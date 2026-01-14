Il telefono e tablet più premium di REDMAGIC arrivano in Italia

Le ultime novità del brand cinese sono in dirittura d’arrivo anche in Italia, a distanza di poche settimane dall’uscita in patria. REDMAGIC 11 Pro e il tablet Pad Asta si tingono d’oro per un lancio speciale: le versioni Golden Saga stanno per fare capolino anche da noi, con un look spettacolare ed elementi preziosi – ad un prezzo che probabilmente sarà molto salato.

REDMAGIC 11 Pro e Pad Astra in versione Golden Saga: ufficiale la data d’uscita in Italia

La data d’uscita in Italia delle nuove edizioni limitate Golden Saga è il 19 gennaio: il sito ufficiale non svela l’identità dei dispositivi, ma dato che il lancio in Cina è avvenuto a dicembre sappiamo benissimo chi sono i protagonisti.

REDMAGIC 11 Pro è l’ultimo Gaming Phone del produttore e ritorna in una veste rinnovata: le specifiche non cambiano ma la parola d’ordine è “lusso“. Il flagship guadagna una scocca nera un telaio in fibra di carbonio ed un pannello posteriore in vetro zaffiro. Il tutto è impreziosito ulteriormente da dettagli placcati in oro, sia interni (come la camera di vapore) che esternamente.

La vera novità è REDMAGIC Pad Astra: è la prima volta che un tablet del brand riceve un’edizione Golden Saga. La variante di lusso adotta il medesimo stile del telefono, con un look nero e una trama in stile carbon fiber; anche qui ci sono elementi in oro, sia placcati che non.

Al momento l’azienda non ha ancora svelato i prezzi, limitandosi a confermare la data di lancio nello store ufficiale (è possibile iscriversi per restare aggiornati sull’uscita). Comunque diamo per scontato che saranno cifre salate: basta dare un’occhiata a REDMAGIC 10 Pro Golden Saga, presentato in Italia a 1.499€.

