Realme 16 senza segreti: un rivenditore svela tutto in anticipo

A distanza di una manciata di ore, Realme 16 5G torna sotto i riflettori e stavolta sappiamo quasi tutto. Uno store online ha pubblicato immagini e specifiche del mid-range, con tantissimi dettagli – e ormai il quadro è praticamente completo.

Il lancio sarebbe in programma nelle prossime settimane e – ricordiamo – si tratterebbe del primo modello del brand caratterizzato da un inedito specchio per i selfie.

Realme 16 5G: dopo le immagini e le prime specifiche, ecco la presunta scheda tecnica (quasi) completa

Crediti: X, thegioididong

Le immagini pubblicate di recente hanno permesso di dare un primo sguardo al possibile design di Realme 16 5G. Gli elementi peculiari sono due: il look generale strizzerebbe l’occhio ad iPhone Air, l’ultrasottile di Cupertino, con un modulo fotografico a capsula orizzontale.

L’altra novità decisamente non arriva da Apple: all’interno del modulo sarebbe presente un piccolo spazio riflettente, un mini specchio da utilizzare per guardarsi durante i selfie. In questo modo i display posteriori possono andare a farsi benedire, cedendo il posto da una caratteristica di certo più economica rispetto ad uno schermo secondario.

Come anticipato in apertura uno store asiatico ha inserito il telefono nel suo database, con una panoramica delle specifiche.

Dimensioni e peso: 158,3 x 75,13 x 8,1 mm, 183 grammi

Colorazioni: Air White, Air Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED da 6,57″ Full HD a 120 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit, protezione AGC DT Star D+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Dimensity 6400 Turbo, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,5 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G657 MC2

RAM: 12 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 60W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/?) con profondità di campo

Selfie camera: 50 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7

Oltre a “confermare” la scheda tecnica completa, il rivenditore online svela anche il possibile periodo d’uscita. Realme 16 dovrebbe fare capolino nel corso del mese di febbraio ma non viene specificata la data precisa.

Chiaramente stiamo parlando ancora del mercato asiatico: al momento la nuova serie numerica di Realme non è ancora arrivata alle nostre latitudini, quindi non resta che attendere novità.