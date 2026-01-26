Snapdragon 8 Gen 6 toccherà i 6 GHz? Potrebbe, grazie a una tecnologia dei recenti Samsung Exynos

Negli ultimi tempi, l’evoluzione dei processori ha seguito una traiettoria di crescita costante, spingendo le frequenze di clock verso limiti estremi.
Tuttavia, ogni incremento prestazionale si è scontrato con le leggi della fisica: il calore generato dai semiconduttori moderni rappresenta oggi il principale ostacolo alla potenza pura.
Mentre l’attuale Snapdragon 8 Elite Gen 5 si attesta già su livelli di performance straordinari, Qualcomm sembra intenzionata a infrangere ogni record con la prossima generazione, puntando a vette finora riservate esclusivamente al mondo dei computer desktop.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, la corsa verso la soglia dei 6 GHz
Qualcomm starebbe lavorando allo sviluppo dello Snapdragon 8 Gen 6, prevedendo persino una variante “Pro” dalle specifiche ancora più aggressive.
Grazie all’adozione del processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, l’azienda americana punta a una base di frequenza garantita di 5,00 GHz, con test interni che avrebbero già toccato punte di 5,5 GHz.
L’obiettivo ultimo, quasi fantascientifico per un’architettura mobile, sarebbe il raggiungimento della soglia dei 6,0 GHz. Un simile traguardo trasformerebbe radicalmente l’esperienza d’uso degli smartphone, garantendo capacità di calcolo superiori a molti laptop attualmente in commercio.
Qualcomm chiede aiuto a Samsung per battere il calore
Il vero problema di una tale potenza di calcolo non è tanto raggiungerla, quanto mantenerla nel tempo senza che il processore vada in protezione termica, riducendo drasticamente le proprie prestazioni per evitare danni.
Per risolvere questo enigma, Qualcomm potrebbe guardare in casa del suo principale concorrente e alleato. Al centro della strategia ci sarebbe la tecnologia Heat Pass Block (HPB), una soluzione di packaging avanzata originariamente concepita da Samsung per i propri processori Exynos 2600.
A differenza dei sistemi tradizionali che si limitano a dissipare il calore in modo radiale, il sistema HPB ottimizza il flusso termico verticale, creando una sorta di condotto preferenziale che allontana l’energia in eccesso dai core più caldi verso l’esterno.
Questa sinergia tecnologica tra i due colossi permetterebbe allo Snapdragon 8 Gen 6 di operare a frequenze altissime senza subire (perlomeno immediatamente) il thermal throttling.