Batteria POCO X8 Pro Max: il modello Global perde qualcosa, ma resta un gigante

Il legame tra i dispositivi Redmi e quelli targati POCO è ufficiale da anni: a parte la serie numerica e quella Note di Redmi, gli altri dispositivi della costola di Xiaomi arrivano spesso da noi con le serie POCO X o F. Anche la prossima generazione non dovrebbe fare eccezione, come si vocifera da tempo.
Redmi Turbo 5 Max rappresenta una prima volta per la casa di Lei Jun, grazie alla sua mega batteria da 9.000 mAh. POCO X8 Pro Max dovrà scendere a compromessi per adeguarsi ai mercati Global, ma per fortuna sembra che non verrà depotenziato eccessivamente.
POCO X8 Pro Max: batteria ridotta per il mercato Global, ma il sacrificio è minimo (per fortuna)
Sia Redmi Turbo 5 che Turbo 5 Max sarebbero in dirittura d’arrivo nei mercati internazionali, rispettivamente come POCO X8 Pro e X8 Pro Max. Il secondo è stato perfino certificato con tanto di nome commerciale, quindi la sua esistenza è praticamente certa.
I modelli Redmi hanno debuttato in Cina di recente con a bordo batteria da 7.560 mAh e 9.000 mAh, in entrambi i casi con ricarica da 100W e il supporto a quella inversa da 27W. Le controparti POCO dovranno scendere di livello per adeguarsi a standard e legislazioni occidentali: si parla di 6.500 mAh e 8.500 mAh, valori che non intaccano eccessivamente lo spirito dei mid-range.
Il presunto X8 Pro ne esce peggio, ma per fortuna la versione Pro Max ha avuto un taglio minore. Il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato per entrambi i modelli.
POCO X8 Pro Max – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm, 219 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 9500s, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Immortalis-G925
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 8.500 mAh
- Ricarica: 100W, inversa 27W
- Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con Light Fusion 600, OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3