Ecco come Qualcomm e MediaTek puntano a superare in potenza i chip Apple, TSMC vera vincitrice

Le ultime indiscrezioni delineano uno scenario in cui Apple sembra aver giocato d’anticipo, assicurandosi una porzione sostanziale della capacità produttiva iniziale del processo a 2 nanometri (N2) di TSMC.

Questa mossa aggressiva, finalizzata a garantire la fornitura per i futuri chip A20 e A20 Pro, rischia di lasciare ai concorrenti Android poco più che le briciole.

Tuttavia, Qualcomm e MediaTek non sembrano intenzionate a restare a guardare: per i loro futuri chipset di punta, rispettivamente lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 e il Dimensity 9600, i due produttori avrebbero pianificato una transizione strategica verso una variante migliorata del processo produttivo, nota come N2P.

Qualcomm e MediaTek scelgono il nodo N2P di TSMC

Crediti: CNN

Sebbene la decisione di optare per il nodo N2P possa apparire inizialmente come una scelta obbligata per aggirare la scarsità di wafer N2 standard, le motivazioni sembrano essere ben più profonde e ambiziose.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, tra cui spicca l’insider Fixed-focus digital cameras su Weibo, il passaggio alla tecnologia N2P non servirebbe soltanto a garantire una fornitura adeguata e la “pace dei sensi” logistica, ma mirerebbe a sbloccare frequenze di clock più elevate per le CPU.

È interessante notare come lo stesso leaker, che in precedenza aveva confutato le tesi di un altro noto informatore, Digital Chat Station, abbia ora cambiato rotta avvalorando l’ipotesi di questa transizione tecnologica.

La differenza prestazionale tra il nodo N2 e la sua iterazione N2P si attesta intorno a un modesto 5 per cento. Potrebbe sembrare un incremento marginale per giustificare un cambiamento così radicale nei piani di produzione, ma in un settore dove ogni megahertz conta, questo “lieve” vantaggio potrebbe rivelarsi decisivo.

TSMC ha facilitato questa decisione mantenendo invariate le regole di progettazione tra i due processi, rendendo il passaggio quasi indolore per i suoi clienti.

Questo permetterà allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 e al Dimensity 9600 di spingere i propri core a frequenze superiori, migliorando sensibilmente le prestazioni sia in single-thread che in multi-thread, nel tentativo di colmare e superare il divario con le soluzioni di Apple.

La battaglia per l’efficienza energetica

La rincorsa di Qualcomm e MediaTek non riguarda solo la potenza bruta, ma anche e soprattutto l’efficienza, un terreno dove Apple ha storicamente dettato legge.

Per comprendere la portata della sfida, basti guardare ai dati relativi alla generazione attuale: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, pur condividendo con l’A19 Pro di Apple la stessa litografia a 3nm “N3P”, ha mostrato un consumo energetico superiore del 61% nei test Geekbench 6 per superare le prestazioni del rivale.

Ancor più critica è apparsa la situazione per il Dimensity 9500, che nello stesso confronto ha registrato il peggior rapporto prestazioni per watt.

Il vantaggio di Apple risiede in un’architettura ridisegnata che ha permesso ai suoi core di efficienza di offrire un miglioramento prestazionale del 29 per cento senza alcun aumento dei consumi rispetto all’A18 Pro. In questo contesto, l’adozione del processo N2P da parte dei produttori Android diventa cruciale: la litografia migliorata è vista come lo strumento chiave per ridurre questo gap di efficienza energetica contro i futuri A20 e A20 Pro.

Specifiche tecniche previste per i nuovi chip flagship

Oltre al processo produttivo, la sfida si giocherà anche sulle specifiche di contorno. Si prevede che lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 e il Dimensity 9600 possano vantare un vantaggio in termini di larghezza di banda, grazie al supporto per le memorie RAM LPDDR6 e allo storage UFS 5.0.

Queste tecnologie potrebbero offrire quelle prestazioni aggiuntive necessarie per competere ad armi pari con l’ecosistema ottimizzato di Apple.

Tuttavia, come sempre accade in questa fase preliminare, è doveroso trattare queste informazioni con la giusta cautela. Le specifiche sulla carta raccontano solo una parte della storia e bisognerà attendere i primi test sul campo per capire se la scommessa sul nodo N2P pagherà i dividendi sperati o se Apple continuerà a mantenere lo scettro dell’efficienza nel mondo mobile.