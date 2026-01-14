Scegli il tuo aspirapolvere Samsung: risparmi il 20% con il nostro Coupon Esclusivo!

Il nuovo anno si apre con una promo dedicata a chi desidera integrare le ultime innovazioni di Samsung nella propria casa smart. L’iniziativa dello store ufficiale del brand è pensata per rendere più accessibile la propria gamma di soluzioni per la pulizia domestica avanzata: grazie al nostro codice sconto esclusivo, è possibile risparmiare il 20% sull’acquisto di una scopa elettrica di ultima generazione, combinando la potenza dei motori ciclonici con la comodità dello shopping online.

Samsung rinnova la tua Smart Home: sconti esclusivi sulle scope elettriche per iniziare il 2026

Crediti: Samsung

L’operazione promozionale ha una durata limitata e si concentra esclusivamente sui canali ufficiali. Nello specifico, l’iniziativa è valida fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2026, offrendo una finestra temporale abbastanza ampia per valutare i modelli disponibili prima dell’acquisto. Per beneficiare dello sconto, gli utenti devono effettuare l’ordine attraverso il portale ufficiale Samsung Shop Online oppure tramite l’applicazione dedicata Samsung Shop App.

Il tutto è estremamente semplice e immediato: durante la fase di checkout, è sufficiente inserire il codice sconto dedicato “GIZ20” per veder applicata una riduzione del 20% direttamente sul prezzo d’acquisto dei prodotti. Lo sconto non è cumulabile con altri codici promozionali emessi da Samsung.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per chi punta a trasformare la manutenzione della casa in un’attività più rapida e tecnologica, con la qualità dei prodotti Samsung – ed un pizzico di risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.