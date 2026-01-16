Redmi Note 15 vs Redmi Note 14: quali sono le differenze | Serie a confronto

Ora che finalmente la nuova gamma Note è stata lanciata in Italia, abbiamo le idee più chiare delle differente tra i modelli cinesi e quelli disponibili alle nostre latitudini. Il nostro confronto tra Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ ti permette di scoprire cosa cambia tra l’ultima generazione e quella annunciata lo scorso anno, per una scelta consapevole del tuo nuovo Xiaomi.
Quali sono le differenze tra la nuova serie Redmi Note 15 e la precedente generazione Note 14
Design e specifiche a confronto
|Redmi Note 14 5G (ITALIA)
|Redmi Note 15 5G (ITALIA)
|162,4 x 75,7 x 7,99 mm
190 grammi
|164 x 75,42 x 7,4 mm
178 grammi
|IP64
|IP65
|• AMOLED
• Flat
• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)
• 120 Hz
• 8 bit
• 2.100 nit
• Gorilla Glass 5
|• AMOLED
• Dual Edge
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
|Dimensity 7025 Ultra
6 nm TSMC
|Snapdragon 6 Gen 3
4 nm Samsung
|2 x 2,5 GHz – Cortex-A78
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|4 x 2,4 GHz – Cortex-A78
4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
|IMG BXM-8-256
|Adreno 710
|8 GB di RAM LPDDR4X
|8/12 GB LPDDR4X
|256 GB UFS 2.2
|256/512 GB UFS 2.2
|Micro SD: ✔️
|Micro SD: ✔️
|Raffreddamento passivo
|Raffreddamento passivo
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|• 108 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro
|• 108 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
|Selfie da 20 MP f/2.2
|Selfie da 20 MP f/2.2
|5.110 mAh
|5.520 mAh
|45W
|45W
|Dual SIM 5G
|Dual SIM 5G
|eSIM: ❌
|eSIM: ❌
|Wi-Fi 5
|Wi-Fi 5
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.1
|NFC: ✔️
|NFC: ✔️
|GPS
|GPS
|USB-C
|USB-C
|Speaker stereo
|Speaker stereo
|Mini jack cuffie: ❌
|Mini jack cuffie: ❌
|Infrarossi: ✔️
|Infrarossi: ✔️
|HyperOS
Android 14
|HyperOS 2
Android 15
|Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€
|Prezzo di listino
6/128 GB – 229,9€
8/256 GB – 249,9€
12/512 GB – 349,9€
|Redmi Note 14 Pro 5G (ITALIA)
|Redmi Note 15 Pro 5G (ITALIA)
|162,33 x 74,42 x 8,4 mm
190 grammi
|163,61 x 78,09 x 7,78 mm
204 grammi
|IP68
|IP68
|• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 12 bit
• 3.000 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus
|• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
|Dimensity 7300 Ultra
4 nm TSMC
|Dimensity 7400 Ultra
4 nm TSMC
|4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|Mali-G612 MC2
|Mali-G615 MP2
|8 GB di RAM LPDDR4X
|8/12 GB LPDDR4X
|256 GB UFS 2.2
|256/512 GB UFS 2.2
|Micro SD: ❌
|Micro SD: ❌
|Raffreddamento passivo
|Raffreddamento passivo
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro
|• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
|Selfie da 20 MP f/2.2
|Selfie da 20 MP f/2.2
|5.110 mAh
|6.580 mAh
|45W
|45W
|Dual SIM 5G
|Dual SIM 5G
|eSIM: ✔️
|eSIM: ✔️
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4
|NFC: ✔️
|NFC: ✔️
|GPS
|GPS
|USB-C
|USB-C
|Speaker stereo
|Speaker stereo
|Mini jack cuffie: ❌
|Mini jack cuffie: ❌
|Infrarossi: ✔️
|Infrarossi: ✔️
|HyperOS
Android 14
|HyperOS 2
Android 15
|Prezzo di listino
8/256 GB – 399,9€
|Prezzo di listino
8/256 GB – 379,9€
8/512 GB – 429,9€
12/512 GB – 449,9€
|Redmi Note 14 Pro+ 5G (ITALIA)
|Redmi Note 15 Pro+ 5G (ITALIA)
|162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm
210/205 gramm
|163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm
208 grammi
|IP68
|IP68
|• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 12 bit
• 3.000 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus 2
|• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
|Snapdragon 7s Gen 3
4 nm TSMC
|Snapdragon 7s Gen 4
4 nm TSMC
|1 x 2,5 GHz – Cortex-A720
3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
|1 x 2,7 GHz – Cortex-A720
3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
|Adreno 810
|Adreno 810
|8/12 GB RAM LPDDR4X
|8/12 GB LPDDR4X
|256/512 GB UFS 2.2
|256/512 GB UFS 2.2
|Micro SD: ❌
|Micro SD: ❌
|Raffreddamento al liquido con camera di vapore
|Raffreddamento al liquido con camera di vapore
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro
|• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
|Selfie da 20 MP f/2.2
|Selfie da 32 MP f/2.2
|5.110 mAh
|6.500 mAh
|120W
|100W
|Dual SIM 5G
|Dual SIM 5G
|eSIM: ✔️
|eSIM: ✔️
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6E
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4
|NFC: ✔️
|NFC: ✔️
|GPS
|GPS
|USB-C
|USB-C
|Speaker stereo
|Speaker stereo
|Mini jack cuffie: ❌
|Mini jack cuffie: ❌
|Infrarossi: ✔️
|Infrarossi: ✔️
|HyperOS
Android 14
|HyperOS 2
Android 15
|Prezzo di listino
8/256 GB – 499,9€
12/512 GB – 549,9€
|Prezzo di listino
8/256 GB – 479,9€
12/512 GB – 529,9€
Cosa cambia con le versioni 4G
|Redmi Note 14 4G (ITALIA)
|Redmi Note 15 4G (ITALIA)
|164,84 x 78,15 x 8,16 mm
200 grammi
|164,03 x 75,42 x 7,94 mm
183,7 grammi
|IP54
|IP64
|• AMOLED
• Flat
• 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080)
• 120 Hz
• 8 bit
• 1.800 nit
• Gorilla Glass 5
|• AMOLED
• Dual Edge
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
|Helio G99 Ultra
6 nm TSMC
|Helio G100 Ultra
6 nm TSMC
|2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MP2
|6/8 GB di RAM LPDDR4X
|6/8 GB LPDDR4X
|128/256 GB UFS 2.2
|128/256 GB UFS 2.2
|Micro SD: ✔️
|Micro SD: ✔️
|Raffreddamento passivo
|Raffreddamento passivo
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|• 108 MP f/1.7
• 2 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro
|• 108 MP f/1.7
• 2 MP f/2.4, profondità di campo
|Selfie da 20 MP f/2.2
|Selfie da 20 MP f/2.2
|5.500 mAh
|6.000 mAh
|33W
|33W
|Dual SIM 4G
|Dual SIM 4G
|eSIM: ❌
|eSIM: ❌
|Wi-Fi 5
|Wi-Fi 5
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.1
|NFC: ✔️
|NFC: ✔️
|GPS
|GPS
|USB-C
|USB-C
|Speaker stereo
|Speaker stereo
|Mini jack cuffie: ❌
|Mini jack cuffie: ❌
|Infrarossi: ✔️
|Infrarossi: ✔️
|HyperOS
Android 14
|HyperOS 2
Android 15
|Prezzo di listino
6/128 GB – 199,9€
8/256 GB – 229,9€
|Prezzo di listino
6/128 GB – 199,9€
8/128 GB – 219,9€
8/256 GB – 229,9€
|Redmi Note 14 Pro 4G (ITALIA)
|Redmi Note 15 Pro 4G (ITALIA)
|162,16 x 74,92 x 8,24 mm
180 grammi
|163,22 x 76,26 x 7,96 mm
195 grammi
|IP64
|IP65
|• AMOLED
• Dual Edge
• 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220)
• 120 Hz
• 10 bit
• 1.800 nit
• PWM Dimming 1.920 Hz
• Gorilla Glass Victus 2
|• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus
|Helio G100 Ultra
6 nm TSMC
|Helio G200 Ultra
6 nm TSMC
|2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MP2
|8 GB di RAM LPDDR4X
|8/12 GB LPDDR4X
|256 GB UFS 2.2
|256/512 GB UFS 2.2
|Micro SD: ✔️
|Micro SD: ✔️
|Raffreddamento passivo
|Raffreddamento passivo
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|• 200 MP f/1.65, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
• 2 MP f/2.4, macro
|• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
|Selfie da 32 MP f/2.2
|Selfie da 32 MP f/2.2
|5.500 mAh
|6.500 mAh
|45W
|45W
|Dual SIM 4G
|Dual SIM 4G
|eSIM: ❌
|eSIM: ❌
|Wi-Fi 5
|Wi-Fi 5
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.3
|NFC: ✔️
|NFC: ✔️
|GPS
|GPS
|USB-C
|USB-C
|Speaker stereo
|Speaker stereo
|Mini jack cuffie: ❌
|Mini jack cuffie: ❌
|Infrarossi: ✔️
|Infrarossi: ✔️
|HyperOS
Android 14
|HyperOS 2
Android 15
|Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€
|Prezzo di listino
8/256 GB – 299,9€
12/512 GB – 359,9€
Le nostre recensioni
Dai un’occhiata alle nostre recensioni dedicate ai modelli di punta della gamma Note e scopri qual è il Redmi Note che fa al caso tuo!
Prezzi a confronto & street price
Nel corso del nostro approfondimento abbiamo visto i prezzi di lancio dei singoli modelli, che – chiaramente – non rispecchiamo lo street price attuale. I precedenti Redmi Note 14 hanno subito dei ribassi, sia nello store ufficiale che in altre piattaforme; per quanto riguarda la gamma Redmi Note 15 ci sono varie offerte lancio disponibili per un periodo limitato di tempo.
