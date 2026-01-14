Lo smartphone da 10.000 mAh di Realme potrebbe arrivare prestissimo

L’industria degli smartphone sta vivendo una trasformazione silenziosa ma radicale, spostando il campo di battaglia dai megapixel delle fotocamere alla pura resistenza energetica. In questo scenario competitivo, Realme sembra pronta a sferrare il colpo decisivo.

Dopo mesi di speculazioni e prototipi, l’azienda cinese è sul punto di commercializzare quello che potrebbe essere il primo smartphone mainstream dotato di una batteria da 10.000 mAh, un dispositivo che promette di spazzare via l’ansia da ricarica senza costringere l’utente a portare in tasca un piccolo mattoncino.

Lo smartphone Realme con 10.000 mAh è realtà ed è vicinissimo

Crediti: Realme

La genesi di questo progetto risale allo scorso anno, quando i vertici dell’azienda avevano confermato l’intenzione di lanciare un dispositivo con capacità a cinque cifre.

Quella che inizialmente sembrava una mossa di marketing futuristica si è trasformata in una realtà tangibile. Recenti avvistamenti sui portali di certificazione internazionali hanno infatti svelato l’esistenza del modello identificato con il nome in codice RMX5107.

Questo terminale è apparso sul sito del Bureau of Indian Standards (BIS), un passaggio burocratico che storicamente precede di poco il lancio commerciale, suggerendo un debutto imminente nel mercato indiano e, presumibilmente, globale.

Secondo fonti vicine alla catena di produzione, il dispositivo dovrebbe appartenere alla serie P di Realme e la sua presentazione potrebbe avvenire già entro la fine del mese corrente.

La sfida del singolo milliampere e le specifiche tecniche

Un dettaglio emerso dalle indiscrezioni, che rivela molto sulla psicologia della competizione tra brand cinesi, riguarda la capacità esatta della batteria: 10.001 mAh. Questa cifra, confermata anche da una recente fuga di notizie proveniente dalla Russia completa di foto reali del dispositivo, non è casuale.

Essa supera di esattamente 1 mAh i modelli presentati da alcuni concorrenti diretti, in una chiara dichiarazione di supremazia tecnica sulla scheda.

Oltre alla batteria mostruosa, le informazioni trapelate delineano un profilo hardware di tutto rispetto. Il dispositivo, immortalato in scatti dal vivo, mostra una configurazione che include 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, sebbene non si escludano varianti superiori al momento del lancio.

Il cuore software sarà affidato alla nuova interfaccia Realme UI 7.0 basata su Android 16, garantendo un’esperienza utente aggiornata e fluida fin dal primo avvio.

La rivoluzione del Silicio-Carbonio: addio ai “mattoni”

L’aspetto forse più rivoluzionario di questo smartphone non risiede tanto nella capacità della batteria, quanto nella forma in cui essa è contenuta. Storicamente, i cosiddetti “battery phone” erano dispositivi di nicchia, caratterizzati da spessori importanti e pesi eccessivi, spesso relegati al settore rugged.

Realme, grazie all’adozione della tecnologia al silicio-carbonio, è riuscita a superare questo limite fisico.

Questa tecnologia permette una densità energetica molto più elevata rispetto alle tradizionali batterie al litio, consentendo di immagazzinare più energia in meno spazio.

I dati trapelati parlano di uno spessore di soli 8,5 millimetri e un peso di circa 215 grammi. Si tratta di misure paragonabili a quelle di un comune top di gamma attuale, rendendo il dispositivo perfettamente gestibile nell’uso quotidiano.