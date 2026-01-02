Dopo il modello originale, anche il Pebble Round sta per tornare

Il rinascimento del marchio Pebble continua a sorprendere gli appassionati. A breve distanza dal rilancio del suo iconico smartwatch squadrato e dal debutto di un innovativo anello smart a basso costo dotato di intelligenza artificiale, l’azienda si prepara a riportare in vita anche il Pebble Round.

Il nuovo dispositivo rappresenta l’evoluzione dello storico modello circolare, offrendo un’estetica più raffinata e vicina all’orologeria tradizionale. L’azienda ha puntato a un posizionamento di mercato accessibile con un prezzo fissato a 199 dollari.

Pebble Round 2: una filosofia basata sull’essenziale

Crediti: Pebble

La strategia di Pebble per mantenere i costi competitivi si basa su una scelta ingegneristica precisa, ovvero limitare le funzionalità al necessario. Nel caso del nuovo Pebble Round 2, il dispositivo offre un monitoraggio essenziale della salute e dell’attività fisica, concentrandosi su metriche come il conteggio dei passi e l’analisi del sonno.

Tuttavia, l’azienda ha scelto deliberatamente di non includere un cardiofrequenzimetro o altre funzionalità avanzate che trasformerebbero l’orologio in un’alternativa dedicata al fitness sportivo.

Il vantaggio di questo compromesso risiede in una grande autonomia, che rimane uno dei marchi di fabbrica dell’azienda. Il Pebble Round 2 promette infatti una durata della batteria che varia dai 10 ai 14 giorni prima di necessitare di una ricarica, un traguardo difficile da raggiungere per la maggior parte degli smartwatch odierni.

Il ritorno del design circolare in casa Pebble

Similmente a quanto accaduto con il recente Pebble Time 2, il Round 2 rappresenta il “reboot” di un classico del passato. Nel 2015, l’azienda lanciò il Pebble Time Round, definendolo all’epoca lo smartwatch più sottile dell’industria.

La nuova versione mantiene fede a quella promessa di eleganza con uno spessore di soli 8,1 mm, un dato quasi impercettibilmente superiore ai 7,5 mm dell’originale, ma giustificato dai miglioramenti hardware.

Eric Migicovsky, fondatore di Pebble, ha ammesso in un’intervista che il modello originale, pur essendo uno dei suoi preferiti, non era perfetto, citando in particolare la “gigantesca cornice” attorno al bordo come principale difetto.

Crediti: Pebble

Per realizzare il quadrante rotondo del primo modello, il team aveva dovuto utilizzare un pannello ottagonale con bordi arrotondati nascosti da una spessa lunetta, sacrificando l’area visibile. Grazie all’evoluzione tecnologica, il nuovo dispositivo vanta ora uno schermo più ampio che permette una migliore leggibilità del testo e un design complessivamente più moderno.

Il nuovo display touch è un pannello e-paper a colori da 1,3 pollici, con una risoluzione di 260 x 260 pixel e una densità di 283 DPI, offrendo di fatto il doppio dei pixel rispetto al modello originale. Inoltre, lo schermo è dotato di retroilluminazione per garantire la visibilità notturna, mentre il sistema operativo è il collaudato Pebble OS open source.

Controlli fisici e via voce

L’interazione con il dispositivo non si limita al tocco. Il Pebble Round 2 è dotato di due microfoni che consentono l’input vocale e la risposta ai messaggi. Attualmente, questa funzione è disponibile principalmente per utenti Android a causa delle restrizioni imposte da Apple, ma il supporto per iOS è previsto a breve per gli utenti residenti nell’Unione Europea.

Un elemento distintivo dell’esperienza d’uso è la presenza di pulsanti fisici laterali, progettati per gestire chiamate, musica e navigazione.

Migicovsky sottolinea l’importanza di questi controlli, che permettono di usare l’orologio senza guardarlo: il pulsante inferiore può rifiutare una chiamata discretamente durante una riunione, mentre quello centrale può mettere in pausa la musica senza dover interagire con il telefono o gli auricolari.

Personalizzazione, ecosistema e disponibilità

Costruito con una cassa in acciaio inossidabile e dotato di accelerometro e magnetometro, il Round 2 offre diverse opzioni estetiche. È disponibile in nero opaco con cinturino a sgancio rapido da 20mm, in argento compatibile con cinturini da 14mm o 20mm, e in una raffinata versione oro rosa lucido, compatibile esclusivamente con cinturini da 14mm.

Sul fronte software, il dispositivo può eseguire migliaia di app e quadranti disponibili sul Pebble Appstore, previa aggiornamento da parte degli sviluppatori per adattarsi al formato circolare tramite il nuovo SDK.

L’azienda sta puntando molto sull’intelligenza artificiale: oltre all’accesso ad assistenti come Claude, Pebble prevede di integrare nell’orologio funzionalità simili a quelle del suo smart ring, come la trascrizione automatica delle conversazioni audio.

Il Pebble Round 2 è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi 2 gennaio direttamente dal sito web dell’azienda, con le spedizioni previste per il mese di maggio.

L’azienda ha inoltre mostrato attenzione verso la sua community, offrendo ai clienti che avevano già ordinato il Pebble Time 2 la possibilità di convertire il proprio ordine verso il nuovo modello circolare.