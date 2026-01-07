Realme 16 Pro e Pro+ ufficiali: la fascia media alza il tiro con 200 M, AMOLED a 144 Hz e 7.000 mAh

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio – La casa cinese ha annunciato il debutto Global della nuova serie Realme 16 Pro, composta da due smartphone. Il lancio è fissato per il mercato indiano, quindi teniamo le dita incrociate e aspettiamo per scoprire se i mid-range arriveranno anche alle nostre latitudini.

Nel frattempo ecco tutte le novità della serie: design, specifiche tecniche, fotocamere, prezzo e uscita.

Realme 16 Pro e 16 Pro+: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Realme 16 Pro+ – Crediti: Realme

Rispetto a Realme 15 e 15 Pro c’è un cambio di rotta che riporta la serie alla linea di pensiero di Realme 14 Pro e 14 Pro+. Non è presente un modello base – forse arriverà successivamente – ma solo una variante Pro accompagnata dalla versione di punta, chiamata Pro+.

La scorsa generazione ha visto il taglio del teleobiettivo mentre l’attuale gamma vede il ritorno di questa caratteristica. La serie introduce anche un nuovo design: il modulo fotografico passa da rettangolare a squadrato, con bordi arrotondati ed un layout che ricorda moltissimo quello di OnePlus 15 (ma “ruotato”).

I due brand appartengono a BBK – insieme a OPPO e vivo –, quindi non è poi così strano notare delle similitudini tra i vari marchi. Nonostante ciò ognuno di essi riesce a mantenere una propria individualità stilistica e a livello hardware.

Realme 16 Pro – Crediti: Realme

Il design posteriore è identico ma la parte frontale cambia il base al telefono. Realme 16 Pro è dotato di uno AMOLED da 6,78″ di diagonale con bordi piatti, seguendo la scia di molti dispositivi contemporanei. Realme 16 Pro+ guarda ad un’estetica premium con uno schermo AMOLED da 6,8″ con bordi Micro Quad Curved e cornici sottili da 1,48 mm.

I due pannelli offrono una luminosità di picco di 6.500 nit, per una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Entrambi i telefoni sono dotati di una scocca resistente a polvere ed acqua, con certificazione IP69K, ed offrono un lettore d’impronte sotto il display.

La nuova Master Edition

Crediti: Realme Crediti: Realme

Oltre alle colorazioni viola e rosa la serie Realme 16 Pro vede il ritorno della Master Edition, in collaborazione con il designer nipponico Naoto Fukasawa, già autore dei precedenti modelli in versione Master.

In genere il maestro utilizza materiali atipici e stili particolari – spesso tendenti all’urban: per la nuova gamma ha scelto l’eleganza e una sorta di silicone di origine biologica. La colorazione Master Gold si ispira al colore del grano ed è dotata di una cover posteriore con una texture ruvida.

L’alternativa Master Grey, grigio scuro, è dedicata a chi cerca una tonalità meno appariscente – ma senza rinunciare allo stile.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Realme 16 Pro e 16 Pro+ rivelano una doppia anima: il modello di partenza fa affidamento sul Dimensity 7300 Max di MediaTek (octa-core a 4 nm e fino a 2,5 GHz di frequenza massima) mentre la variante di punta passa a Qualcomm.

Si tratta dello stesso Snapdragon 7 Gen 4 di Realme 15 Pro ma in questo caso con performance superiori: si parla di 1,44 milioni di punti su Antutu, sopra il predecessore. Il chip presenta una configurazione octa-core fino a 2,80 GHz, con una GPU Adreno 722, ed è accompagnato da RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage.

Per la batteria, entrambi hanno a bordo unità al silicio-carbonio da 7.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 80W. Lato software abbiamo Realme UI 7.0 (con Android 16) al momento dell’uscita, con 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza già confermati.

Fotocamera

Crediti: Realme

Insieme ai nuovi Realme 16 Pro e 16 Pro+ debutta anche la tecnologia LumaColor IMAGE, pensata per migliorare in modo significativo la resa delle immagini, in particolare dei ritratti, potenziando l’elaborazione di luce e colore.

A differenza dei classici sistemi che elaborano luce e colore separatamente (con il rischio di sovraesposizione o distorsioni cromatiche), LumaColor IMAGE li gestisce congiuntamente, per un risultato finale più coerente. Il risultato finale sarebbe triplice: tonalità della pelle naturali, rapporto coerente tra soggetto e scena, luci e ombre più stratificate.

I due smartphone fanno affidamento su un sensore principale da 200 MP mentre la differenza riguarda il resto del comparto. Nel caso del modello Pro abbiamo un ultra-grandangolare ma passando al Pro+ vi è anche l’aggiunta di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5X. Ci sono anche dei sample foto ufficiali che mostrano le capacità del nuovo modello Pro+.

Realme 16 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,8 mm, 192 grammi

Colorazioni: Pebble Grey, Orchid Purple, Master Gold

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) a 144 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 6.500 nit, protezione AGC DT star D+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 7300 Max, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 200 + 8 MP (f/1.8-2.2) con Samsung HP5, OIS e ultra-wide | LumaColor Image

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7, 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza

Realme 16 Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,5 x 76,3 x 8,1/8,5 mm, 198/203 grammi

Colorazioni: Camellia Pink, Master Gold, Master Grey

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Micro Quad Curved AMOLED da 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) a 144 Hz, , campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 6.500 nit, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,80 GHz – Cortex-720 4 x 2,40 GHz – Cortex-720 3 x 1,84 GHz – Cortex-520

GPU: Adreno 722

RAM: 8/12 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 200 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5X e OIS | LumaColor Image

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7, 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza

Quanto costano Realme 16 Pro e Pro+ – Prezzo e uscita

La presentazione di Realme 16 Pro e Pro+ è avvenuta il 6 gennaio, ma solo per il mercato indiano e al momento non ci sono dettagli in merito all’Europa. La serie Realme 15 non è arrivata in Italia, quindi è probabile che l’azienda possa optare per un salto generazione ed introdurre direttamente gli ultimi modelli.

Per il prezzo, Realme 16 Pro parte da 28.999 rupie (circa 276€ al cambio) mentre il fratello maggiore Pro+ debutta a partire da 35.999 rupie – intorno ai 342€ al cambio attuale.