POCO M8 e M8 Pro sono ufficiali, tanta autonomia e meraviglioso display a prezzi competitivi

POCO rinnova la sua offerta nella fascia media con il lancio ufficiale dei nuovi POCO M8 5G e POCO M8 Pro 5G, due smartphone che puntano a rendere più accessibili specifiche tecniche solitamente riservate a segmenti di mercato superiori.

Il brand continua a seguire la sua filosofia “All power. All play.“, proponendo smartphone che fanno della concretezza il loro punto cardine.

Entrambi i modelli arrivano sul mercato con l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva di alto livello e un’autonomia capace di superare indenne anche le giornate più intense, grazie all’integrazione di batterie ad alta capacità e sistemi di ricarica rapida evoluti.

POCO M8 e M8 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Il protagonista assoluto di questa nuova generazione è senza dubbio il display. Il POCO M8 Pro 5G alza l’asticella con un pannello Flow AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione CrystalRes 1,5K, capace di offrire una densità di pixel superiore e dettagli più nitidi rispetto al passato.

Non è da meno il modello standard, il POCO M8 5G, che monta un display Flow AMOLED da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, garantendo fluidità nelle animazioni e nello scorrimento dei contenuti.

Entrambi i dispositivi condividono una caratteristica impressionante per la loro fascia di prezzo: una luminosità di picco che raggiunge i 3200 nit. L’attenzione al comfort visivo è confermata dalla presenza della tecnologia di dimming PWM ad alta frequenza (3840Hz), che riduce l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo prolungato in ambienti poco illuminati.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca, i due smartphone prendono strade diverse per soddisfare esigenze differenti. Il POCO M8 Pro 5G è spinto dalla piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 4 costruita con processo a 4nm, un chipset progettato per offrire prestazioni decenti anche nel gaming e nel multitasking.

A tenere a bada le temperature ci pensa il sistema di raffreddamento IceLoop, introdotto per la prima volta sulla serie M per garantire stabilità durante le sessioni di utilizzo più stressanti.

Il fratello minore, POCO M8 5G, si affida invece allo Snapdragon 6 Gen 3, anch’esso un processore a 4nm octa-core che punta sull’efficienza energetica e sulla solidità delle prestazioni quotidiane.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Sia POCO M8 5G che POCO M8 Pro 5G si affidano a memorie collaudate: troviamo infatti RAM di tipo LPDDR4X e storage UFS 2.2. Non si tratta delle tecnologie più recenti in assoluto ma di standard che garantiscono sufficiente reattività nell’uso quotidiano e costi contenuti.

Una differenza sostanziale emerge però nell’espandibilità: mentre il modello base M8 supporta schede microSD fino a 1 TB grazie allo slot ibrido, il fratello maggiore M8 Pro opta per una configurazione Dual SIM pura (Nano SIM + Nano SIM) senza menzione esplicita di espansione di memoria nelle specifiche tecniche, puntando invece su tagli di partenza più generosi.

L’autonomia è il vero fiore all’occhiello della serie. Il modello Pro integra una batteria da 6500 mAh, supportata dalla tecnologia HyperCharge a 100 W che permette di ridurre drasticamente i tempi di attesa alla presa di corrente.

Anche il POCO M8 5G si difende egregiamente con una batteria da 5520 mAh e il supporto alla ricarica turbo da 45 W, offrendo un bilanciamento ideale tra durata e velocità di ricarica.

Fotocamere e design

Il comparto fotografico vede un netto passo avanti con l’adozione di sensori di nuova generazione. Il POCO M8 Pro 5G vanta una fotocamera principale da 50 MP con sensore Light Fusion 800 e, fattore cruciale per scatti notturni e video, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La fotocamera secondaria è una grandangolare da 8 MP.

Il modello standard non rinuncia alla qualità, proponendo un sistema a doppia fotocamera con sensore principale da 50MP Light Fusion 400, capace di registrare video in 4K, accompagnata da un sensore di profondità da 2 MP.

Nella parte frontale troviamo un’altra differenza, con POCO M8 Pro che vanta un sensore da 32 MP che scende a 20 MP sul modello base.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Dal punto di vista estetico e costruttivo, i due smartphone offrono sensazioni diverse. Il POCO M8 5G punta tutto sulla sottigliezza con un profilo di appena 7,35 mm e un design 3D-curvo che ne facilita la presa.

Il modello Pro, invece, enfatizza la resistenza: è certificato IP68 per la protezione da acqua e polvere e il suo display è protetto dal robusto Corning Gorilla Glass Victus 2, rendendolo un compagno affidabile anche nelle situazioni più avverse.

Entrambi i dispositivi arrivano con Xiaomi HyperOS e funzionalità AI avanzate, tra cui il supporto a Google Gemini e “Circle to Search”, completando un pacchetto che mira a democratizzare la tecnologia di livello superiore.

Prezzi e promozioni di lancio

POCO conferma la sua strategia aggressiva puntando su un rapporto specifiche-prezzo difficile da eguagliare.

Il POCO M8 Pro 5G arriva sul mercato con un posizionamento ufficiale che parte da 349,90 euro per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre per chi cerca il massimo spazio a disposizione, la variante da 12 GB + 512 GB viene proposta a 399,90 euro.

POCO M8 5G da 8 GB + 256 GB è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico a un prezzo di 269,90 euro, mentre il modello più capiente (8 GB + 512 GB) è proposto a 299,90 euro.

Tuttavia, come da tradizione per il brand, il lancio è accompagnato da una promozione “Early Bird” molto interessante. Dalle ore 10:00 dell’8 gennaio fino alla mezzanotte del 14 gennaio, sarà possibile acquistare i dispositivi a prezzi decisamente ridotti:

Xiaomi POCO M8 5G, Smartphone 8+256GB, Display AMOLED FIoW 6,77" 120Hz, Snapdragon® 6 Gen 3, Doppia fotocamera AI 50MP, Design curvo 3D da 7,35 mm, Nero,... 1.060,19€ 229,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/01/2026 09:30

Xiaomi POCO M8 Pro 5G, Smartphone 8+256GB, Display AMOLED CrystalRes 6,83" 1.5K, Snapdragon® 7s Gen 4, Fotocamera 50MP Light Fusion 800 con OIS, IP68, Nero,... 349,90€ 309,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 08/01/2026 09:30

La disponibilità è immediata sui canali ufficiali Mi.com, Amazon e presso i Xiaomi Store Italia.

Acquistando tramite lo store ufficiale Mi.com, gli utenti possono inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi cumulabili, come un ulteriore sconto per i nuovi clienti (10 euro per POCO M8 5G e 20 euro per POCO M8 Pro 5G) o bundle promozionali che includono una riduzione del 50% sull’acquisto di caricabatterie rapidi (da 67W a 120W), un accessorio fondamentale dato che in confezione è presente solo il cavo.