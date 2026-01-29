Recensione OPPO Reno 15: stile da vendere, ma il prezzo scotta

La serie Reno di OPPO ha sempre avuto un obiettivo molto chiaro: farsi notare in un mercato spesso omologato e, devo dire, che OPPO è sempre riuscita nel suo scopo. Non è un caso che, anche quest’anno, con l’arrivo del nuovo OPPO Reno 15, il brand rinnova questa promessa portando sugli scaffali quello che, sulla carta, dovrebbe essere il modello “entry-level” della famiglia, ma che all’atto pratico condivide molto del DNA dei fratelli maggiori in versione Pro.

Siamo di fronte a un dispositivo che punta tutto sull’esperienza d’uso e sull’impatto estetico, offrendo lo stesso linguaggio di design e il medesimo software delle varianti più costose. C’è, però, un ma: il posizionamento di prezzo è ambizioso, e questo Reno 15 di fatto si colloca come il modello base più costoso lanciato finora dalla casa cinese. Questa scelta strategica lo mette in diretta competizione con alternative molto agguerrite, ma i numeri della scheda tecnica non raccontano tutta la storia, che invece ora vi racconto.

Recensione OPPO Reno 15

Design e materiali

Se c’è un aspetto dove OPPO raramente sbaglia il colpo, e questo lo sostengo da anni, sin da quando la serie Reno era appannaggio del mercato Asiatico, questo è l’estetica, e il Reno 15 ne è la conferma. Il dispositivo non si limita a essere bello da vedere, ma introduce la tecnologia HoloFusion, una lavorazione del vetro posteriore che sfrutta migliaia di micro-strutture per manipolare la luce e creare un effetto di profondità quasi tridimensionale.

L’azienda ha differenziato le varie colorazioni con texture uniche: c’è la versione versione Aurora White offre un’estetica più eterea, con un effetto a nastro che sembra fluttuare sulla scocca oppure per chi preferisce la sobrietà assoluta, esiste anche una versione Twilight Black priva di pattern complessi e, anzi, piuttosto minimal nei dettagli.

L’evoluzione rispetto al passato si nota anche nel modulo fotografico. Abbandonato il design a “pillola”, il Reno 15 sfoggia il nuovo Dynamic Stellar Ring, una piattaforma quadrata che si integra perfettamente nel retro e che, grazie a una particolare lavorazione, emette un leggero bagliore quando colpita dalla luce, un dettaglio già visto in realtà su alcuni modelli passati, che OPPO continua a riproporre, e a farlo sempre con stile. Le lenti sono state ridotte nelle dimensioni e il tutto è rifinito da incisioni pulite che conferiscono al telefono un look decisamente moderno.

Non è però solo una questione di apparenza, perchè questo Reno 15 è anche tanta sostanza, soprattutto sul fronte ergonomia che gioca un ruolo fondamentale. Grazie ai bordi piatti, a uno spessore contenuto in soli 7,7 mm e a un peso di 197 grammi, lo smartphone si tiene in mano con grande piacere e non stanca il polso nemmeno dopo sessioni di utilizzo prolungato. Anche sul fronte della resistenza OPPO ha fatto un ottimo lavoro, dal momento che il Reno 15 offre un set completo di certificazioni che spaziano dalla IP66 alla IP69 per la protezione da acqua e polvere.

In più, a rendere il tutto più premium, scelta necessaria anche visto il posizionamento di prezzo, ci pensa la struttura, realizzata in alluminio aerospaziale oltre che il sistema di ammortizzazione interna pensato per assorbire gli urti e cadute, che onestamente non ho avuto l’occasione di provare.

Display

Passando alla parte frontale, ci troviamo di fronte a un pannello che conferma la cura estetica di OPPO, ma che lascia spazio a qualche riflessione tecnica, anche abbastanza inconsueta, devo dire, visto che spesso sono stato soddisfatto dai pannelli di OPPO, a prescindere dalle fasce di prezzo. Qui lo schermo è un’unità AMOLED da 6,59 pollici, una diagonale leggermente cresciuta rispetto alla generazione precedente, ma che non intacca le dimensioni complessive del dispositivo. Questo risultato è stato ottenuto lavorando di fino sulle cornici, che risultano non solo sottili, ma perfettamente simmetriche su tutti i lati, un dettaglio di design che restituisce un senso di ordine e armonia molto appagante per chi è attento a queste finezze. Un lavoro di precisione che, di fatto, ha portato il rapporto schermo-scocca a sfiorare il 90 percento.

Nell’utilizzo quotidiano, specialmente in ambienti interni, il display si comporta egregiamente. La risoluzione 1.5K garantisce una definizione piuttosto alta, mentre la tecnologia AMOLED fa il suo dovere restituendo neri profondissimi e colori vibranti: l’ho usato per qualche giorno durante dei viaggi per guardare serie TV o anime ed è stato un piacere, anche grazie a una taratura che punta a un forte impatto visivo e al supporto HDR+, che rende le immagini sempre vivide e coinvolgenti. Anche gli angoli di visione sono ottimi, mantenendo la fedeltà cromatica anche quando non si guarda il telefono perfettamente di fronte.

Tuttavia, come dicevo prima, qualche perplessità sorge sotto la luce diretta del sole; la luminosità massima in modalità HBM (High Brightness Mode) si ferma a circa 1.200 nit. Sebbene sia un valore sufficiente per la maggior parte delle situazioni, risulta un po’ sottotono rispetto a quanto offerto oggi da alcuni competitor diretti, che nella stessa fascia di prezzo spingono i loro pannelli a picchi di luminosità decisamente superiori, e spesso anche a cifre inferiori, per inciso. Questo significa che in giornate particolarmente soleggiate potreste faticare un po’ più del previsto a leggere i contenuti a schermo, anche se non è un elemento penalizzante al 100%. A chiudere il cerchio dell’esperienza multimediale troviamo un sistema di speaker stereo che accompagna bene le immagini con un audio chiaro e bilanciato, anche se spingendo il volume al massimo si può avvertire qualche lieve distorsione.

Hardware e prestazioni

Anche quest’anno OPPO conferma la fiducia al solito Qualcomm, visto che sotto la scocca del Reno 15 batte un cuore Snapdragon 7 Gen 4. Questa scelta posiziona lo smartphone in una fascia media molto chiara: è un dispositivo progettato per garantire fluidità e affidabilità nell’uso quotidiano, ma senza velleità da “monstre” di potenza. Sia chiaro: per l’utente tipo, quello che vive di social, messaggistica, navigazione web e multitasking leggero, l’esperienza è assolutamente promossa, anche perchè le applicazioni si aprono rapidamente, lo scorrimento dei feed è reattivo e non si avvertono impuntamenti che possano rovinare l’esperienza d’uso giornaliera.

Il discorso cambia se si sposta l’attenzione sul gaming spinto, dove emergono i limiti naturali di questo chip, questione che poi ci fa porre i classici interrogativi di sempre: ha senso spendere 599 euro per un nuovo medio di gamma, piuttosto che, magari, la stessa cifra (o anche meno) per un ex top di gamma, magari di uno o due anni fa? Anche perchè, per quanto questa soluzione di Qualcomm sia affidabile, non siamo di fronte a un processore nato per giocare ai massimi livelli: titoli come Call of Duty Mobile o PUBG girano fluidi a 90fps solo scendendo a compromessi e impostando la grafica a dettagli più bassi, mentre se si cerca un dettaglio visivo superiore con titoli graficamente impegnativi, il frame rate tende ad assestarsi intorno ai 30-35fps, una soglia giocabile ma lontana dagli standard competitivi.

Per quanto riguarda i tagli di memoria, OPPO porta in Italia un’unica variante da 8GB di RAM e 512GB di storage, un po’ limitato forse per alcuni; la notizia positiva è che, se siete avvezzi con gli acquisti dalla Cina, lo potreste acquistare anche in variante con 16GB di RAM e fino a 1TB di storage interno, in ogni caso sempre non espandibile tramite microSD.

Bene, invece, il fronte connettività; lo smartphone supporta due schede sim fisiche, oltre alle eSIM ormai immancabili. Ottima ricezione, buona qualità telefonica e ottima velocità della rete Wi-Fi che supporta fino al Wi-Fi 6, e non oltre.

Software

Ad animare il tutto troviamo la ColorOS 16 basata su Android 16, un’interfaccia che ha raggiunto un livello di maturità notevole, che di anno in anno tende sempre a migliorare. Non ho mai nascosto come questa interfaccia sia tra le mie preferite, soprattutto a livello grafico, e non è un caso che navigare tra i menu qui sia un’esperienza davvero piacevole: OPPO ha lavorato molto sulla pulizia del codice e sulle animazioni, che risultano sempre fluide e scattanti, dando quella sensazione di immediatezza che l’utente smart cerca. Le opzioni di personalizzazione sono abbondanti come sempre, e questo permette all’utente di “cucirsi” praticamente addosso lo smartphone.

E’ anche vero che, a un occhio attento, non sfuggirà una certa mancanza di coesione visiva: l’interfaccia soffre di una leggera frammentazione stilistica, con le app di Google che seguono il loro design language, quelle native di OPPO che ne seguono un altro, e alcuni elementi di sistema che adottano il nuovo stile “Liquid Glass” mentre altri ne sono privi. È un dettaglio estetico, certo, ma crea un piccolo stacco visivo. Più concreta è invece la questione del “bloatware“: al primo avvio ci si ritrova con una quantità davvero ingente di applicazioni preinstallate, che sembrano essere sempre di più, con il passare degli anni. Fortunatamente la maggior parte si può disinstallare, ma è un passaggio in più che avremmo evitato volentieri. Ottima invece la prospettiva di longevità: con la promessa di 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza, il Reno 15 è un investimento destinato a durare nel tempo.

Fotocamera

La fotografia è sempre stata il cuore pulsante della serie Reno e, anche questa volta, le aspettative erano alte, non ve lo nego. Sulla carta ci troviamo di fronte allo stesso identico setup hardware del modello precedente, ma annualmente si registrano piccoli miglioramenti sul fronte software, che di conseguenza fanno cambiare tutte le valutazioni. Il sensore principale da 50 MP, stabilizzato otticamente, è una garanzia in quasi tutte le condizioni di luce: di giorno regala scatti nitidi e ricchi di dettagli, con una gestione dei colori che punta a un look vibrante e pronto per i social, anche senza un minimo di post produzione.

Il vero asso nella manica del Reno 15, specialmente considerando la sua fascia di prezzo, è però il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3.5x, che gli da un bello stacco rispetto la concorrenza. La separazione dei soggetti nella modalità ritratto è precisa e l’effetto bokeh risulta estremamente convincente. La qualità regge sorprendentemente bene anche spingendosi fino a uno zoom ibrido 7x in notturna, che offre inquadrature creative impossibili per altri medi di gamma. Oltre questa soglia, superando il 20x, l’immagine degrada in modo evidente, ma questo era più che scontato. Nota dolente invece per la grandangolare da 8 MP, che si conferma l’anello debole della catena, come spesso accade: accettabile di giorno per catturare panorami ampi, di notte mostra il fianco con immagini morbide e povere di dettagli.

Per quanto riguarda i video, la fotocamera principale permette di registrare fino al 4K a 30fps, sfruttando la stabilizzazione ottica per garantire riprese fluide e prive di quei micro-tremolii fastidiosi quando si cammina. La resa dei colori nei video segue la filosofia delle foto: accesa e contrastata, tutto sommato accettabile per la fascia di mercato di appartenenza. Anche la selfie camera anteriore supporta registrazioni di buona qualità, ideali per vlog o storie su Instagram, pur mantenendo quel vizio di “ritoccare” un po’ troppo la pelle togliendo naturalezza all’incarnato.

C’è infine una peculiarità software che va segnalata: l’elaborazione delle immagini non è istantanea, e spesso dopo aver premuto il pulsante di scatto, può capitare di dover attendere anche 10 o 15 secondi affinché l’algoritmo completi il suo lavoro in background. Se aprite la galleria immediatamente, potreste trovarvi davanti a un’immagine sgranata che si “pulisce” magicamente sotto i vostri occhi solo dopo qualche istante. Nulla di drammatico, anzi per quanto mi riguarda è positiva la “correzione” automatica, così da limitare a zero l’intervento in post produzione (magari da chi non è esperto, e si accontenta del punta e scatta).

Autonomia

Se c’è un aspetto dove il Reno 15 stravolge le carte in tavola è l’autonomia. OPPO è riuscita a integrare una batteria da ben 6.500 mAh, incrementando la capacità rispetto al passato senza appesantire il design ed esagerare con lo spessore. I risultati sul campo sono eccellenti: che si tratti di navigazione GPS, hotspot o gaming, lo smartphone si comporta davvero bene, portandoci a sera con una buona autonomia residua.

Quando serve energia, la tecnologia SuperVOOC da 80W permette di passare da 0 a 100% in poco meno di un’ora, anche se il caricatore non è incluso in confezione, ormai come da tradizione.

Prezzo e considerazioni

Il nodo cruciale quando si parla di OPPO, inevitabilmente, è sempre il prezzo. OPPO Reno 15 arriva sul mercato italiano con un listino di 599 euro, una cifra importante che lo posiziona in una fascia decisamente combattuta e che potrebbe far storcere il naso a chi è abituato a valutare uno smartphone esclusivamente contando i gigahertz del processore. È evidente che OPPO non stia vendendo solo specifiche tecniche, ma un pacchetto completo fatto di design, materiali premium e affidabilità.

Certo, l’aggressiva offerta di lancio studiata per ammortizzare l’investimento iniziale è interessante: iscrivendosi alla newsletter è possibile ottenere subito uno sconto di 30 euro, e in più al momento dell’acquisto si può ricevere gratuitamente in bundle un accessorio a scelta tra le cuffie TWS OPPO Enco Buds3 Pro (disponibili in Glaze White o Graphite Grey) oppure, per chi vive in movimento, un pratico Power Bank magnetico da 10.000 mAh.

Il Reno 15, in conclusione, è la scelta ideale per un pubblico più “smart” e attento allo stile, che cerca un dispositivo bello da esibire, capace di scattare ritratti eccellenti e supportato da una batteria che sembra non finire mai. Se la vostra priorità sono i benchmark e la potenza bruta, forse dovreste guardare altrove.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le