Redmi Note 15 Series in Italia parte ufficialmente da soli 179€

Xiaomi ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova Redmi Note 15 Series, una gamma composta da ben cinque modelli che finalmente sbarca sul mercato italiano.

Con il lancio di Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G e il modello base Redmi Note 15, il gigante tecnologico punta a democratizzare specifiche tecniche superiori, ponendo un accento particolare sulla resistenza strutturale e sull’autonomia.

Redmi Note 15 Series ufficiali in Italia: specifiche tecniche, prezzi e promozioni

Il filo conduttore che unisce l’intera lineup è la filosofia costruttiva denominata Redmi Titan Durability. Xiaomi ha lavorato profondamente sull’ingegnerizzazione dei dispositivi per superare le fragilità tipiche degli smartphone moderni.

I modelli di punta, come le varianti Pro+ 5G e Pro 5G, hanno ottenuto la certificazione SGS Premium Performance, che attesta una straordinaria resistenza a cadute, schiacciamenti e flessioni.

Grazie a un telaio centrale rinforzato, una scheda madre ad alta resistenza e l’impiego del Corning Gorilla Glass Victus 2, questi dispositivi sono certificati per resistere a cadute fino a 2,5 metri.

Ma la robustezza non riguarda solo gli urti. La serie alza l’asticella anche per quanto concerne l’impermeabilità: i modelli di vertice vantano certificazioni IP66, IP68 e IP69K, garantendo la sopravvivenza del dispositivo in immersione fino a 2 metri per 24 ore e la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione.

Anche l’usabilità sotto la pioggia è stata migliorata grazie alla tecnologia Wet Touch 2.0, che permette al display di rispondere ai comandi anche con mani o schermo bagnati.

Autonomia incredibile con la tecnologia al Silicio-Carbonio

Il modello di punta, Redmi Note 15 Pro+ 5G, integra una batteria al Silicio-Carbonio da ben 6.500 mAh. Questa tecnologia, al suo debutto nella serie Redmi Note, permette di aumentare la densità energetica mantenendo un design sottile e compatto.

Il risultato è un’autonomia eccezionale supportata dalla ricarica HyperCharge da 100W.

Anche il resto della gamma non delude: il Redmi Note 15 5G, nonostante uno spessore ridotto a soli 7,35 mm, ospita una batteria da 5.520 mAh, mentre il modello base arriva a 6.000 mAh.

Xiaomi garantisce inoltre una longevità delle celle senza precedenti, promettendo il mantenimento dell’80% della capacità originale anche dopo 1.600 cicli di ricarica, che secondo il marchio equivalgono a circa sei anni di utilizzo medio.

Fotografia computazionale e tanta IA

Sul fronte dell’imaging, la serie compie un balzo in avanti integrando sensori ad alta risoluzione con potenti algoritmi AI. I modelli Pro sfoggiano una nuova fotocamera principale da 200 MP con sensore HPE da 1/1,4″, capace di offrire uno zoom in-sensor tramite crop.

Secondo Xiaomi, questo sistema permette di coprire cinque diverse lunghezze focali, dal grandangolo al teleobiettivo, offrendo versatilità in ogni scenario, dalla street photography ai ritratti.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale non solo nello scatto, ma anche nella post-produzione. Strumenti come l’Assistente Creatività AI e la funzionalità di rimozione dei riflessi permettono di ottenere immagini pulite con un semplice tocco. I modelli standard non sono da meno, proponendo sensori da 108 MP che garantiscono scatti nitidi e dettagliati.

A muovere il top di gamma troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 4, raffreddata dall’innovativo sistema Xiaomi IceLoop, una soluzione solitamente riservata a fasce di prezzo superiori. L’esperienza multimediale è affidata a ampi display (fino a 6,83 pollici per i Pro) con luminosità di picco di 3.200 nit e nuovi speaker.

Una menzione d’onore va alla funzione Xiaomi Offline Communication, che consente la comunicazione tra dispositivi compatibili a breve raggio anche in assenza di rete cellulare.

Tutte le schede tecniche

Redmi Note 15 4G

Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183,7 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Purple

Certificazione: IP64

Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core

2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: 108 + 2 MP

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro 4G

Dimensioni e peso: 163,22 x 76,26 x 7,96 mm per 195 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Titanium

Certificazione: IP65

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G200 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core

2 x 2,2 GHz – Cortex-A76

6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro

Selfie camera: 32 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 5G

Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,4 mm per 178 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple

Certificazione: IP65

Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm Samsung

CPU octa-core

4 x 2,4 GHz – Cortex-A78

4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU: Adreno 710

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 5.520 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 108 + 8 MP con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro 5G

Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm per 204 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple

Certificazione: IP68

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core

4 x 2,6 GHz – Cortex-A78

4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.580 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Dimensioni e peso: 163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm per 208 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mocha Brown

Certificazione: IP68

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core

1 x 2,7 GHz – Cortex-A720

3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 810

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256/512 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W

Fotocamera: 200 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Prezzi e disponibilità in Italia

La narrazione della “resistenza leggendaria” è supportata da due partnership strategiche. La prima con l’Olimpia Milano, che celebra i suoi 90 anni di storia fatta di resilienza e successi, rispecchiando i valori della serie Note 15. La seconda vede protagonista l’esploratore Ed Stafford e Discovery Channel, che metteranno alla prova la robustezza dei dispositivi nelle condizioni più estreme.

La nuova serie è già disponibile all’acquisto attraverso i canali ufficiali Xiaomi, Amazon e presso i principali rivenditori. La strategia di prezzo è aggressiva, specialmente considerando le promozioni di lancio valide fino al 31 gennaio.

REDMI Note 15 Pro+ 5G è disponibile nei colori Mocha Brown, Glacier Blue e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:

12 + 512 GB è di 529,90€

8 + 256 GB è di 479,90€

REDMI Note 15 Pro 5G è offerto nei colori Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:

12 + 512 GB è di 449,90€ – In bundle per la promo di lancio con Xiaomi Smart Band 10 (dal 15/1 alle 10:00 al 13/2 alle 23:59)

– In bundle per la promo di lancio con Xiaomi Smart Band 10 (dal 15/1 alle 10:00 al 13/2 alle 23:59) 8 + 512 GB è di 429,90€

8 + 256 GB è di 379,90€

REDMI Note 15 Pro è disponibile nei colori Titanium Color, Glacier Blue e Black, con tre varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:

8 + 512 GB è di 329,90€, in promo fino al 31/01 a 299,90€

8 + 256 GB è di 249,90€ ,

, 6 + 128 GB è di 229,90€, in promo fino al 31/01 199,90€

REDMI Note 15 5G è disponibile nei colori Glacier Blue, Mist Purple e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da:

12 + 512 GB è di 359,90€

8 + 256 GB è di 299,90€

REDMI Note 15 è disponibile nei colori Glacier Blue, Purple, Forest Green e Black, con due varianti di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato per la configurazione da: