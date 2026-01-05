Lo smartphone da gaming Realme Neo 8 arriva a gennaio, primi teaser e specifiche

Il brand cinese ha confermato il debutto imminente del suo nuovo flagship dedicato al gaming. Tra design trasparente “Cyber Purple” e una batteria mostruosa, il Realme Neo8 promette di accontentare anche i giocatori più incalliti.
Realme Neo8, lancio a gennaio e prime specifiche
Il brand ha ufficialmente rotto gli indugi confermando che il suo prossimo smartphone, il Realme Neo 8, farà il suo debutto sul mercato cinese entro la fine di questo mese.
Sebbene l’azienda non abbia ancora cerchiato in rosso una data precisa sul calendario, la macchina del marketing si è già messa in moto, rilasciando una serie di teaser che svelano non solo l’estetica aggressiva del dispositivo, ma anche una scheda tecnica di tutto rispetto.
Il cuore del nuovo Realme Neo 8 sarà il processore Snapdragon 8 Gen 5, l’ultimo arrivato in casa Qualcomm destinato a muovere i “quasi-top” del 2026.
A testimonianza delle capacità di questa piattaforma hardware, l’azienda ha condiviso un poster promozionale che riporta un punteggio benchmark impressionante: il dispositivo avrebbe raggiunto la soglia dei 3,85 milioni di punti su AnTuTu.
Estetica Cyberpunk e il sistema “Awakening Halo”
Non è solo la forza bruta a caratterizzare il nuovo smartphone da gaming di casa Realme. Il design gioca un ruolo fondamentale nell’identità del Neo8, che si presenta al pubblico con un look futuristico denominato Cyber Purple.
Le immagini diffuse mostrano una scocca posteriore in vetro trasparente che lascia intravedere i componenti interni. Il tutto è incorniciato da un robusto frame in metallo.
L’elemento distintivo del design è però situato accanto al modulo fotografico posteriore, che ospita una configurazione a tripla fotocamera. Si tratta del sistema “Awakening Halo”, una striscia di luci RGB progettata per pulsare e cambiare colore.
Questo dettaglio non è puramente estetico ma funzionale, agendo probabilmente come LED di notifica evoluto e sincronizzandosi con le azioni di gioco per aumentare il coinvolgimento visivo durante le sessioni più intense.
Autonomia infinita e display da competizione
Le indiscrezioni che circolano attorno al dispositivo suggeriscono che Realme abbia lavorato duramente per risolvere uno dei problemi storici degli smartphone da gaming: la durata della batteria. Secondo i rumor più accreditati, il Neo8 potrebbe integrare un’enorme unità da 8.000 mAh, una capacità che garantirebbe ore di gioco ininterrotto senza l’ansia della ricarica.
A completare il quadro tecnico ci sarebbe un display fornito da Samsung, caratterizzato da un refresh rate che raggiunge i 165 Hz, ideale per garantire la massima fluidità nelle immagini in movimento.
Inoltre, le voci di corridoio suggeriscono l’esistenza di una possibile variante ancora più esclusiva, la “Neo8 Infinite Edition“, che potrebbe spingere ulteriormente sull’acceleratore delle specifiche o offrire dotazioni esclusive.