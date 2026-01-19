Il gaming diventa di lusso con REDMAGIC 11 Pro e Astra Golden Saga | Ora in Italia

Dopo il lancio in Cina le nuove edizioni premium di REDMAGIC 11 Pro e del tablet REDMAGIC Astra arrivano anche in Italia. Le versioni Golden Saga portano il mobile gaming nella sfera del lusso con infusioni in oro puro e fibra di carbonio: ecco tutti i dettagli su entrambi i modelli tra prezzo e caratteristiche, ora disponibili all’acquisto nello store ufficiale.

REDMAGIC 11 Pro e Astra in versione Golden Saga ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche delle edizioni speciali di lusso

Crediti: REDMAGIC

Il top di gamma REDMAGIC 11 Pro diventa elegantissimo con un design raffinato dotato di una texture a cristallo di carbonio, con un corpo realizzato in fibra di carbonio di grado supercar ed elementi placcati in oro (logo REDMAGIC, pulsante di accensione e logo Golden Saga).

Il metallo prezioso è presente anche sotto la scocca: il sistema di raffreddamento Golden AcquaCore con liquido fluorurato presenta una camera di vapore placcata in oro mentre i condotti di raffreddamento sono realizzati in materiali compositi in oro e argento, per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Il retro del dispositivo è protetto da un vetro zaffiro di grado aerospaziale con un livello di durezza Mohs pari a 9, per la massima resistenza ai graffi. Il telefono arriva fornito con un’elegante confezione speciale contenente il device – nella sola configurazione da 24 GB/1 TB –, una custodia protettiva in kevlar e una ventola esterna. Non mancano il caricatore, il cavo dati e lo spillo per SIM.

Le specifiche di REDMAGIC 11 Pro Golden Saga restano invariate rispetto al modello standard: il prezzo è di 1.499€ tramite lo store ufficiale, con spedizione entro il 28 febbraio.

Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm, 230 grammi

Certificazione: IPX8

Display: AMOLED BOE X10 LTPO 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 3.000 Hz, fino a 1.800 nit, protezione Gorilla Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm 2 , 10 strati e metallo liquido + mini ventola + AquaCore Cooling System

, 10 strati e metallo liquido + mini ventola + AquaCore Cooling System SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC + RedCore R4 (chip grafico)

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 24 GB LPDDR5T

Storage: 1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria: 7.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 80W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.0) con OV50E40, OIS, ultra-wide OV50D40

Selfie camera: 16 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, USB-C, sensore IR, mini-jack 3.5 mm, pulsanti dorsali, luci RGB

Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11

Il tablet da gaming più lussuoso che esista è REDMAGIC Astra

Crediti: REDMAGIC

Oltre al top di gamma è stato annunciato anche REDMAGIC Astra Golden Saga, variante di lusso dell’ultimo tablet della compagnia. Le caratteristiche premium sono le stesse del telefono: il retro presenta un motivo con texture in cristallo di carbonio ed elementi placcati in oro.

Il telaio è realizzato in fibra di carbonio con copertura posteriore in vetro zaffiro; all’interno trova spazio un sistema di raffreddamento al liquido con camere di vapore a sandwich placcate in oro. Anche il tablet arriva con una confezione speciale e vari accessori (compresa la custodia in kevlar).

REDMAGIC Astra in versione Golden Saga debutta in Italia con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio d’archiviazione, al prezzo di 1.299€ – con spedizioni entro il 13 marzo.

Dimensioni e peso: 207 x 134,2 x 6,9 mm, 382 grammi

Certificazione: IP54

Display: OLED da 9,06″ 2.5K+ (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10 con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming a 5.280 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz (e fino a 2.000 Hz) e luminosità di picco di 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore, ventola e metallo liquido

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 24 GB LPDDR5T a 9.600 Mbps

Storage: 1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria: 8.200 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: 13 MP

Selfie Camera: 9 MP

Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, 4 speaker stereo, chip Red Core R3 Pro

Sistema operativo: Android 15 con Redmagic OS 10.5

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.