Realme 16 confermato a gennaio, con uno stile “polarizzante”

La data d’uscita di Realme 16 5G è fissata per il 29 gennaio: il lancio avverrà in Vietnam insieme al fratello maggiore Realme 16 Pro, che conosciamo già bene. I nuovi modelli del brand asiatico hanno fatto capolino in vari mercati ma per il momento non ci sono dettagli per quello europeo e per l’Italia: non resta che attendere e nel frattempo possiamo scoprire in anticipo le ultime novità.

Realme 16 5G ha una data di presentazione: ecco quando scopriremo tutto sul prossimo modello della serie

Crediti: Realme

Tornando a Realme 16, il dispositivo offrirà un look molto diverso sia dai telefoni della stessa gamma che di quelle precedenti. Ispirato palesemente ad iPhone Air e alla serie Google Pixel, il piccolo della famiglia monta un modulo fotografico a capsula orizzontale – una novità assoluta per il brand.

Il colpo di grazie è dato dallo specchio per i selfie, inserito accanto alla fotocamera (sempre nello stesso modulo). Si tratta proprio di un piccolo specchietto utile per guardarsi durante gli autoscatti: una soluzione originale, rispetto ad uno schermo secondario – come Xiaomi 17 Pro e Pro Max – che avrebbe fatto lievitare il prezzo.

Crediti: X

Il nuovo Realme è stato anticipato da un rivenditore online, che avrebbe svelato con netto anticipo la scheda tecnica.