Realme 16 confermato a gennaio, con uno stile “polarizzante”

La data d’uscita di Realme 16 5G è fissata per il 29 gennaio: il lancio avverrà in Vietnam insieme al fratello maggiore Realme 16 Pro, che conosciamo già bene. I nuovi modelli del brand asiatico hanno fatto capolino in vari mercati ma per il momento non ci sono dettagli per quello europeo e per l’Italia: non resta che attendere e nel frattempo possiamo scoprire in anticipo le ultime novità.
Realme 16 5G ha una data di presentazione: ecco quando scopriremo tutto sul prossimo modello della serie
Tornando a Realme 16, il dispositivo offrirà un look molto diverso sia dai telefoni della stessa gamma che di quelle precedenti. Ispirato palesemente ad iPhone Air e alla serie Google Pixel, il piccolo della famiglia monta un modulo fotografico a capsula orizzontale – una novità assoluta per il brand.
Il colpo di grazie è dato dallo specchio per i selfie, inserito accanto alla fotocamera (sempre nello stesso modulo). Si tratta proprio di un piccolo specchietto utile per guardarsi durante gli autoscatti: una soluzione originale, rispetto ad uno schermo secondario – come Xiaomi 17 Pro e Pro Max – che avrebbe fatto lievitare il prezzo.
Il nuovo Realme è stato anticipato da un rivenditore online, che avrebbe svelato con netto anticipo la scheda tecnica.
- Dimensioni e peso: 158,3 x 75,13 x 8,1 mm, 183 grammi
- Colorazioni: Air White, Air Black
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED da 6,57″ Full HD a 120 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit, protezione AGC DT Star D+
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 6400 Turbo, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,5 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G657 MC2
- RAM: 12 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 60W
- Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/?) con profondità di campo
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7