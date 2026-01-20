Quando un brand come Roborock decide di spingere ancora sul segmento aspirapolvere lavapavimenti wet&dry, di solito non lo fa per riempire una casella a catalogo: lo fa perché ha un’idea precisa di come deve evolvere l’esperienza d’uso. Il Roborock F25 Ace Pro nasce esattamente con questa logica, ed è importante dirlo subito per non fare confusione con altri modelli dal nome simile: qui la novità non è “un po’ più potenza” o “un’app in più”, ma un approccio diverso alla gestione delle macchie, soprattutto quelle secche o oleose, che sono il vero tallone d’Achille di tanti wet&dry. Al CES 2026 Roborock l’ha presentato come un prodotto in grado di alzare l’asticella della pulizia profonda grazie a una tecnologia dedicata alla schiuma, oltre a una scheda tecnica decisamente ambiziosa.

Quello che mi interessa davvero, però, è sempre la stessa cosa: quanto ti semplifica la vita nella quotidianità. Perché un lavapavimenti “bravo” nei test da laboratorio ma scomodo da usare, rumoroso, pesante o che dopo due settimane puzza di umido, alla fine resta nell’angolo. Ecco: F25 Ace Pro è uno di quei prodotti che provano ad essere premium non con l’effetto wow, ma con tante piccole scelte che, sommate, potrebbero fare davvero la differenza.

Recensione Roborock F25 Ace Pro: la wet&dry più evoluta che pulisce (anche) con la schiuma

Videorecensione Roborock F25 Ace Pro

Design e materiali

Dal punto di vista estetico e costruttivo, il Roborock F25 Ace Pro è esattamente ciò che mi aspetto da un prodotto di fascia alta: linee pulite, plastiche solide, assemblaggi precisi e una sensazione generale di “prodotto pensato per durare”. Non è il classico elettrodomestico che sembra un giocattolo e che scricchiola dopo un mese.

Anche l’ergonomia è stata curata: l’impugnatura è comoda, i comandi sono dove devono essere e l’idea di fondo è che tu debba fare meno possibile mentre lui fa il grosso del lavoro. Questo si lega molto bene alla filosofia Roborock, che sui robot aspirapolvere ha costruito il suo nome: automazione, coerenza e riduzione degli “sbattimenti”. Insomma, anche con questo F25 Ace Pro la sensazione è simile, solo che applicata a un prodotto che si utilizza attivamente.

Un altro punto che spesso separa i wet&dry buoni da quelli che odi dopo una settimana è la manovrabilità. Anche in questo modello Roborock ha integrato le SlideTech 2.0, ossia delle ruote motorizzate indipendenti che aiutano spinta e trazione (e che possono anche essere controllate tramite l’applicazione). La spazzola continua ad utilizzare la tecnologia FlatReach 2.0, che permette un’inclinazione fino a 180° per infilarsi sotto mobili bassi mantenendo l’aspirazione, con un ingombro in altezza di circa 12,5 cm quando è completamente disteso.

Tradotto: non è solo “ci arrivi sotto al divano”, ma ci arrivi senza dover fare forza e senza che il rullo perda contatto o che il sistema smetta di aspirare come succede con modelli che, quando li inclini troppo, entrano in crisi. Il risultato è che pulire sotto letto, credenza o mobili del soggiorno diventa un’azione naturale. E se un wet&dry vuole davvero sostituire il classico mocio, deve poter pulire anche dove normalmente ti “scocci” di arrivare.

Molto bene i serbatoi che in un wet&dry a mio avviso hanno la stessa importanza della potenza d’aspirazione: hanno un’ottima capienza, agganci solidi, componenti che non gocciolano ovunque, e quello dell’acqua sporca non trattiene schifezze negli angoli e che non ti costringe a usare lo scovolino ogni volta.

Ad ogni modo, se dovessi indicare il motivo principale per cui molte persone smettono di usare i wet&dry, direi senza dubbio: la puzza. Quella tipica combinazione di umido, sporco e rullo che resta bagnato e dopo due giorni sembra una spugna dimenticata nel lavello. Roborock qui insiste molto sulla base: lavaggio del rullo con acqua ad alta temperatura (95°C) e asciugatura con aria calda sempre a 95°C, con riferimento a test TÜV SÜD per una rimozione batterica del 99,99%.

Certo, non ho avuto modo di appurare quanto e se i batteri vengano davvero rimossi (perché è una cosa che dipende molto dalle condizioni), ma il concetto tecnico è solidissimo: più temperatura nel lavaggio e soprattutto una vera asciugatura riducono drasticamente i cattivi odori e la necessità di interventi manuali. È anche presente un ciclo di asciugatura in modalità silenziosa che dura circa 30 minuti ad un livello sonoro attorno ai 48 dB.

JetFoaming

Ma la caratteristica che contraddistingue davvero il Roborock F25 Ace Pro rispetto a tutti gli altri modelli è la tecnologia JetFoaming. Si tratta di una schiuma attiva ultra-densa capace di trasformare una quantità minima di detergente in una massa enorme di microbolle (si parla di 167 milioni di microbolle da 1 ml di soluzione), da spruzzare in modo mirato tramite un grilletto dedicato.

Tradotto in esperienza d’uso: non è il classico lavaggio “acqua + rullo umido” che va bene per lo sporco quotidiano e per le macchie fresche, ma serve ad esempio quando si trovano la goccia di sugo secca, l’alone di dentifricio o quella zona in cucina dove l’olio si è stratificato. La schiuma ha due vantaggi pratici: aderisce di più alla superficie (non “scappa via” come l’acqua) e lavora meglio sullo sporco ostinato perché resta lì a scioglierlo quel tanto che basta prima del passaggio del rullo. Ed è proprio il tipo di funzione che, se la usi bene, ti evita di dover fare più passate.

Sia chiaro, la tecnologia JetFoaming non è pensata per essere sempre utilizzata: resta una modalità mirata, da attivare quando serve, quindi non diventa invasiva né ti consuma detergente a caso. E funziona bene: è un tool concreto per risolvere un problema concreto.

Aspirazione e lavaggio

Ad animare la F25 Ace Pro ci pensa un sistema in grado di garantire 25.000 Pa di potenza d’aspirazione aspirazione, 30 N di pressione verso il basso e una spazzola che lavora a 430 RPM. Ora: i numeri da soli contano fino a un certo punto, però in un wet&dry la combinazione tra aspirazione, pressione e velocità del rullo è fondamentale, perché non stai solo aspirando polvere: stai trascinando via liquidi, residui umidi, sporco misto e soprattutto stai “staccando” qualcosa da una superficie liscia. Qui la sensazione è che Roborock abbia costruito un sistema coerente, non semplicemente “sparato la potenza”.

Nell’uso reale, questa impostazione si traduce in un passaggio più deciso, che tende a lasciare il pavimento visibilmente pulito già al primo giro, senza quell’effetto tipico di alcuni modelli in cui senti che stai “spalmando” più che pulire. Su gres e piastrelle il risultato è ottimo anche sono superfici che perdonano poco: se lasci aloni, li vedi subito. Su parquet trattato, invece, il punto non è tanto la forza quanto la gestione dell’umidità: se il flusso è controllato bene, non hai il pavimento zuppo e i tempi di asciugatura restano rapidi.

Altro tema classico: capelli e peli di animali. Chi vive con un cane o un gatto lo sa: il wet&dry perfetto non esiste se dopo due sessioni devi smontare mezzo rullo per togliere i grovigli. Roborock qui punta sulla lama JawScrapers “a dente di squalo”, che esercita pressione costante sul rullo per evitare che i capelli si avvolgano. È una tecnologia che già conosciamo e che funziona: si parla di tasso di grovigli 0% e di una capacità di rimozione dei peli superiore al 90%.

Ora, al di là della percentuale precisa (che dipende sempre dal tipo di pelo e da quanto sporco stai raccogliendo), quello che conta è comunque l’idea: prevenire il groviglio invece di obbligarti a gestirlo. E nell’uso prolungato, questa cosa incide tantissimo perché determina quanta manutenzione farai davvero. In questo senso, F25 Ace Pro si comporta come un prodotto maturo: non ti chiede attenzioni continue, e quando devi pulire il serbatoio o controllare il rullo, lo fai in modo rapido e senza “effetto disgusto”.

Sotto la spazzola, poi, c’è il sensore DirTect, che fa bene il suo lavoro. Perché è inutile girarci intorno: la modalità automatica è utile solo se è prevedibile. Se un dispositivo cambia comportamento in modo nervoso, ti manda fuori di testa e finisci per bloccarlo su una modalità manuale. Nel caso del F25 Ace Pro, l’idea è più “morbida”: ti accorgi che sta lavorando di più quando serve, ma non ci sono scatti continui e non si sente il prodotto impazzire appena incontra una briciola.

E poi c’è un vantaggio spesso ignorato: la modalità automatica, se fatta bene, aiuta anche a ottimizzare consumi e autonomia. Perché nei punti puliti non serve bagnare tanto, e nei punti sporchi serve più decisione. È un concetto semplice, ma su tanti competitor viene gestito male. Qui, invece, l’impressione è di un sistema ben maturo, che funziona particolarmente bene.

Applicazione

Il F25 Ace Pro è gestibile via app Roborock, con regolazioni e anche una modalità di controllo remoto per guidare l’aspirapolvere. Sia chiaro, su un prodotto del genere l’applicazione non è una funzione è indispensabile per pulire, ma può essere comoda in alcuni scenari. Penso ad esempio a una zona sotto il tavolo dove si vuol fare una passata mirata senza impugnare tutto nel modo classico, oppure a situazioni in cui hai bisogno di gestire parametri come detergente e modalità senza chinarti sul dispositivo.

La cosa che apprezzo è che Roborock, di solito, non usa l’app per risolvere hardware, ma come una funzione aggiuntiva. Se l’app non la apri mai, il prodotto resta utilizzabile e sensato. E questo è fondamentale: gli elettrodomestici “smart” devono prima essere elettrodomestici buoni.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo della Roborock F25 Ace Pro è di 649 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in sconto a 549 euro. Ed è inutile girarci intorno: Roborock posiziona questo prodotto come top di gamma nel wet&dry, con base ad acqua calda, asciugatura calda e tecnologia JetFoaming.

Ma a chi si rivolge un prodotto del genere? Se l’obiettivo è “togliere due macchie ogni tanto”, un wet&dry premium non ha senso. Ma se si vuole davvero sostituire scopa e mocio, e soprattutto senza ritrovarsi a gestire odori e manutenzione continuamente, allora il discorso cambia.

Ad ogni modo, uno dei punti forti della F25 Ace Pro è la sensazione di utilizzare un prodotto completo: JetFoaming è una soluzione intelligente per le macchie difficili, la combinazione tra potenza/pressione/rullo è coerente, e soprattutto la base con lavaggio e asciugatura ad alta temperatura è il tipo di cosa che cambia davvero l’esperienza sul lungo periodo, perché riduce odori e manutenzione. Anche la manovrabilità, con SlideTech 2.0 e FlatReach 2.0, sembra pensata per l’uso quotidiano e non solo per arricchire la scheda tecnica.

Dall’altra parte, ci sono due contro principali. Il primo è quasi inevitabile: se il prezzo sarà quello che ci aspettiamo da un prodotto premium Roborock, allora non sarà di certo economico. Il secondo è che un wet&dry così completo resta comunque un oggetto che bisogna gestire: serbatoi da riempire e svuotare, base da posizionare, spazio in casa da dedicargli. Non è un robot che fa tutto da solo mentre sei fuori, e chi si aspetta quel tipo di automazione totale rischia di restare deluso.

Io lo consiglierei a chi ha casa “vissuta” (bambini, animali, cucina usata davvero), a chi vuole un pavimento pulito spesso senza tirare fuori secchio e mocio, e a chi è disposto a investire per avere meno manutenzione, meno odori e più praticità nel tempo. Se invece si cerca un wet&dry più economico possibile o non si ha voglia di gestire serbatoi e base, meglio orientarsi su prodotti più semplici e spendere meno: perché qui paghi una cosa molto specifica, e cioè il comfort quotidiano, e Roborock mette a disposizione tante versioni della sua serie F25 anche più economiche.

