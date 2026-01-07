Realme torna con OPPO: il 2026 inizia all’insegna dell’unione tra brand

L’industria degli smartphone apre il 2026 con un colpo di scena che ridisegna gli equilibri del mercato globale: OPPO e Realme hanno ufficializzato il processo di reintegrazione.

Dopo anni di indipendenza strategica, il “ritorno a casa” di Realme sotto l’ala protettiva della casa madre promette di creare un gigante tecnologico capace di sfidare direttamente il primato di Xiaomi e Samsung.

Passo storico per i brand cinesi: Realme ritorna ad OPPO e diventa un sub-brand

Crediti: OPPO, OnePlus, Realme, Weibo

Proprio in queste ore è emerso che OPPO ha deciso di reintegrare ufficialmente Realme all’interno del proprio ecosistema come sotto-brand. Dopo anni in cui Realme ha operato in modo quasi del tutto indipendente (pur restando nell’orbita del gruppo BBK), questa mossa segna un ritorno alle origini, simile a quanto già accaduto con OnePlus qualche anno fa.

Secondo le prime informazioni, il ritorno a casa ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse e rendere la sfida ai competitor (come Xiaomi) più aggressiva.

I due brand cinesi punteranno fortemente sulla sinergia hardware e software, con una condivisione ancora più stretta di tecnologie, brevetti, ricerca e sviluppo. Chiaramente l’integrazione tra ColorOS e Realme IU diventerà più profonda.

Uno dei vantaggi più grandi per gli utenti sarà l’unificazione della rete di assistenza post-vendita. I clienti Realme potranno fare affidamento sui centri assistenza ufficiali di OPPO, migliorando la copertura e la qualità del servizio.

OPPO rimarrà il brand principale per la fascia premium e l’innovazione (con la serie Find X), OnePlus si concentrerà sulle performance per gli appassionati, mentre Realme tornerà a presidiare con forza la fascia media e giovanile puntando forte sul rapporto qualità-prezzo. Il fondatore e CEO di Realme – Sky Li – assumerà il ruolo di supervisore delle attività del sub-brand.

Ma come mai questo passo così importante? La risposta potrebbe essere molto semplice: il mercato degli smartphone nel 2026 è diventato estremamente competitivo, con una forte spinta sull’intelligenza artificiale. Unire le forze permette a entrambi i marchi di abbattere i costi di produzione e di accelerare l’integrazione di funzioni AI avanzate nei loro dispositivi.

L’indipendenza di Realme e il ritorno a casa

Sebbene sia conosciuta come azienda autonoma dal 2018, il nome di Realme appare per la prima volta molto prima. Nel 2010 nasce la linea OPPO Real, una serie di smartphone dal design curato destinata ad un pubblico giovane in Cina.

Ma è solo nel 2018 che viene fondata ufficialmente Realme come sotto marchio di OPPO: a maggio di quell’anno esce il primissimo Realme 1, nato per competere con gli smartphone della linea Redmi di Xiaomi.

Il cambio di rotta è avvenuto a luglio 2018: Realme è diventata indipendente, svincolandosi dalla compagnia principale. Il percorso è praticamente lo stesso di OnePlus: l’azienda di Pete Lau è nata come start-up anche se i legami con OPPO erano sotto gli occhi di tutti. Dopo una lunga fase di indipendenza – caratterizzata da molteplici successi – il brand è tornato alla casa madre a giugno 2021.

Ora la famiglia è completa: sia OnePlus che Realme sotto l’ala di OPPO. E dietro tutti sappiamo benissimi chi si cela, ovvero il conglomerato BBK, di cui abbiamo parlato in un corposo approfondimento.

ColorOS e Realme UI: verso una fusione?

Poco sopra abbiamo accennato ad una maggiore integrazione a livello software tra OPPO e Realme. In realtà l’interfaccia della seconda è sempre stata basata sulla ColorOS e – semplicemente – nel 2026 assisteremo ad una convergenza definitiva.

Tuttavia non è chiaro se ci sarà una fusione completa oppure se Realme UI resterà in uso, con temi e personalizzazioni estetiche.

Possiamo fare un’ipotesi sulla base di quanto accaduto con OnePlus: probabilmente tutti e tre i brand utilizzeranno ColorOS in Cina, con un’unione completa a livello di codice. Tuttavia la casa madre potrebbe optare per mantenere a livello internazionale l’interfaccia Realme UI, come avvenuto con la OxygenOS di OnePlus (che ora esiste solo Global).