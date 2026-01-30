Batteria POCO X8 Pro Max: il modello Global perde qualcosa, ma resta un gigante

Il legame tra i dispositivi Redmi e quelli targati POCO è ufficiale da anni: a parte la serie numerica e quella Note di Redmi, gli altri dispositivi della costola di Xiaomi arrivano spesso da noi con le serie POCO X o F. Anche la prossima generazione non dovrebbe fare eccezione, come si vocifera da tempo.

Redmi Turbo 5 Max rappresenta una prima volta per la casa di Lei Jun, grazie alla sua mega batteria da 9.000 mAh. POCO X8 Pro Max dovrà scendere a compromessi per adeguarsi ai mercati Global, ma per fortuna sembra che non verrà depotenziato eccessivamente.

POCO X8 Pro Max: batteria ridotta per il mercato Global, ma il sacrificio è minimo (per fortuna)

Crediti: Redmi

Sia Redmi Turbo 5 che Turbo 5 Max sarebbero in dirittura d’arrivo nei mercati internazionali, rispettivamente come POCO X8 Pro e X8 Pro Max. Il secondo è stato perfino certificato con tanto di nome commerciale, quindi la sua esistenza è praticamente certa.

I modelli Redmi hanno debuttato in Cina di recente con a bordo batteria da 7.560 mAh e 9.000 mAh, in entrambi i casi con ricarica da 100W e il supporto a quella inversa da 27W. Le controparti POCO dovranno scendere di livello per adeguarsi a standard e legislazioni occidentali: si parla di 6.500 mAh e 8.500 mAh, valori che non intaccano eccessivamente lo spirito dei mid-range.

Il presunto X8 Pro ne esce peggio, ma per fortuna la versione Pro Max ha avuto un taglio minore. Il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato per entrambi i modelli.

POCO X8 Pro Max – Scheda tecnica presunta