Redmi Note 15 Pro+ alle prese con le torture di JerryRigEverything | Video

A distanza di una manciata di ore dal lancio in Italia della serie Redmi Note 15, ecco fare capolino un video molto interessante per chi sta valutando l’acquisto del modello di punta. Redmi Note 15 Pro+ è il protagonista del nuovo video di JerryRigEverything, dove viene sottoposto ad una serie di test di resistenza: come sarà andata per l’ultimo modello di Xiaomi?
Redmi Note 15 Pro+ nei test di resistenza di JerryRigEverything: ecco com’è andata per il nuovo Xiaomi
Nel suo nuovo video, l’autore del canale JerryRigEverything – celebre per i suoi test di resistenza – sottopone Redmi Note 15 Pro+ ad una serie di prove estreme e ad uno smontaggio completo per valutarne la durabilità. Gli utenti che conoscono il canale sanno già quali sono le torture subite dal povero smartphone di Xiaomi.
Il primo passaggio riguarda la resistenza ai graffi: lo schermo – protetto da Gorilla Glass Victus 2 – inizia a graffiarsi al livello 6 della scala di Mohs, con solchi più profondi al livello 7. Il telefono si posiziona al pari dei flagship più costosi; inoltre il lettore d’impronte digitali sotto lo schermo continua a funzionare anche dopo essere stato graffiato pesantemente.
La seconda fare saggia la resistenza al calore: il display AMOLED regge alla fiamma di un accendino per 25 secondi, senza subire danni permanenti.
L’ultimo passaggio è da sempre il peggiore, ossia il testi di piegamento: il mid-range Xiaomi ha superato con successo la prova di integrità fisica. Il telefono mostra una rigidità strutturale al top, con pochissima flessione.
Dopo aver concluso le solite prove, lo youtuber si cimenta nel teardown del dispositivo, svelandone i segreti. Il segreto della robustezza di Redmi Note 15 Pro+ è la struttura interna in metallo fuso, che occupa quasi tutto il corpo del device. Al termine del processo di smontaggio e riassemblaggio, il telefono risulta ancora perfettamente funzionante.
Se volete saperne di più sulle potenzialità del nuovo Redmi allora non resta che dare un’occhiata alla nostra recensione!