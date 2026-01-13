Realme P3 Lite è il budget phone da scegliere ora: 6.000 mAh e 8/256 GB a 129€

Dopo Realme P3 5G, il produttore cinese ha lanciato in Italia anche il fratello minore: il prezzo scende e diventa ancora più accessibile, a fronte di alcuni compromessi. Realme P3 Lite si avvale della connettività 4G ma non si fa mancare quasi nulla, nemmeno una super batteria: ecco tutti i dettagli del nuovo low cost del brand, ora in promozione a 129,9€ (su Amazon).
Realme P3 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia
Il design di Realme P3 Lite è basilare ma elegante, con un modulo fotografico rettangolare ed uno schermo dotato di un punch hole per la selfie camera (da 5 MP). Il dispositivo offre uno schermo LCD da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz, DC Dimming e campionamento del tocco a 240 Hz.
Il modulo posteriore ospita anche la luce Pulse Light, con varie modalità luminose. Lo smartphone presenta uno spessore di 7,79 mm ed un peso di 196 grammi, a fronte di una batteria da ben 6.000 mAh.
Tra le altre caratteristiche abbiamo un chipset T7250 di Unisoc, una fotocamera da 50 MP, l’NFC per i pagamenti e una scocca con protezione Armorshell – in grado di resistere a urti e cadute.
La migliore occasione dedicata a Realme P3 Lite arriva da Amazon: il budget phone costa solo 129,9€ nella versione da 8/256 GB, un prezzo in offerta particolarmente ghiotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Realme P3 Lite 4G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm, 196 grammi
- Colorazioni: Pine Green, Cloud White
- Display: Flat LCD da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) a 120 Hz, colore a 8 bit, tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 725 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento passivo
- SoC: Unisoc T7250, 12 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75
- 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
- Storage: 64/128/256 GB eMMC 5.1 espandibile
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 15W
- Fotocamera: 50 MP (f/1.8)
- Selfie camera: 5 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker, USB-C, Pulse Light (luce RGB posteriore), Next AI, Gemini, protezione Armorshell
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6
