Realme P4 Power 5G ufficiale: la rivoluzione da 10.001 mAh per la fascia media

Detto, fatto: dopo aver mostrato al mondo il suo prototipo da 10.000 mAh, alla fine il brand asiatico ha trasformato un esperimento in un modello commerciale. Realme P4 Power è un mid-range che non si fa mancare nulla ed offre qualcosa in più: una colossale batteria da 10.001 mAh, un quantitativo da vero Battery Phone in un corpo di dimensioni umane – grazie alla tecnologia al silicio-carbonio.

Realme P4 Power: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Quando hanno iniziato a circolare le prime voci su questo dispositivo lo scetticismo era alle stelle. Tuttavia già Honor Win ha dimostrato che è possibile realizzate un Battery Phone senza dimensioni eccessive e con specifiche senza compromessi.

Anche Realme P4 Power mantiene le promesse, offrendo il giusto equilibrio tra hardware, design e prezzo. Il look è decisamente sopra le righe, più da smartphone da gaming che da dispositivo tradizionale; il modello argentato è quello più sobrio, mentre le varianti blu e arancione sono parecchio appariscenti.

La parte frontale monta uno schermo AMOLED da 6,8″ di diagonale con refresh rate fluido a 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità massima. Inoltre Realme ha implementato anche il chip AI HyperVision+, che migliora le performance del pannello in vari scenari (compreso il gaming).

Crediti: Realme

Il cuore del dispositivo è il SoC Dimensity 7400 Ultra di MediaTek, con un ampio sistema al liquido con camera di vapore per raffreddare gli spiriti più bollenti. Per il comparto fotografico abbiamo un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare, insieme ad una selfie camera da 16 MP.

Realme P4 Power non rinuncia alla resistenza ed offre una scocca impermeabile con classificazione fino a IP69; c’è anche la certificazione di grado militare. La vera chicca è – chiaramente – la batteria da 10.001 mAh: gigantesca, con supporto alla ricarica da 80W e la possibilità di sfruttare quella inversa da 27W. In pratica è come avere un telefono ma anche un gigantesco power bank, tutto in un formato da 9 mm di spessore.

Crediti: Realme

Certo, non abbiamo a che fare con un fruscello e il peso arriva a 219 grammi. Tuttavia i Battery Phone da 10.000 mAh solitamente arrivano fino a 15 mm di spessore e oltre i 300 grammi di peso, quindi non possiamo proprio lamentarci. Il merito è della tecnologia al silicio-carbonio di nuova generazione, progettata per la massima sicurezza ed efficienza.

Il prezzo di Realme P4 Power 5G parte da circa 263€ al cambio attuale, ossia 28.999 rupie. Al momento lo smartphone è stato lanciato in India, ma pare che sia in arrivo anche in Italia. Resta da vedere come farà l’azienda a superare i problemi della legislazione europea: una batteria meno capiente o un prezzo salato?

Realme P4 Power 5G – Scheda tecnica

Crediti: Realme