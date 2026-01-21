Questo è il Power Bank magnetico per Samsung Galaxy S26

Nel futuro di Samsung e dei nuovi modelli della sua serie di punta c’è il supporto alla ricarica magnetica. La nuova funzionalità non è stata confermata ancora ufficialmente, ma i segnali sono davvero tantissimi – come un rumore di fondo costante.

L’ultima novità riguarda un Power Bank con il supporto alla ricarica wireless Qi2: in base a quanto emerso si tratterà di uno degli accessori dedicati alla famiglia Samsung Galaxy S26.

Il nuovo Power Bank magnetico Qi2 nelle prime immagini: l’accessorio in arrivo con la serie Samsung Galaxy S26

Crediti: Samsung, WinFuture

La ricarica Qi2 porta la tecnologia wireless al livello successivo: non solo offre una maggiore potenza, ma indica anche la presenza di magneti per l’allineamento automatico del dispositivo. Ormai sono mesi che si vocifera di quest’aggiunta alla serie Galaxy S26: prima gli accessori ufficiali Qi2 di Samsung, poi un’immagine leak con l’inconfondibile anello posteriore e infine un caricatore certificato.

L’ultima aggiunta è un Power Bank Qi2, siglato EB-U2500: il dispositivo presenta un aggancio magnetico e supporta sia la ricarica cablata (20W) che quella wireless fino a 15W. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 25W. Il prezzo di vendita in Germania dovrebbe essere di 59,9€ – decisamente salato considerando la capacità non proprio da campione.

Il Power Bank funge anche da supporto, grazie al braccetto presente sul retro. Non ci sono ancora dettagli precisi sull’uscita ma è probabile che il debutto avverrà prima dell’uscita della serie Samsung Galaxy S26. L’evento di lancio dei flagship è atteso per fine febbraio, in ritardo rispetto alle solite tempistiche della famiglia Galaxy S (solitamente presentata a gennaio).