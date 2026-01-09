Tira aria di REDMAGIC 11 Air: cosa aspettarsi dal nuovo Gaming Phone

Il lancio del nuovo Gaming Phone del brand cinese si fa più vicino: la compagnia ha iniziato a stuzzicare con il primo teaser ufficiale, che si limita a ricordarci che il debutto è quasi dietro l’angolo.

Al momento l’azienda non ha rivelato altro ma niente paura perché l’ente certificativo TENAA è più che sufficiente: non solo ha pubblicato le specifiche di REDMAGIC 11 Air ma offre anche una panoramica del design.

REDMAGIC 11 Air: il primo teaser ufficiale ci ricorda che l’uscita è vicina

Crediti: REDMAGIC

Per quanto riguarda il poster ufficiale, c’è solo la conferma del nome REDMAGIC 11 Air: il lancio è previsto nel corso del mese di gennaio, quindi è solo questione di tempo prima che i profili social inizino ad offrire dettagli aggiuntivi.

Molto probabilmente il dispositivo arriverà anche in Italia: il predecessore ha trovato spazio nei mercati Global, quindi lo stesso dovrebbe avvenire anche con il nuovo modello.

Cosa sappiamo del prossimo Gaming Phone economico

Crediti: TENAA

REDMAGIC 11 Air è stato avvistato su Geekbench con la sigla NX799J: la piattaforma “conferma” che il cuore dell’esperienza sarà lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta di Qualcomm. Intanto il telefono è stato certificato nuovamente dal TENAA; prima il database dell’ente conteneva solo le specifiche ma adesso ci sono le immagini.

Il design del Gaming Phone si discosta da REDMAGIC 10 Air: niente stile sobrio e poco “da gaming” ma una scocca dal tocco futuristico, nel perfetto stile del brand. Non è da escludere che ci saranno anche colorazioni più minimali. Intanto le immagini del TENAA sembrano confermare la presenza della ventola integrata, assente a bordo del precedente Air.

Di seguito trovate tutte le specifiche conosciute grazie all’ente certificativo cinese, mentre ricordiamo che il SoC è stato svelato da Geekbench.