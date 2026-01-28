Di nuovo la stessa storia: POCO X8 Pro sarà il gemello di Redmi Turbo 5, con meno batteria

È solo questione di ore e finalmente Xiaomi alzerà il sipario sui nuovi Redmi Turbo 5 e 5 Max, due mid-range che promettono stile e prestazioni al top ad un prezzo decisamente ghiotto. Come anticipato in varie occasioni i dispositivi dovrebbero debuttare anche da noi come POCO X8 Pro e X8 Pro Max. E già si parla dell’inevitabile compromesso che colpirà la serie in versione Global.

POCO X8 Pro e Redmi Turbo 5: il modello internazionale arriverà con una batteria depotenziata

Crediti: Redmi

Inutile girarci intorno: il nostro POCO X8 Pro dovrebbe debuttare con una batteria castrata, com’è ormai abitudine nel passaggio dalla Cina all’Europa (il problema riguarda la regolamentazione delle batterie). Il modello asiatico arriverà con a bordo un’unità da 7.560 mAh, come confermato da Xiaomi: per la versione Global si vocifera di un taglio di 1.000/1.500 mAh.

Il nostro POCO dovrebbe arrivare con una soluzione da 6.000/6.500 mAh, sicuramente di tutto rispetto ma resta il fatto che è arrivato il tempo di risolvere la questione. Anche perché la vera sorpresa sarà POCO X8 Pro Max: il gemello cinese Redmi Turbo 5 Max è il primo telefono del brand con 9.000 mAh, quindi siamo curiosi di scoprire come sarà mutilato in Europa.

Nel frattempo, a poche ore dal debutto, Redmi ha svelato numerosi dettagli sul modello Turbo 5. Tra questi anche la presenza del chipset Dimensity 8500 (fresco di lancio) ma nella versione personalizzata Ultra.

Scheda tecnica presunta