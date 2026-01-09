Redmi cede al fascino dei Gaming Phone: impermeabile e con ventola integrata

Nel futuro di Redmi c’è un Gaming Phone con ventola fisica: lo rivela un noto insider cinese, svelando alcuni dettagli di questo misterioso telefono. Siamo in un periodo in cui tanti brand stanno puntando al mercato del gaming, una vera e propria riscoperta che punta sull’offrire funzionalità esclusive.

Il primo smartphone con ventola integrata è di REDMAGIC e da allora il produttore ha fatto di questa caratteristica uno dei suoi punti di forza. Ma ora sembra che i rivali siano interessati ad aggredire la fascia dei mobile gamer e di certo ne vedremo delle belle.

Redmi lancerà un Gaming Phone con ventola: cosa sappiamo di questo misterioso dispositivo, grazie ai leak

K90 Pro Max – Crediti: Redmi

Il primo passo è stato fatto da Honor Win: un top di gamma con Snapdragon 8 Elite Gen 5 equipaggiato con una ventola fisica ed una scocca impermeabile, il tutto arricchito da ben 10.000 mAh di batteria.

Anche l’ultimo REDMAGIC 11 Pro è dotato di una ventolina e della certificazione IP, aggiungendo una selfie camera sotto il display (per un’esperienza a tutto schermo) e un sistema di raffreddamento avanzato con liquido fluorurato.

Se in questi casi abbiamo a che fare con la fascia top, OnePlus Turbo 6 preferisce restare nella categoria medio alta – offrendo uno schermo a 165 Hz, 9.000 mAh di batteria e lo Snapdragon 8s Gen 4.

Il nuovo smartphone da gaming di Redmi

Stando all’insider cinese Digital Chat Station, prossimamente anche Redmi si unirà alla festa con il suo Gaming Phone. Il dispositivo dovrebbe appartenere ad una nuova serie e guardare in alto, con il Dimensity 9500.

Non mancherebbero una ventola fisica e una scocca impermeabile classificata IP68, così come un display da 1.5K e refresh rate elevato. Il leaker pone anche l’accento sul design: il telefono avrebbe un’estetica minimale, senza linee aggressive e luci LED – come da tradizione per i gaming phone di stampo classico, come quelli REDMAGIC.

Il primo esperimento di Redmi

In realtà il futuro smartphone non sarà il primo modello da gaming del brand di Xiaomi. In passato l’azienda ha lanciato Redmi K50 Gaming, arrivato da noi con POCO. In questo caso la casa cinese ha seguito la tradizione della categoria con un design futuristico, tasti dorsali e un pannello a 144 Hz.

Tuttavia il prossimo smartphone dovrebbe avere un approccio differente e in un certo senso “più moderno”: un look accessibile a tutti (magari con la possibilità di una versione dal design da gaming) ed una ventola fisica, senza rinunciare all’impermeabilità.