Il compagno di viaggio ideale? OPPO Reno15 Series accompagna Gaia tra le meraviglie toscane

Milano è stata il palcoscenico per la presentazione della nuova gamma di smartphone di OPPO. L’evento, tenutosi nella serata odierna presso gli spazi di The Flo, ha visto la partecipazione della cantante Gaia Gozzi per celebrare l’arrivo sul mercato della Reno15 Series.

La collaborazione tra il brand tech e l’artista italiana si è concretizzata in un progetto che vuole unire l’innovazione con l’espressione creativa, proponendo un racconto per immagini che funge solo da promozione per i prodotti ma diventa anche un diario di viaggio.

Al centro dell’iniziativa vi è una photo story ambientata in Toscana, dove la cantante ha esplorato il territorio utilizzando i nuovi smartphone come strumento di documentazione.

Il racconto: Oppo Reno15 Series e Gaia tra borghi e natura toscani

Il progetto si sviluppa come un itinerario attraverso i paesaggi della Toscana, concepito per mostrare le capacità dei dispositivi in contesti reali di utilizzo.

Accompagnata dalla nuova serie Reno15, Gaia ha attraversato diversi scenari, dai borghi pittoreschi ai paesaggi naturali, includendo luoghi storici e contesti legati alla tradizione culinaria locale.

L’obiettivo del progetto è trasformare ogni scatto in un frammento di esperienza vissuta, catturando gesti quotidiani, dettagli architettonici e le variazioni di luce tipiche delle albe e dei tramonti toscani.

In queste immagini, l’artista assume un duplice ruolo: è protagonista degli scatti ma anche osservatrice attiva, guidando lo spettatore attraverso il proprio sguardo.

Come spiegato da OPPO, la tecnologia della Reno15 Series ha permesso di fermare questi attimi fugaci senza interrompere il flusso naturale del viaggio, rendendo ogni foto un ricordo vivo dell’esperienza.

Le specifiche tecniche al servizio del racconto

Per supportare questo tipo di narrazione, OPPO definisce la Reno15 Series come il “travel camera phone per eccellenza“. I dispositivi sono stati progettati con un sistema di fotocamere che, secondo il produttore, “eleva l’esperienza fotografica” grazie a sensori ad alta risoluzione.

Tra le caratteristiche tecniche evidenziate dal marchio spicca il teleobiettivo 3,5x Telephoto Vibe Portrait, studiato per isolare il soggetto garantendo una resa accurata della profondità. Per i selfie, troviamo una 50 MP Ultra-Wide Selfie Camera, ideale per includere nell’inquadratura non solo il soggetto ma anche l’ampio contesto paesaggistico.

L’azienda sottolinea inoltre l’importanza dell’intelligenza artificiale integrata, con funzionalità come AI Flash Photography 2.0 e AI Portrait Glow, progettate per gestire condizioni di luce complesse mantenendo una resa realistica e morbida.

Anche il comparto video gioca un ruolo fondamentale: i contenuti “dietro le quinte” del progetto sono stati realizzati sfruttando il 4K HDR Ultra-Steady Video e la fotocamera principale da 200 MP.

Un progetto corale e l’esperienza aperta al pubblico

La realizzazione di questo diario visivo non è stata un’opera solitaria. Il progetto fotografico ha visto la collaborazione di Giulia Mantovani, fotografa emergente della scena italiana, il cui stile contemporaneo ha affiancato quello di Gaia per valorizzare al meglio la luce e le atmosfere dei luoghi visitati.

Parallelamente alla parte fotografica, è stato prodotto un video diretto dal regista Gabriele Giussani. Girato interamente con OPPO Reno15 Pro, il filmato funge da diario in cui la voce narrante di Gaia ripercorre il proprio percorso artistico, condividendo riflessioni sugli inizi della carriera, le sfide e i sacrifici affrontati.

Il video si conclude con il claim “We live. We love. We light.“, una sintesi che, secondo OPPO, rappresenta lo spirito condiviso dell’esperienza.

Jessica Chuang, Chief Marketing Officer di OPPO Italia, ha commentato l’iniziativa sottolineando come il viaggio in Toscana interpreti la visione del brand, dove lo smartphone diventa uno strumento discreto ma potente per raccontare la realtà in modo naturale.

Gli scatti realizzati durante questo itinerario sono stati esposti presso The Flo e rimarranno visitabili fino al 31 gennaio, creando un percorso aperto al pubblico.

Durante l’evento di lancio, è stato inoltre allestito un set fotografico dedicato, permettendo agli ospiti di testare i dispositivi e vedere i propri ritratti proiettati in tempo reale su un maxi-schermo nell’area dei Navigli.

Per quanto riguarda la disponibilità commerciale, la OPPO Reno15 Series è acquistabile sullo store ufficiale del brand con un prezzo di partenza di 399,99 euro.

