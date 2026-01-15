Realme P4 Power sarà il mid-range da 10.000 mAh, per un’autonomia spaventosa

Da alcuni giorni la casa cinese sta stuzzicando i fan occidentali e gli indizi puntano in direzione del mega Battery Phone da 10.000 mAh del brand. Il dispositivo nato come un prototipo sembrerebbe vicino al debutto Global, almeno per quanto riguarda il mercato indiano.

Ed ora uno dei responsabili dell’azienda ha svelato l’identità del misterioso smartphone: Realme P4 Power, questo sarebbe il nome del prossimo mid-range che promette un’autonomia assurda.

Realme P4 Power confermato ufficialmente: cosa sappiamo del primo smartphone del brand con 10.000 mAh

Crediti: Realme

Francis Wong, uno dei dirigenti di Realme, ha prima pubblicato una foto decisamente sospetta e poi ha confermato il nome dello smartphone. Nello scatto si vede un dispositivo dotato di una durata in standby fino a 31 giorni, un’autonomia che lascia presagire la presenza di una super batteria.

Il telefono in questione è Realme P4 Power, nuovo membro della gamma P che promette una batteria extra large. Attualmente il brand gioca ancora con l’effetto criptico, ma tutti i leaker guardano in direzione del tanto chiacchierato device da 10.000 mAh.

Crediti: Realme

Il nuovo smartphone della famiglia P dovrebbe montare il chipset Dimensity 7400 (con 12/256 GB di memorie) ed offrire il supporto alla ricarica rapida da 45W e quella inversa da 27W. Il tutto in una scocca impermeabile (IP69) del peso di soli 218 grammi, nonostante la presenza della super batteria. Insomma, non un semplice telefono ma una vera e propria power bank senza ingombro.

Tra le altre specifiche leak spiccano una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP, una selfie camera da 16 MP ed uno schermo AMOLED Micro Quad Curved con refresh rate a 144 Hz.

Al momento il lancio di Realme P4 Power è in programma in India (ma manca ancora una data), così come avvenuto con i modelli P4 e P4 Pro. Tuttavia la serie è arrivata anche da noi: sia il modello P3 5G che la versione budget P3 Lite sono stati annunciati in Italia, quindi teniamo le dica incrociate anche per il resto della serie. Il nostro pensiero va soprattutto alla variante Power con la bellezza di 10.000 mAh, ma la legislazione europea potrebbe causare qualche grattacapo.