Realme 16 5G è lo smartphone per selfie perfetti, grazie ad un trucco | Ufficiale

Dopo l’annuncio dei fratelli maggiori Realme 16 Pro e Pro+, ecco fare capolino anche il modello base della serie. Il nuovo Realme 16 5G si discorsa completamente dai modelli superiori e prova a distinguersi sia nel design che nello “spirito”, con un occhio allo stile di iPhone Air e un tocco giovanile – rispetto al look elegante e raffinato dei due Pro.

Realme 16 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

L’aspetto più importante di Realme 16 5G è senza dubbio il design: il modulo fotografico del resto della serie scompare, cedendo il posto ad una doppia fotocamera inserita in una capsula orizzontale.

L’effetto finale è simile a quello di iPhone Air, l’ultrasottile di Apple; comunque si tratta solo di una scelta stilistica visto che il mid-range arriva con uno spessore di 8,10 mm e 183 grammi di peso.

Il comparto fotografico non è particolare solo per lo stile, ma anche per una caratteristica inedita: dentro il modulo trova spazio un mini specchio per i selfie. Grazie ad esso è possibile effettuare autoscatti utilizzato la fotocamera principale, guardando il risultato finale nel riflesso. Lo specchio è circolando da un flash LED anulare.

Crediti: Realme

Le altre specifiche comprendono uno schermo da 6,57″ di diagonale, una super batteria da 7.000 mAh, una fotocamera da 50 MP con tecnologia LumaColor e il chipset Dimensity 6400 Turbo.

Il prezzo di Realme 16 5G parte da circa 371€ al cambio attuale; al momento il debutto è limitato al mercato vietnamita e non sappiamo se e quanto arriverà da noi.

Realme 16 5G – Scheda tecnica