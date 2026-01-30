Realme 16 5G è lo smartphone per selfie perfetti, grazie ad un trucco | Ufficiale

Dopo l’annuncio dei fratelli maggiori Realme 16 Pro e Pro+, ecco fare capolino anche il modello base della serie. Il nuovo Realme 16 5G si discorsa completamente dai modelli superiori e prova a distinguersi sia nel design che nello “spirito”, con un occhio allo stile di iPhone Air e un tocco giovanile – rispetto al look elegante e raffinato dei due Pro.
Realme 16 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
L’aspetto più importante di Realme 16 5G è senza dubbio il design: il modulo fotografico del resto della serie scompare, cedendo il posto ad una doppia fotocamera inserita in una capsula orizzontale.
L’effetto finale è simile a quello di iPhone Air, l’ultrasottile di Apple; comunque si tratta solo di una scelta stilistica visto che il mid-range arriva con uno spessore di 8,10 mm e 183 grammi di peso.
Il comparto fotografico non è particolare solo per lo stile, ma anche per una caratteristica inedita: dentro il modulo trova spazio un mini specchio per i selfie. Grazie ad esso è possibile effettuare autoscatti utilizzato la fotocamera principale, guardando il risultato finale nel riflesso. Lo specchio è circolando da un flash LED anulare.
Le altre specifiche comprendono uno schermo da 6,57″ di diagonale, una super batteria da 7.000 mAh, una fotocamera da 50 MP con tecnologia LumaColor e il chipset Dimensity 6400 Turbo.
Il prezzo di Realme 16 5G parte da circa 371€ al cambio attuale; al momento il debutto è limitato al mercato vietnamita e non sappiamo se e quanto arriverà da noi.
Realme 16 5G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 158,30 x 75,13 x 8,10 mm, 183 grammi
- Colorazioni: White Swan, Black Cloud
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED da 6,57″ Full HD+ (2.372 x 1.080 pixel) a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 4.200 nit, protezione AGC DT Star D+
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm2
- SoC: MediaTek Dimensity 6400 Turbo, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,5 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G657 MC2
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 60W
- Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con IMX852 e profondità di campo
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7