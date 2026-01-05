OPPO Watch S è il nuovo indossabile ultra-slim per i mercati Global

Aspettando l’arrivo del nuovo modello premium Watch 3, ecco fare capolino una novità dedicata agli utenti più sportivi in cerca di un orologio sottile e leggero, da utilizzare in modo intensivo. OPPO Watch S è ufficiale a livello Global (anche se per ora non sappiamo in quali mercati): un dispositivo che promette funzionalità al top, uno schermo da 3.000 nit e tantissime modalità dedicate allo sport – senza tralasciare salute e autonomia.

OPPO Watch S ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: OPPO

La caratteristica principale di OPPO Watch S è di certo il design: l’indossabile presenta a tutti gli effetti un corpo ultrasottile, con uno spessore di 8,9 mm – a fronte di una struttura in acciaio inossidabile, un pulsante fisico, una corona rotante ed uno schermo AMOLED da 1,46″.

Il pannello raggiunge una luminosità di picco di ben 3.000 nit, per la massima visibilità sotto al sole. Si tratta quindi di un indossabile pensato per un uso intensivo all’aperto, leggero (con un peso di 35 grammi) e dotato di oltre 100 modalità sportive.

Non mancano funzionalità più approfondite come le sessioni guidate e l’analisi della postura per i runner, e il monitoraggio professionale per alcuni tipi di sport.

Crediti: OPPO

Per la salute è presente un sensore a 8 canali per il monitoraggio dell’attività cardiaca e a 16 canali per il livello di ossigeno nel sangue (SpO2); c’è anche un sensore per la temperatura e la funzione in grado di analizzare vari parametri in soli 60 secondi, per un’istantanea del benessere dell’utente.

Tra le altre caratteristiche abbiamo la classificazione IP68, la resistenza fino a 5 ATM, lo Splash Touch (per utilizzare correttamente il display anche quando è bagnato) e la localizzazione satellitare GPS a doppia frequenza (L1 + L5).

Il software è ColorOS Watch 7.1 ed è presente un chipset BES2800BP con 4 GB di memoria eMMC. La batteria da 339 mAh garantisce fino a 10 giorni di autonomia – circa 7 giorni con un utilizzo tipico. OPPO Watch S è stato lanciato nei colori Phantom Black e Silver Gleam; l’annuncio è avvenuto a livello Global ma per ora mancano sia il prezzo che l’elenco dei Paesi interessati.