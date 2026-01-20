REDMAGIC 11 Air è il Gaming Phone senza rinunce, a prezzo ribassato | Ufficiale

Il nuovo Gaming Phone sottile ed economico ha debuttato in Cina ed ora non resta che tenere le dita incrociate, sperando che faccia capolino anche da noi. REDMAGIC 11 Air è il secondo capitolo della gamma e ancora una volta sembra che il produttore cinese abbia colpito nel segno. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità – anche se per il momento questa è limitata solo al mercato cinese.

REDMAGIC 11 Air ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo Gaming Phone

Crediti: REDMAGIC

L’ultimo REDMAGIC 11 Air si distingue fortemente da REDMAGIC 10 Air: il predecessore optava per un design più sobrio, limitando gli eccessi alla sola colorazione arancione Flame (molto bella e tamarra). Il nuovo Gaming Phone cambia le regole e decide di restare fedele al suo DNA, con uno stile tipicamente da gaming.

Il retro presenta una scocca futuristica, con linee che richiamano il fratello maggiore REDMAGIC 11 Pro. Il sistema di raffreddamento al liquido è supportato da una ventola integrata circondata da un anello RGB per un tocco ancora più estroso.

Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC

La parte frontale ospita uno schermo AMOLED da 6,85″ con refresh rate a 144 Hz: il pannello non presenta foro o notch grazie alla presenza di una selfie camera sotto il display (da 16 MP). Il resto delle specifiche guarda alla fascia alta con lo Snapdragon 8 Elite (ex chipset di punta di Qualcomm), mentre l’autonomia è affidata ad una capiente batteria da 7.000 mAh con ricarica da 120W. Presente all’appello una coppia di tasti dorsali.

Il prezzo di REDMAGIC 11 Air parte da 3.499 yuan (circa 429€) per la versione da 12/256 GB e sale a 4.199 yuan (circa 515€ al cambio attuale) per quella da 16/512 GB.

REDMAGIC 11 Air – Scheda tecnica