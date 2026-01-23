Realme Note 80 avvistato: il nuovo budget phone è in arrivo

La scorsa estate Realme ha lanciato il budget phone Note 70, dispositivo arrivato anche in Italia come Note 70T (con differenze minime) ed un prezzo super accessibile. Ora sappiamo che il seguito dell’entry level è in dirittura d’arrivo: Realme Note 80 è stato certificato da vari enti con i primissimi dettagli.

Realme Note 80 è stato certificato: pochi dettagli, ma avremo un nuovo low cost

Note 70 – Crediti: Realme

Il telefono è stato avvistato inizialmente con la sola sigla RMX5388, sia in Europa che in alcuni paesi asiatici. Nelle scorse ore una nuova certificazione ha svelato l’identità del terminale: si tratta a tutti gli effetti di Realme Note 80, con tanto di nome commerciale confermato.

Purtroppo non ci sono ancora informazioni sulle specifiche: l’unico dettagli trapelato riguarda la ricarica da 15W. Ciò non dovrebbe stupire data la natura budget della gamma.

In Italia è attivata la versione alternativa Realme Note 70T, con meno batteria di Note 70 ma design e caratteristiche identici. Quasi sicuramente il nuovo modello sarà un telefono entry level con connettività 4G, con a bordo un chipset basilare (magari una soluzione Unisoc) e specifiche modeste.

Il dispositivo arrivato da noi è dotato di uno schermo LCD da 6,74″ HD ed è mosso dal chip Unisoc T7250, il tutto alimentato da 6.000 mAh di batteria. A bordo troviamo una fotocamera da 13 MP ed un sensore selfie da 5 MP, all’interno di un notch a goccia. Un dispositivo budget ma che non rinuncia alla resistenza di livello militare MIL-STD-810H (con classificazione IP54 contro polvere e liquidi).

Realme Note 70T è arrivato in Italia ad prezzo di 109€ e attualmente è disponibile su Amazon a 89€: un telefono basilare ed economico, perfetto per chi cerca un modello senza troppe pretese – spendendo poco.

