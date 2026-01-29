Patch di gennaio per i Google Pixel, sarà questa la volta buona?

Dopo un periodo di incertezza e una lunga attesa che ha visto molti utenti premere compulsivamente il pulsante di verifica degli aggiornamenti, la situazione sembra finalmente sbloccarsi.

L’aggiornamento mensile per i Google Pixel è tornato disponibile e si sta diffondendo su vari dispositivi attraverso diverse regioni e operatori telefonici.

Le segnalazioni provenienti dalle community online, in particolare Reddit, confermano un’ondata di installazioni andate a buon fine, ponendo fine a un balletto software che aveva visto il pacchetto apparire brevemente per poi svanire nel nulla nei giorni scorsi.

Google Pixel, la patch di gennaio 2026 ha un peso importante

Crediti: Google

Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda le dimensioni del download, in particolare per i possessori di Pixel 10 Pro. Il file che viene scaricato pesa circa 3,3 GB, una dimensione decisamente insolita per una semplice patch di sicurezza mensile incrementale, che solitamente richiede molto meno spazio.

Questa “pesantezza” del file suggerisce una manovra precisa da parte di Google: l’azienda sta probabilmente distribuendo una build più completa per sostituire interamente una versione precedente, forse corrotta o imperfetta.

È una mossa che accade quando un rilascio viene messo in pausa per correggere bug dell’ultimo minuto.

Addio ai problemi di connettività?

La preoccupazione principale che aveva accompagnato il ritiro della build precedente riguardava la stabilità delle connessioni wireless. Diversi utenti avevano lamentato instabilità intermittente sia nel Bluetooth che nel Wi-Fi, rendendo l’esperienza d’uso frustrante.

Le notizie odierne sono però incoraggianti: chi ha installato l’ultima versione disponibile riporta che questi intoppi sembrano essere stati risolti. Sebbene ogni ambiente di rete sia unico, il segnale generale è che Google abbia lavorato per correggere i difetti alla base del codice radio e modem.

Per chi dovesse ancora riscontrare qualche glitch residuo, il consiglio degli esperti rimane quello di effettuare un reset delle impostazioni di rete o di riaccoppiare gli accessori Bluetooth, operazioni che spesso eliminano configurazioni sbagliate rimaste in memoria.

La logica dietro il ritardo e il silenzio di Google

Anche se Mountain View non ha rilasciato comunicati ufficiali per spiegare nel dettaglio il blocco temporaneo, la storia degli aggiornamenti Android offre chiare indicazioni.

I rilasci scaglionati, o “staged rollouts“, sono progettati esattamente per questo scopo: identificare regressioni software su un piccolo numero di dispositivi prima che il problema colpisca tutti.

È molto probabile che la telemetria abbia segnalato picchi di crash o problemi di batteria, spingendo gli ingegneri a tirare il freno a mano.