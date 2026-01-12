Realme Neo 8 è il primo con Sky Display di Samsung, per una qualità da top di gamma

Ci aspettavamo la presentazione di Realme Neo 8 e invece durante l’evento di oggi l’azienda ha annunciato la tecnologia Sky Display di Samsung. Il debutto del mid-range avverrà nel corso dei prossimi giorni ma la vera novità è senza dubbio lo schermo, una soluzione che promette la qualità di un top di gamma nella fascia media – con prestazioni elevate sotto tutti i punti di vista.

Realme Neo 8 con tecnologia Sky Display di Samsung: la fascia media guarda in alto con uno schermo al top

Crediti: Realme

Durante un evento social, l’azienda ha annunciato che Realme Neo 8 sarà il primo smartphone con Sky Display di Samsung. Il pannello è realizzato con tecnologia OLED M14 – che vedremo anche a bordo del prossimo Galaxy S26 Ultra – e promette una luminosità migliorata (del 26%) ed un’efficienza energetica superiore, rispetto alla precedente generazione M13.

Lo smartphone monta un pannello AMOLED piatto da 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz. La parte superiore ospita una selfie camera da 16 MP, all’interno di un puch hole centrale.

Il nuovo Sky Display offre un’ampia gamma di luminosità, in modo da offrire prestazioni HDR al top in ambienti chiusi e la massima leggibilità all’aperto sotto alla luce diretta del sole. Si parla di 1.000 nit di luminosità massima manuale, fino ad un picco di 6.500 nit.

Crediti: Realme

Inoltre si tratta di una soluzione LTPO, in grado di passare da un minimo di 1 Hz fino alla frequenza di aggiornamento massima di 165 Hz. Grazie all’efficienza energetica dell’OLED M14, lo schermo consuma il 16% in meno rispetto ad un display con le medesime caratteristiche ed un refresh rate a 144 Hz.

Migliora anche la durabilità del pannello, che ha superato i test a lunga durata (fino a 1.500 ore) di TÜV Rheinland. Per non faris mancare nulla, Realme Neo 8 è dotato anche di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto lo schermo.

Intanto il telefono è stato certificato dal TENAA: di seguito trovate una raccolta delle specifiche, tra dettagli leak e conferme dall’ente cinese. Ricordiamo che Realme Neo 8 potrebbe uscire dalla Cina come Realme GT 8 (visti i precedenti), quindi è sicuramente un modello da tenere d’occhio.

Scheda tecnica presunta