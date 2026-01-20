Altro che streaming, Realme Neo 8 potrà eseguire giochi per PC in locale

Il confine tra smartphone e console portatili sta per assottigliarsi ulteriormente, forse in modo definitivo. Il 22 gennaio, in Cina, verrà svelato il nuovo Realme Neo 8, un dispositivo che punterà tutto sulle performance.

Sebbene le schede tecniche pompate siano ormai la norma nel settore della telefonia mobile, le recenti anticipazioni diffuse dall’azienda suggeriscono un cambio di filosofia: il gaming non sarà più solo un passatempo accessorio o limitato alle app mobili, ma diventerà il cuore dell’esperienza utente, con una particolare attenzione ai titoli per PC.

Realme Neo 8 sarà una vera e propria console portatile

Crediti: Realme

La vera novità che sta catturando l’attenzione è l’introduzione della cosiddetta “PC handheld mode“. A differenza delle soluzioni attuali che si affidano quasi esclusivamente al cloud gaming per portare i titoli AAA su mobile, la proposta di Realme punta sull’esecuzione nativa.

L’azienda descrive questa funzionalità come un’autentica esperienza di gioco livello PC ma su telefono, resa possibile attraverso l’integrazione diretta con piattaforme come Steam.

Gli utenti potranno effettuare il login al proprio account e accedere a una libreria di giochi legalmente acquistati, mantenendo i propri progressi e i salvataggi in cloud.

L’aspetto più dirompente di questa tecnologia risiede nella gestione della connettività. Una volta che il gioco è stato scaricato nella memoria interna del dispositivo, l’utente può avviarlo e giocarci anche in totale assenza di connessione internet, eliminando la latenza e i problemi di compressione video tipici dello streaming.

La sincronizzazione dei salvataggi avviene automaticamente non appena il telefono torna online, garantendo una continuità tra il PC di casa e lo smartphone.

Realme ha dichiarato di aver già verificato la compatibilità di oltre 50 titoli popolari, tra cui spiccano nomi del calibro di Sekiro, Tomb Raider, Dave the Diver e persino Hollow Knight Silksong.

Per offrire un’ergonomia adeguata, il sistema supporta nativamente controller esterni per un feeling da console, pur mantenendo la possibilità di utilizzare i controlli touch a schermo.

Un hardware senza compromessi?

Per gestire carichi di lavoro tipicamente riservati a computer desktop o console dedicate, il Realme Neo 8 si avvale di una scheda tecnica di tutto rispetto.

Secondo i report più accreditati, il cuore del dispositivo sarà il potentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 5, una piattaforma capace di sprigionare la potenza di calcolo necessaria per l’emulazione e l’esecuzione di software complesso, sebbene non al livello della variante Elite.

A supporto del processore troveremo fino a ben 24GB di RAM LPDDR5x, una quantità di memoria che supera quella di molti laptop attuali, e uno spazio di archiviazione che raggiunge 1TB su memorie UFS 4.1, essenziale per ospitare le installazioni voluminose dei giochi moderni.

Tutta questa potenza richiede un’energia considerevole, motivo per cui Realme sembra aver optato per una batteria da 8.000 mAh, dotata di ricarica rapida a 80W.

Il display sarà basato su un pannello Samsung AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, ma è il refresh rate a stupire: 165 Hz, una frequenza di aggiornamento pensata specificamente per garantire la massima fluidità nelle sessioni di gioco più frenetiche.

Si prevede, infine, che il dispositivo vanti certificazioni IP66, IP68 e IP69, proteggendolo da acqua e polvere in quasi ogni scenario, e sia protetto da un vetro “crystal armor”.

Completano il quadro un lettore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display, speaker stereo per un audio immersivo e un motore lineare sull’asse X per un feedback aptico preciso.

Il tutto sarà gestito dalla Realme UI 7 basata su Android 16, disponibile in colorazioni evocative come Origin White, Mecha Grey e Cyber Purple.