Realme Neo 8 ha una data ufficiale e spunta anche su Geekbench

Dopo aver svelato il design e confermato alcune delle caratteristiche principale, ecco che Realme Neo 8 ha una data di presentazione. Il lancio in Cina è previsto da una manciata di giorni e sicuramente si tratta di un telefono da tenere d’occhio, dato che potrebbe arrivare in Occidente come parte della serie GT.

Nel frattempo facciamo il punto della situazione con tutti i dettagli finora, insieme anche ai primi benchmark su Geekbench.

Realme Neo 8, ufficiale la data di presentazione: intanto il gaming phone passa da Geekbench

Crediti: Geekbench

L’uscita di Realme Neo 8 è fissata per il 12 gennaio: come sottolineato in apertura il debutto avverrà in Cina ma non è da escludere che non possa fare capolino anche da noi. Il brand è solito portare dispositivi della serie Neo ma come parte della famiglia GT, quindi staremo a vedere.

Intanto la piattaforma Geekbench ha visto i primi benchmark del dispositivo, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5. Si tratterà di un modello di fascia alta, con un occhio al gaming (basta guardare la particolare versione Cyber Purple) ma senza rinunciare alla fotocamera, vista la presenza di un teleobiettivo periscopico.

Scheda tecnica presunta