Realme Neo 8 ufficiale: stile futuristico, PC Gaming nativo e 8.000 mAh

Il 2026 di Realme è cominciato sotto i migliori auspici, nonostante la confusione generata dal ritorno ad OPPO. In una manciata di settimane il produttore ha lanciato i nuovi smartphone della serie numerica (Realme 16 Pro e Pro+) ma le novità non accennano a diminuire.

Nei prossimi giorni arriverà il Battery Phone da 10.000 mAh ed oggi un Gaming Phone molto particolare, dal design futuristico e dotato di caratteristiche di tutto rispetto. Realme Neo 8 è ufficiale in Cina: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini.

Realme Neo 8 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

La serie Neo non esiste a livello internazionale, ma in patria ha una notevole importanza per il brand e Realme Neo 8 non fa eccezione. Il dispositivo monta uno schermo Samsung AMOLED con tecnologia M14, chiamato Sky Display: si tratta di una soluzione piatta da 6,78″ di diagonale con refresh rate a 165 Hz.

Il pannello è progettato per offrire performance da top di gamma, con un’efficienza energetica superiore ed una luminosità migliorata, con un picco di 6.500 nit.

La sua anima da gaming trasuda da tutti i pori: lo schermo è perfetto per giocare mentre il design attinge alla tradizione degli smartphone della categoria. Il modello Cyber Purple è di certo quello più appariscente ma tutte le colorazioni presentano un tocco futuristico e una luce RGB posizionata accento al modulo fotografico.

Un’altra novità che strizza l’occhio ai gamer è la PC Handheld Mode che supporta nativamente vari titoli per computer (quindi senza fare affidamento sul cloud): al momento sono compatibili oltre 50 titoli (tra cui Sekiro, Hollow Knight, Dave The Diver e molti altri), accessibili tramite piattaforme di terze parti – come Steam.

Crediti: Realme

Il tutto è reso possibile dallo Snapdragon 8 Gen 5 con memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Tra le altre chicche non manca una super batteria da 8.000 mAh (con ricarica da 80W), un lettore d’impronte ad ultrasuoni e la classificazione IP69 contro polvere e liquidi.

Realme Neo 8 ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 294€ al cambio (2.399 yuan) fino ad un massimo di 453€ al cambio (3.699 yuan) per la variante top.

Al momento non ci sono dettagli su un’eventuale versione internazionale ma una cosa è certa: il legame tra la serie Neo e la gamma GT Global è sempre stato strettissimo, quindi forse il Gaming Phone potrebbe arrivare come Realme GT 8 globale o come Realme GT 8T.

Realme Neo 8 – Scheda tecnica