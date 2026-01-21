REDMAGIC 11 Air è in arrivo in Italia: manca pochissimo al debutto!

Sono passate solo poche ore dal debutto in Cina e i nostri pronostici hanno trovato conferma. La strategia del doppio Gaming Phone (premium e “economico”) deve aver pagato e dopo il primo capitolo, ecco fare capolino anche REDMAGIC 11 Air in versione Global.

Il dispositivo arriverà in Italia tra pochi giorni e possiamo aspettarci le medesime caratteristiche della controparte cinese – ad un prezzo contenuto (teniamo le dita incrociate).

REDMAGIC 11 Air Global, c’è la data d’uscita per l’Italia: ecco quanto arriverà

Crediti: REDMAGIC

L’uscita di REDMAGIC 11 Air è fissata per il 29 gennaio: il modello Global arriverà in Europa e in Italia ed è già possibile iscriversi tramite lo store ufficiale, per ricevere aggiornamenti sul lancio e partecipare a iniziative promozionali.

Come visto anche in occasione del lancio in Cina, il nuovo modello Air presenta uno stile più da gaming rispetto al predecessore – ricalcando lo stile futuristico del modello di punta. Inoltre stavolta è presente un sistema di raffreddamento avanzato che include anche una ventola integrata.

La divisione Global ha già confermato la presenza di una batteria da 7.000 mAh mentre il cuore dell’esperienza sarà lo Snapdragon 8 Elite.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi

Colorazioni: Stardust White, Quantum Black, Aurora Silver

Certificazione: /

Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, 1.600 nit di luminosità e PWM Dimming a 2.592 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore + mini ventola

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12/16 GB LPDDR5T

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 120W

Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, sensore IR, pulsanti dorsali

Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11

