REDMAGIC 11 Air ha una data: il Gaming Phone sottile ed economico sta arrivando

Dopo il primo teaser ecco la conferma ufficiale: REDMAGIC 11 Air sarà annunciato in Cina a gennaio ed arriverà con un design sottile e tante novità per gli appassionati di mobile gaming.

Ancora una volta sarà possibile giocare approfittando della solita potenza a cui ci ha abituato la compagnia cinese, ma in un formato più “contenuto” rispetto al modello di punta.

REDMAGIC 11 Air: ufficiale la data di presentazione in Cina, aspettando quella Global

Crediti: TENAA

La data di presentazione di REDMAGIC 11 Air è fissata per il 20 gennaio: per ora il brand ha confermato solo l’uscita in Cina ma è probabile che le cose cambieranno nei prossimi giorni. L’attuale REDMAGIC 10 Air è arrivato anche in Italia, rappresentando una ventata d’aria fresca per il panorama degli smartphone da gaming.

La casa cinese ha già confermato che il modello Air avrà un ampio schermo senza foro grazie alla selfie camera sotto il display. Inoltre rispetto al predecessore ci sarà una ventola di raffreddamento, tecnologia mutuata dal fratello maggiore REDMAGIC 11 Pro.

Crediti: REDMAGIC

Inoltre ci saranno un design semi-trasparente (tipico della gamma) e una coppia di pulsanti touch dorsali. Per non farci mancare nulla, l’azienda annuncia una batteria extra large in un corpo da 7,85 mm di spessore. In base a quanto emerso grazie alla certificazione TENAA, il telefono dovrebbe offrire 7.000 mAh con uno schermo da 6,85″ e un cuore Qualcomm – con lo Snapdragon 8 Elite.