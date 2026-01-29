REDMAGIC 11 Air ufficiale in Italia: Gaming Phone senza rinunce, a 499€!

La tradizione del brand cinese continua e per fortuna anche per quanto riguarda il debutto Global: REDMAGIC 11 Air è la versione “economica” dell’ultimo Gaming Phone dell’azienda. Il prezzo scende ma le caratteristiche sono da primo della classe, con un design aggressivo e futuristico e l’aggiunta di una ventola fisica – finora esclusiva della sola versione Pro. Ecco tutti i dettagli del nuovo arrivato, tra caratteristiche, prezzo e disponibilità per l’Italia.

REDMAGIC 11 Air: il Gaming Phone economico e sottile arriva in Italia, prezzo e novità

Crediti: REDMAGIC

Il nuovo REDMAGIC 11 Air arriva a pochi giorni di distanza dal debutto in Cina: un segnale chiaro del successo della serie di Gaming Phone sia in patria che alle nostre latitudini. La scorso modello REDMAGIC 10 Air ha scelto un approccio più cauto, ma con la nuova versione abbiamo un design che guarda al fratello maggiore – con uno stile futuristico che trasuda gaming da tutti i pori.

Il retro è caratterizzato da una scocca semi-trasparente con illuminazione RGB ed uno spessore contenuto: parliamo di 7,85 mm di spessore contro gli 8,9 mm di REDMAGIC 11 Pro, senza rinunciare praticamente a nulla.

Proprio come il fratello maggiore anche il modello Air adotta una ventola di raffreddamento (assente col 10 Air) da 24.000 giri al minuto. Il sistema integra anche una camera di vapore di grandi dimensioni, insieme ad una strato di materiale composito di grafene.

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8 Elite, ex chipset di punta di Qualcomm, accompagnato dal chip proprietario RedCore R4 – dedicato alle funzionalità legate al gaming. La batteria da 7.000 mAh è l’ideale per un’autonomia a lunga durata mentre la ricarica rapida di 80W permette di avere il telefono carico in un lampo.

Crediti: REDMAGIC

La parte frontale ospita uno schermo OLED da 6,85″ di diagonale con una fotocamera sotto il display, refresh rate a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.800 nit. Il risultato finale è un’esperienza multimediale senza il fastidio di notch o punch hole, con una fluidità al top e la massima visibilità.

Lungo il lato destro della scocca sono presenti due pulsanti dorsali Dual Touch da 520 Hz con una bassissima latenza e un feedback preciso. REDMAGIC 11 Air debutta in Italia al prezzo di 499€ e 599€, rispettivamente per le versioni da 12/256 GB e 16/512 GB. Dal 5 al 10 febbraio sarà possibile approfittare della promo lancio che permette di ottenere un buono sconto di 30€. Le vendite vere e proprie partiranno poi l’11 febbraio.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi

Colorazioni: Stardust White, Quantum Black, Aurora Silver

Certificazione: /

Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, 1.600 nit di luminosità e PWM Dimming a 2.592 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore + mini ventola

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12/16 GB LPDDR5T

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 120W

Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, sensore IR, pulsanti dorsali

Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11

