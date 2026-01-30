OPPO Reno 16 avrà il nuovo Dimensity 8500: al via i primi leak

Sono passati pochi giorni dal lancio della serie Reno 15 in Italia (e pochi mesi dall’uscita cinese) ma già si comincia a guardare al futuro della gamma. Un noto insider ha snocciolato qualche dettaglio in anticipo sul prossimo OPPO Reno 16: il mid-range continuerà a fare affidamento sui Dimensity di MediaTek, ma arriveranno anche varie novità.

OPPO Reno 16 e 16 Pro sono ancora lontani dal debutto ma i leak sono già partiti

OPPO Reno 15 Pro

I primi dettagli arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese che ormai conosciamo molto bene. Il leaker sostiene che la serie OPPO Reno 16 sarebbe entrata nella fase di test: ciò vuol dire che gran parte delle caratteristiche hardware dovrebbero essere definitive, nonostante manchi parecchio all’uscita sul mercato.

In base a quanto emerso il lancio potrebbe avvenire intorno alla metà dell’anno, almeno per quanto riguarda la Cina. Resta da vedere quando farà capolino in Italia, ma ora come ora i tempi sono davvero prematuri.

Tornando alla parte tecnica, la serie farebbe affidamento sul Dimensity 8500, chipset fresco di lancio, che andrebbe a sostituire l’attuale 8450. Il SoC – realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 3,4 GHz – ha trovato spazio a bordo di Redmi Turbo 5 proprio in questi giorni.

Proprio come avvenuto con Reno 15 e 15 Pro cinesi, i prossimi Reno 16 e 16 Pro dovrebbero avere display differenti – da 6,32″ e 6,78″ di diagonale. Il comparto fotografico non cambierebbe: dovremmo ritrovare un trittico con un sensore da 200 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP. Probabilmente OPPO li aggiornerà con soluzioni più recenti, ma per ora non è emerso altro.

Per il design si vocifera di una struttura in metallo, con un corpo sottile e leggero; il display presenterebbe cornici contenute su quattro lati. Ad oggi questo è tutto: mancano dettagli più concreti e informazioni sul design, ma se i lavori sono iniziati davvero allora è solo questione di tempo prima che spuntino indiscrezioni più spinte.