Redmi Note 15 Series in Italia parte ufficialmente da soli 179€

Xiaomi ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova Redmi Note 15 Series, una gamma composta da ben cinque modelli che finalmente sbarca sul mercato italiano.
Con il lancio di Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G e il modello base Redmi Note 15, il gigante tecnologico punta a democratizzare specifiche tecniche superiori, ponendo un accento particolare sulla resistenza strutturale e sull’autonomia.
Redmi Note 15 Series ufficiali in Italia: specifiche tecniche, prezzi e promozioni
Il filo conduttore che unisce l’intera lineup è la filosofia costruttiva denominata Redmi Titan Durability. Xiaomi ha lavorato profondamente sull’ingegnerizzazione dei dispositivi per superare le fragilità tipiche degli smartphone moderni.
I modelli di punta, come le varianti Pro+ 5G e Pro 5G, hanno ottenuto la certificazione SGS Premium Performance, che attesta una straordinaria resistenza a cadute, schiacciamenti e flessioni.
Grazie a un telaio centrale rinforzato, una scheda madre ad alta resistenza e l’impiego del Corning Gorilla Glass Victus 2, questi dispositivi sono certificati per resistere a cadute fino a 2,5 metri.
Ma la robustezza non riguarda solo gli urti. La serie alza l’asticella anche per quanto concerne l’impermeabilità: i modelli di vertice vantano certificazioni IP66, IP68 e IP69K, garantendo la sopravvivenza del dispositivo in immersione fino a 2 metri per 24 ore e la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione.
Anche l’usabilità sotto la pioggia è stata migliorata grazie alla tecnologia Wet Touch 2.0, che permette al display di rispondere ai comandi anche con mani o schermo bagnati.
Autonomia incredibile con la tecnologia al Silicio-Carbonio
Il modello di punta, Redmi Note 15 Pro+ 5G, integra una batteria al Silicio-Carbonio da ben 6.500 mAh. Questa tecnologia, al suo debutto nella serie Redmi Note, permette di aumentare la densità energetica mantenendo un design sottile e compatto.
Il risultato è un’autonomia eccezionale supportata dalla ricarica HyperCharge da 100W.
Anche il resto della gamma non delude: il Redmi Note 15 5G, nonostante uno spessore ridotto a soli 7,35 mm, ospita una batteria da 5.520 mAh, mentre il modello base arriva a 6.000 mAh.
Xiaomi garantisce inoltre una longevità delle celle senza precedenti, promettendo il mantenimento dell’80% della capacità originale anche dopo 1.600 cicli di ricarica, che secondo il marchio equivalgono a circa sei anni di utilizzo medio.
Fotografia computazionale e tanta IA
Sul fronte dell’imaging, la serie compie un balzo in avanti integrando sensori ad alta risoluzione con potenti algoritmi AI. I modelli Pro sfoggiano una nuova fotocamera principale da 200 MP con sensore HPE da 1/1,4″, capace di offrire uno zoom in-sensor tramite crop.
Secondo Xiaomi, questo sistema permette di coprire cinque diverse lunghezze focali, dal grandangolo al teleobiettivo, offrendo versatilità in ogni scenario, dalla street photography ai ritratti.
L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale non solo nello scatto, ma anche nella post-produzione. Strumenti come l’Assistente Creatività AI e la funzionalità di rimozione dei riflessi permettono di ottenere immagini pulite con un semplice tocco. I modelli standard non sono da meno, proponendo sensori da 108 MP che garantiscono scatti nitidi e dettagliati.
A muovere il top di gamma troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 4, raffreddata dall’innovativo sistema Xiaomi IceLoop, una soluzione solitamente riservata a fasce di prezzo superiori. L’esperienza multimediale è affidata a ampi display (fino a 6,83 pollici per i Pro) con luminosità di picco di 3.200 nit e nuovi speaker.
Una menzione d’onore va alla funzione Xiaomi Offline Communication, che consente la comunicazione tra dispositivi compatibili a breve raggio anche in assenza di rete cellulare.
Tutte le schede tecniche
Redmi Note 15 4G
- Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183,7 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Purple
- Certificazione: IP64
- Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 33W
- Fotocamera: 108 + 2 MP
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro 4G
- Dimensioni e peso: 163,22 x 76,26 x 7,96 mm per 195 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Titanium
- Certificazione: IP65
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, Gorilla Glass Victus
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G200 Ultra, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro
- Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 5G
- Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,4 mm per 178 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple
- Certificazione: IP65
- Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 710
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 5.520 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 108 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro 5G
- Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm per 204 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple
- Certificazione: IP68
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.580 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 20 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Dimensioni e peso: 163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm per 208 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mocha Brown
- Certificazione: IP68
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256/512 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 32 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Prezzi e disponibilità in Italia
La narrazione della “resistenza leggendaria” è supportata da due partnership strategiche. La prima con l’Olimpia Milano, che celebra i suoi 90 anni di storia fatta di resilienza e successi, rispecchiando i valori della serie Note 15. La seconda vede protagonista l’esploratore Ed Stafford e Discovery Channel, che metteranno alla prova la robustezza dei dispositivi nelle condizioni più estreme.
La nuova serie è già disponibile all’acquisto attraverso i canali ufficiali Xiaomi, Amazon e presso i principali rivenditori. La strategia di prezzo è aggressiva, specialmente considerando le promozioni di lancio valide fino al 31 gennaio.
REDMI Note 15 Pro+ 5G è disponibile nei colori Mocha Brown, Glacier Blue e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:
- 12 + 512 GB è di 529,90€
- 8 + 256 GB è di 479,90€
REDMI Note 15 Pro 5G è offerto nei colori Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:
- 12 + 512 GB è di 449,90€ – In bundle per la promo di lancio con Xiaomi Smart Band 10 (dal 15/1 alle 10:00 al 13/2 alle 23:59)
- 8 + 512 GB è di 429,90€
- 8 + 256 GB è di 379,90€
REDMI Note 15 Pro è disponibile nei colori Titanium Color, Glacier Blue e Black, con tre varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:
- 8 + 512 GB è di 329,90€, in promo fino al 31/01 a 299,90€
- 8 + 256 GB è di 249,90€,
- 6 + 128 GB è di 229,90€, in promo fino al 31/01 199,90€
REDMI Note 15 5G è disponibile nei colori Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:
- 12 + 512 GB è di 359,90€
- 8 + 256 GB è di 299,90€
REDMI Note 15 è disponibile nei colori Glacier Blue, Purple, Forest Green e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:
- 8 + 256 GB è di 229,90€
- 8 + 256 GB è di 229,90€, in promo fino al 31/01 a 199,90€
- 6 + 128 GB è di 199,90€, in promo fino al 31/01 a 179,90€