

6 nm TSMC 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2,0 GHz – Cortex-A55 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2,0 GHz – Cortex-A55 Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP2 6/8 GB di RAM LPDDR4X 6/8 GB LPDDR4X 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Micro SD: ✔️ Micro SD: ✔️ Raffreddamento passivo Raffreddamento passivo Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) • 108 MP f/1.7

• 2 MP f/2.2, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, macro • 108 MP f/1.7

• 2 MP f/2.4, profondità di campo

Selfie da 20 MP f/2.2 Selfie da 20 MP f/2.2 5.500 mAh 6.000 mAh 33W 33W Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM: ❌ eSIM: ❌ Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.1 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS

Android 14 HyperOS 2

Android 15 Prezzo di listino

6/128 GB – 199,9€

8/256 GB – 229,9€ Prezzo di listino

6/128 GB – 199,9€

8/128 GB – 219,9€

8/256 GB – 229,9€

Redmi Note 14 Pro 4G (ITALIA) Redmi Note 15 Pro 4G (ITALIA) 162,16 x 74,92 x 8,24 mm

180 grammi 163,22 x 76,26 x 7,96 mm

195 grammi IP64 IP65 • AMOLED

• Dual Edge

• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.800 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus 2 • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)

• 120 Hz

• 12 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 3.200 nit

• Gorilla Glass Victus Helio G100 Ultra

6 nm TSMC Helio G200 Ultra

6 nm TSMC 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2,0 GHz – Cortex-A55 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2,0 GHz – Cortex-A55 Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP2 8 GB di RAM LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X 256 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Micro SD: ✔️ Micro SD: ✔️ Raffreddamento passivo Raffreddamento passivo Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) • 200 MP f/1.65, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, macro • 200 MP f/1.7, OIS

• 8 MP f/2.2, ultra-wide Selfie da 32 MP f/2.2 Selfie da 32 MP f/2.2 5.500 mAh 6.500 mAh 45W 45W Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM: ❌ eSIM: ❌ Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ HyperOS

Android 14 HyperOS 2

Android 15 Prezzo di listino

8/256 GB – 299,9€ Prezzo di listino

8/256 GB – 299,9€

12/512 GB – 359,9€

Le nostre recensioni

Dai un’occhiata alle nostre recensioni dedicate ai modelli di punta della gamma Note e scopri qual è il Redmi Note che fa al caso tuo!

Prezzi a confronto & street price

Nel corso del nostro approfondimento abbiamo visto i prezzi di lancio dei singoli modelli, che – chiaramente – non rispecchiamo lo street price attuale. I precedenti Redmi Note 14 hanno subito dei ribassi, sia nello store ufficiale che in altre piattaforme; per quanto riguarda la gamma Redmi Note 15 ci sono varie offerte lancio disponibili per un periodo limitato di tempo.

XIAOMI Redmi Note 15, Smartphone 6+128GB, Batteria da 6000 mAh, Resistenza all’acqua, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Nero,... 199,90€ 179,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 15 Pro, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, Fotocamera 200 MP, Resistenza IP65, Display AMOLED FHD+ da 6,77", Blu... 359,90€ 319,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Blu Ghiacciaio,... 349,90€ 299,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12+512GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2... 491,38€ 449,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Marrone... 529,90€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Redmi Note 14 4G 6GB+128GB - Smartphone 6.67" AMOLED, Camera Tripla 108MP, Batteria 5500mAh, Ricarica Rapida 33W, Processore Helio G99-Ultra,Verde(con... 179,00€ Compra Ora Amazon.it XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 6,67" Double nano SIM 256 Go Noir minuit 197,90€ Compra Ora Amazon.it Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI... 299,90€ 174,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12GB RAM + 512GB ROM Smartphone 6,67" 120Hz 200MP 5110mAh Batteria 45W Ciano(con caricabatterie) 359,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB Frost Blue 320,22€ 269,71€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 16/01/2026 17:22

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.