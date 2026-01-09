Tira aria di REDMAGIC 11 Air: cosa aspettarsi dal nuovo Gaming Phone

Il lancio del nuovo Gaming Phone del brand cinese si fa più vicino: la compagnia ha iniziato a stuzzicare con il primo teaser ufficiale, che si limita a ricordarci che il debutto è quasi dietro l’angolo.
Al momento l’azienda non ha rivelato altro ma niente paura perché l’ente certificativo TENAA è più che sufficiente: non solo ha pubblicato le specifiche di REDMAGIC 11 Air ma offre anche una panoramica del design.
REDMAGIC 11 Air: il primo teaser ufficiale ci ricorda che l’uscita è vicina
Per quanto riguarda il poster ufficiale, c’è solo la conferma del nome REDMAGIC 11 Air: il lancio è previsto nel corso del mese di gennaio, quindi è solo questione di tempo prima che i profili social inizino ad offrire dettagli aggiuntivi.
Molto probabilmente il dispositivo arriverà anche in Italia: il predecessore ha trovato spazio nei mercati Global, quindi lo stesso dovrebbe avvenire anche con il nuovo modello.
Cosa sappiamo del prossimo Gaming Phone economico
REDMAGIC 11 Air è stato avvistato su Geekbench con la sigla NX799J: la piattaforma “conferma” che il cuore dell’esperienza sarà lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta di Qualcomm. Intanto il telefono è stato certificato nuovamente dal TENAA; prima il database dell’ente conteneva solo le specifiche ma adesso ci sono le immagini.
Il design del Gaming Phone si discosta da REDMAGIC 10 Air: niente stile sobrio e poco “da gaming” ma una scocca dal tocco futuristico, nel perfetto stile del brand. Non è da escludere che ci saranno anche colorazioni più minimali. Intanto le immagini del TENAA sembrano confermare la presenza della ventola integrata, assente a bordo del precedente Air.
Di seguito trovate tutte le specifiche conosciute grazie all’ente certificativo cinese, mentre ricordiamo che il SoC è stato svelato da Geekbench.
- Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico oppure ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm2, 10 strati e metallo liquido + mini ventola
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, ossia 6.780 mAh di capacità nominale
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, pulsanti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11