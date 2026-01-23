POCO X8 Pro x Iron Man confermato ancora: il lancio è dietro l’angolo

I nuovi smartphone della serie X si avvicinano al debutto ma ci sono più indizi sulla versione speciale a tema Marvel che sulle versioni classiche. POCO X8 Pro è comparso ancora una volta in una certificazione ma si tratta della variante Iron Man Edition, dedicata al celebre personaggio del MCU.

Tutto lascia presupporre che il lancio sia ormai dietro l’angolo e forse sappiamo già tanto dei nuovi modelli del brandi di Xiaomi.

POCO X8 Pro Iron Man Edition sempre più vicino al debutto: cosa possiamo aspettarci dal prossimo mid-range

Crediti: Xpertpick

Il nuovo POCO X8 Pro Iron Man Edition è stato certificato dall’ente NBTC sia con il nome commerciale che con la sigla 2511FPC34G. In realtà questa non è la prima volta che parliamo della versione speciale di X8 Pro: il dispositivo era stato anticipato da un’altra certificazione risalente a dicembre.

Nel corso delle settimane sono cambiate un bel po’ di cose ed ora siamo in grado di tracciare un profilo chiaro del telefono. Il design dell’edizione a tema Marvel è un mistero mentre il look di POCO X8 Pro standard potrebbe essere stato già mostrato.

POCO X7 Pro – Crediti: POCO

Il legame tra POCO e Redmi è strettissimo e anche la prossima serie X non dovrebbe fare eccezione. In Cina si attende il lancio di Redmi Turbo 5 e nel frattempo l’azienda ha iniziato a scaldare i motori con i primi render (e non solo). Il dispositivo è stato anche avvistato su Geekbench con il Dimensity 8500, ultimo chipset MediaTek per la fascia media.

Redmi Turbo 5 Max – Crediti: Redmi

Il nostro POCO X8 Pro dovrebbe essere il rebrand occidentale del dispositivo Redmi; inoltre ci sarebbe anche POCO X8 Pro Max. Tornando all’edizione dedicata al personaggio Marvel, questa non è la prima volta che la serie presenta un’aggiunta simile: già POCO X7 Pro ha debuttato nella Iron Man Edition (che però non è arrivato in via ufficiale in Italia).

Scheda tecnica presunta