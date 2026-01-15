Realme 16 5G sarà lo smartphone per i patiti di selfie, con un look da brividi

Nelle scorse settimane la casa cinese ha rinforzato la gamma Number con l’aggiunta di Realme 16 Pro e Pro+, lasciando fuori la versione standard. Ora stanno iniziando ad emergere i primi dettagli su Realme 16 5G “liscio” e sulla sua peculiare fotocamera: oltre ad un design molto ispirato, pare che troveremo un’inquietante novità, ossia uno specchio per i selfie.

Realme 16 5G porta i selfie al livello successivo, e senza la necessità di un display posteriore

Crediti: X

Le prime immagini del nuovo mid-range di Realme arrivano da vari insider e mostrano il possibile design del dispositivo. Il retro di Realme 16 5G sarebbe dotato di una fotocamera inserita in un modulo a capsula orizzontale; il look ricalca quello di iPhone Air – uno dei trend che di certo ci accompagnerà per tutto l’anno.

L’elemento di disagio è sicuramente lo specchio per i selfie posizionato all’interno del modulo. Si tratta di una porzione circolare dotata di una superficie riflettente: un vero e proprio specchio da utilizzare durante gli autoscatti. L’idea del display posteriore di Xiaomi 17 Pro, ma in versione super budget.

Crediti: X Crediti: X

Il telefono dovrebbe debuttare in due colorazioni – Air White e Air Black – verso febbraio o marzo. Frontalmente ci sarebbe uno schermo Flat da 6,57″ Full HD a 120 Hz, con una luminosità di picco di 4.500 nit. Tra le altre caratteristiche leak abbiamo il SoC Dimensity 6400, una fotocamera principale da 50 + 2 MP, una selfie camera da 50 MP, batteria da 7.000 mAh e ricarica da 60W. Il telefono sarebbe classificato IP69, con certificazione militare MIL-STD-810H.