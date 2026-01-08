La serie OPPO Reno 15 diventa Global, ma c’è tanta confusione

Avventurasi nei meandri della famiglia Reno è diventata un’impresa titanica e la prova definitiva sta nel lancio Global. La famiglia OPPO Reno 15 è stata annunciata in India e analizzando i dispositivi sono emerse delle differenze rispetto alla Cina ma rispetto ad altri mercati – tra cui quello europeo, che in base ai leak sarebbe interessato in un secondo momento.

Ma bando alle ciance ecco il primo avvistamento internazionale della gamma, con tutte le specifiche del quartetto.

OPPO Reno 15 e 15 Pro sono ufficiali Global: la serie è composta da 4 modelli ed ora aspettiamo il lancio in Italia

Crediti: OPPO

Come anticipato, la serie OPPO Reno 15 è composta da quattro smartphone: il modello base e la variante Pro, accompagnati dalle versioni 15 Pro Mini e 15c. Tutti gli smartphone sono già stati annunciati in Cina ma OPPO ha deciso di fare una confusione immensa e a breve capirete il perché.

Per ogni telefono abbiamo una breve introduzione in cui segnaliamo il telefono originale cinese, seguita dalla scheda tecnica della variante Global. Badate bene perché la lineup in Europa dovrebbe essere differente, come visto in questo articolo.

OPPO Reno 15 Global (India)

Per quanto riguarda OPPO Reno 15, si tratta di un rebrand di Reno 15c cinese: non ci sono cambiamenti e il dispositivo è uguale in tutto al cugino lanciato in patria lo scorso anno.

Dimensioni e peso: 158 x 74,8 x 7,8 mm, 197 grammi

Colorazioni: Aurora Blue, Twilight Blue, Glacier White

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 722

RAM: 8/12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 Pro Global (India)

Il fratello maggiore OPPO Reno 15 Pro è un rebrand di Reno 15 Pro cinese, con display da 6,78″, fotocamera da 200 MP e ricarica wireless.

Dimensioni e peso: 161,3 x 76,5 x 7,7 mm, 205 grammi

Colorazioni: Cocoa Brown, Sunset Gold

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K+ (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

La serie continua con OPPO Reno 15 Pro Mini e Reno 15c (India)

Oltre ai due smartphone base, c’è spazio anche per OPPO Reno 15 Pro Mini: questa versione prende tutte le caratteristiche del fratello maggiore Pro, ma toglie la ricarica wireless ed introduce un formato più compatto – con un display da 6,32″. Se vi state chiedendo la sua reale identità, questo telefono altro non è un rebrand di Reno 15 base cinese.

Dimensioni e peso: 151,2 x 72,4 x 8 mm, 187 grammi

Colorazioni: Glacier White, Cocoa Brown

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K+ (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 3.600 nit, colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.200 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Infine arriviamo a OPPO Reno 15c Global: in realtà questo sarebbe l’unico modello “inedito” della famiglia e dovrebbe debuttare anche da noi come Reno 15 F/FS (ma con una batteria leggermente minore, da 6.500 mAh).