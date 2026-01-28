Perché gli utenti non aggiornano a iOS 26: lo svela uno studio, c’entra anche il Liquid Design

L’introduzione di iOS 26 ha segnato una delle trasformazioni estetiche più radicali nella storia degli iPhone, con il lancio del nuovo stile Liquid Glass. Nonostante Apple abbia esercitato una forte pressione per spingere verso l’update, motivata anche dalla graduale dismissione delle protezioni di sicurezza, i dati recenti mostrano una realtà sfaccettata.
Sebbene l’adozione complessiva abbia raggiunto il 78%, una fetta significativa di utenti non ha ancora effettuato il passaggio all’ultima versione. Il motivo? Una profonda cautela legata all’impatto che il nuovo software può avere sull’uso del dispositivo, e in parte c’entra anche il tanto chiacchierato design traslucido.
iOS 26 e il paradosso dell’aggiornamento: un utente iPhone su 5 sceglie di aspettare
Il dato più sorprendente emerso dalle recenti indagini di mercato è che la diffusione di iOS 26 non coincide con una totale fiducia degli utenti. Ben il 72% dei essi segnala almeno un motivo di preoccupazione o esitazione riguardo all’aggiornamento, evidenziando come l’installazione avvenga spesso per necessità piuttosto che per convinzione.
Solo il 39% dei possessori di iPhone decide di aggiornare immediatamente non appena compare la notifica sullo schermo, mentre la stragrande maggioranza, circa il 61%, preferisce adottare un approccio passivo, ignorando i promemoria o attendendo diverse settimane per osservare eventuali bug segnalati da altri.
Questa tendenza a rimandare è alimentata dal timore che l’update possa compromettere la stabilità di un dispositivo che funziona bene. L’autonomia della batteria svetta al primo posto tra i dubbi degli utenti, citata dal 24,2% degli intervistati. Subito dopo si colloca il timore per il calo delle prestazioni generali del telefono, un fattore che frena il 23,8% degli utilizzatori.
Sappiamo bene che tali ansie non sono del tutto infondate, considerando lo storico di Apple ma anche dei vari produttori in generale. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge la preoccupazione legata all’irreversibilità dell’update: il 15% degli utenti teme che, una volta installato iOS 26, sia estremamente difficile o addirittura impossibile tornare alla versione precedente nel caso in cui qualcosa non dovesse funzionare correttamente.
Oltre agli aspetti tecnici, il design Liquid Glass rappresenta un ulteriore punto di rottura: il 17,5% degli utenti dichiara apertamente di non gradire il nuovo stile o di riscontrare problemi di leggibilità, mentre una piccola ma rumorosa minoranza si sente frustrata dall’impossibilità di disattivarlo completamente.
Per quel 22% di utenti che non ha ancora aggiornato, le ragioni del ritardo sono però spesso meno strategiche. Molti dichiarano semplicemente di non essere a conoscenza della disponibilità del software, mentre altri presumono erroneamente che il telefono si aggiornerà in modo automatico senza alcun intervento manuale.