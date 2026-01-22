Realme Neo 8 ufficiale: stile futuristico, PC Gaming nativo e 8.000 mAh

Il 2026 di Realme è cominciato sotto i migliori auspici, nonostante la confusione generata dal ritorno ad OPPO. In una manciata di settimane il produttore ha lanciato i nuovi smartphone della serie numerica (Realme 16 Pro e Pro+) ma le novità non accennano a diminuire.
Nei prossimi giorni arriverà il Battery Phone da 10.000 mAh ed oggi un Gaming Phone molto particolare, dal design futuristico e dotato di caratteristiche di tutto rispetto. Realme Neo 8 è ufficiale in Cina: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini.
Realme Neo 8 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
La serie Neo non esiste a livello internazionale, ma in patria ha una notevole importanza per il brand e Realme Neo 8 non fa eccezione. Il dispositivo monta uno schermo Samsung AMOLED con tecnologia M14, chiamato Sky Display: si tratta di una soluzione piatta da 6,78″ di diagonale con refresh rate a 165 Hz.
Il pannello è progettato per offrire performance da top di gamma, con un’efficienza energetica superiore ed una luminosità migliorata, con un picco di 6.500 nit.
La sua anima da gaming trasuda da tutti i pori: lo schermo è perfetto per giocare mentre il design attinge alla tradizione degli smartphone della categoria. Il modello Cyber Purple è di certo quello più appariscente ma tutte le colorazioni presentano un tocco futuristico e una luce RGB posizionata accento al modulo fotografico.
Un’altra novità che strizza l’occhio ai gamer è la PC Handheld Mode che supporta nativamente vari titoli per computer (quindi senza fare affidamento sul cloud): al momento sono compatibili oltre 50 titoli (tra cui Sekiro, Hollow Knight, Dave The Diver e molti altri), accessibili tramite piattaforme di terze parti – come Steam.
Il tutto è reso possibile dallo Snapdragon 8 Gen 5 con memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Tra le altre chicche non manca una super batteria da 8.000 mAh (con ricarica da 80W), un lettore d’impronte ad ultrasuoni e la classificazione IP69 contro polvere e liquidi.
Realme Neo 8 ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 294€ al cambio (2.399 yuan) fino ad un massimo di 453€ al cambio (3.699 yuan) per la variante top.
Al momento non ci sono dettagli su un’eventuale versione internazionale ma una cosa è certa: il legame tra la serie Neo e la gamma GT Global è sempre stato strettissimo, quindi forse il Gaming Phone potrebbe arrivare come Realme GT 8 globale o come Realme GT 8T.
Realme Neo 8 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 162 x 77,07 x 8,3 mm, 215 grammi
- Colorazioni: Cyber Purple, Mech Gray, White Origin
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat Samsung AMOLED M14 Sky Display da 6,78″ 1.5K+ (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate LTPO 165 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 829 (versione depotenziata della 840)
- RAM: 12/26 GB PDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 8.000 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS
- Selfie camera: 16 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7