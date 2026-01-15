Redmi Buds 8 Lite: le nuove TWS con ANC, colorate ed economiche, a soli 22€

Quest’oggi Xiaomi ha annunciato il debutto della serie Redmi Note 15 in Italia, con la bellezza di 5 smartphone (tra modelli 4G e 5G). Insieme ai nuovi telefoni hanno debuttato anche gli auricolari low budget Redmi Buds 8 Lite: colorati e economici, perfetti per accompagnare i modelli della gamma Note (e non solo).

Redmi Buds 8 Lite, i nuovi auricolari low budget di Xiaomi debuttano in Italia: prezzo e novità

Crediti: Redmi

Con le nuove Redmi Buds 8 Lite la cancellazione del rumore arriva davvero alla portata di tutti: il prezzo in Italia è di soli 22,9€ (nello store ufficiale e su Amazon) per un paio di cuffiette TWS con indossabilità in-ear e ANC fino a 42 dB. Disponibili nelle colorazioni Black, White e Blue, gli auricolari offrono driver dinamici con diaframma in titanio da 12,4 mm, supporto ai codec SBC e AAC e impostazioni EQ personalizzate.

Crediti: Redmi

Nonostante il prezzo stacciato, le TWS non si fanno mancare praticamente nulla: i doppi microfoni con soppressione del rumore AI ENC sono in grado di distinguere con precisione le voci dal rumore di fondo, anche in ambienti complessi. La riduzione si adatta anche al vento, una caratteristica utile sia durante gli spostamenti all’aperto che l’attività fisica.

Tra le altre caratteristiche abbiamo la connessione a doppio dispositivo, Google Fast Pair e fino a 8 ore di autonomia (fino a 36 ore contando anche la custodia). Grazie alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti per ottenere fino a 2 ore di riproduzione musicale.

