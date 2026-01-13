REDMAGIC 11 Air non tradisce il suo DNA da Gaming Phone: ecco le immagini ufficiali

La presentazione di REDMAGIC 11 Air si avvicina e dopo il lancio in Cina potrebbe toccare anche a noi. Aspettando una conferma ufficiale da parte della divisione Global, ecco le prime immagini del Gaming Phone economico.
Rispetto alla scorsa generazione, il dispositivo non mette da parte il suo DNA ma anzi sembra attingere a piene mani dal fratello maggiore – anche grazie all’introduzione della ventola di raffreddamento.
REDMAGIC 11 Air cambia stile rispetto al predecessore: meno sobrietà e più Gaming Phone
Con il precedente REDMAGIC 10 Air la parola d’ordine era “sobrietà”: un design pulito e senza eccessi, fatta eccezione per la stravagante versione arancione (Flare). Con il nuovo flagship economico assistiamo ad un cambio di strategia da parte del brand.
Il modello economico non rinuncia alla sua natura da Gaming Phone, anzi la mette in mostra con tre colorazioni che guardano a REDMAGIC 11 Pro e non nascondono nulla.
Tutte le versioni sono dotate della tipica scocca semi-trasparente della gamma e sotto di essa una trama dal sapore futuristico. Oltre all’aggiunta di una ventola per il raffreddamento (assente nel precedente 10 Air), REDMAGIC 11 Air presenta un sistema di luci RGB – sia intorno alla stessa ventola che sotto il logo del brand.
La parte frontale è occupata da un ampio schermo da 6,85″ di diagonale, con una selfie camera integrata sotto di esso. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di leak e dettagli dall’ente certificativo TENAA.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi
- Colorazioni: Stardust White, Quantum Black, Aurora Silver
- Certificazione: /
- Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico oppure ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm2, 10 strati e metallo liquido + mini ventola
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, ossia 6.780 mAh di capacità nominale
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, pulsanti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11