La serie OPPO Reno 15 diventa Global, ma c’è tanta confusione

Avventurasi nei meandri della famiglia Reno è diventata un’impresa titanica e la prova definitiva sta nel lancio Global. La famiglia OPPO Reno 15 è stata annunciata in India e analizzando i dispositivi sono emerse delle differenze rispetto alla Cina ma rispetto ad altri mercati – tra cui quello europeo, che in base ai leak sarebbe interessato in un secondo momento.
Ma bando alle ciance ecco il primo avvistamento internazionale della gamma, con tutte le specifiche del quartetto.
OPPO Reno 15 e 15 Pro sono ufficiali Global: la serie è composta da 4 modelli ed ora aspettiamo il lancio in Italia
Come anticipato, la serie OPPO Reno 15 è composta da quattro smartphone: il modello base e la variante Pro, accompagnati dalle versioni 15 Pro Mini e 15c. Tutti gli smartphone sono già stati annunciati in Cina ma OPPO ha deciso di fare una confusione immensa e a breve capirete il perché.
Per ogni telefono abbiamo una breve introduzione in cui segnaliamo il telefono originale cinese, seguita dalla scheda tecnica della variante Global. Badate bene perché la lineup in Europa dovrebbe essere differente, come visto in questo articolo.
OPPO Reno 15 Global (India)
Per quanto riguarda OPPO Reno 15, si tratta di un rebrand di Reno 15c cinese: non ci sono cambiamenti e il dispositivo è uguale in tutto al cugino lanciato in patria lo scorso anno.
- Dimensioni e peso: 158 x 74,8 x 7,8 mm, 197 grammi
- Colorazioni: Aurora Blue, Twilight Blue, Glacier White
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
OPPO Reno 15 Pro Global (India)
Il fratello maggiore OPPO Reno 15 Pro è un rebrand di Reno 15 Pro cinese, con display da 6,78″, fotocamera da 200 MP e ricarica wireless.
- Dimensioni e peso: 161,3 x 76,5 x 7,7 mm, 205 grammi
- Colorazioni: Cocoa Brown, Sunset Gold
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K+ (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, Gorilla Glass Victus 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725
- GPU: ARM Mali-G720 MC7
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 80W, wireless 50W
- Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
La serie continua con OPPO Reno 15 Pro Mini e Reno 15c (India)
Oltre ai due smartphone base, c’è spazio anche per OPPO Reno 15 Pro Mini: questa versione prende tutte le caratteristiche del fratello maggiore Pro, ma toglie la ricarica wireless ed introduce un formato più compatto – con un display da 6,32″. Se vi state chiedendo la sua reale identità, questo telefono altro non è un rebrand di Reno 15 base cinese.
- Dimensioni e peso: 151,2 x 72,4 x 8 mm, 187 grammi
- Colorazioni: Glacier White, Cocoa Brown
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K+ (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725
- GPU: ARM Mali-G720 MC7
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.200 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
Infine arriviamo a OPPO Reno 15c Global: in realtà questo sarebbe l’unico modello “inedito” della famiglia e dovrebbe debuttare anche da noi come Reno 15 F/FS (ma con una batteria leggermente minore, da 6.500 mAh).
- Dimensioni e peso: 158,18 x 74,93 x 8,14 mm, 195 grammi
- Colorazioni: Afterglow Pink, Twilight Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,57″ Full HD (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 397 PPI, fino a 1.400 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 710
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, AI Mind Space, Gemini, Cerchia e Cerca
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16