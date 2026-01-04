Realme Neo 8 paparazzato da vivo, strizza l’occhio ai Gaming Phone

Il lancio di Realme Neo 8 è atteso nel corso del mese di gennaio, ma per il momento la compagnia cinese non ha ancora iniziato a stuzzicare i fan. Nel frattempo questo compito spetta ai leaker, con immagini rubate e dettagli sulle specifiche.

Il prossimo flagship killer di Realme arriverà in Cina ma potrebbe essere importante anche per noi occidentali. Il legame tra la serie Neo e quella GT Global è da sempre strettissimo e non è da escludere che il dispositivo possa fare capolino in Europa come Realme GT 8 internazionale.

Realme Neo 8 potrebbe essere il nostro Realme GT 8: eccolo nella prima immagine dal vivo

Crediti: Weibo

Comunque al momento si tratta solo di un’ipotesi – seppur basata su esperienza precedenti – quindi spostiamoci verso lidi più tangibili. Realme GT 8 è stato avvistato in una presunta foto dal vivo, che arriva a pochi giorni di distanza dallo scatto rubato della confezione di vendita.

La foto in questione mostra un dispositivo dotato di un modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, affiancato da un sistema con luci LED RGB. La cover posteriore – di colore metallico – sembra presentare alcuni dettagli che restano poco visibili.

L’impressione generale è quella di un telefono che guarda ai Gaming Phone, anche se per il design completo dovremo pazientare ancora.

Una panoramica delle specifiche

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni finora. Secondo i leak Realme Neo 8 avrà un display Samsung impressionante, di qualità top, mentre il cuore del device sarebbe l’ultimo Snapdragon 8 Gen 5. Per adesso mancano i dettagli sul comparto fotografico.