OPPO Reno 15 Pro Max è ufficiale, ma non è lo smartphone che pensate

Le prime indiscrezioni su OPPO Reno 15 Pro Max risalgono allo scorso ottobre, poco dopo il lancio della serie Xiaomi 17. Con l’ultima generazione, il brand di Lei Jun ha preso possesso della dicitura Pro Max – ormai parte della lineup di Apple – ed era solo questione di tempo prima che altri produttori cinesi facessero lo stesso.

Ora anche OPPO si è unito alle festa, anche se in realtà c’è il trucco: non si tratta di un telefono inedito ma di un rebrand che non fa altro che confondere ancora di più i poveri utenti.

OPPO Reno 15 Pro Max: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Era nell’aria da settimane ed ora le voci si fanno concrete: il debutto internazionale della famiglia Reno 15 creerà non pochi grattacapi, visto che in certi paesi approderanno modelli dal nome altisonante ma per nulla inediti.

Si parte proprio con OPPO Reno 15 Pro Max, lanciato di recente a Taiwan: nonostante il nome faccia pensare ad una versione potenziata del mid-range, in realtà abbiamo a che fare con lo stesso smartphone lanciato in Cina. Per il mercato taiwanese abbiamo Reno 15 Pro Max e Reno 15 Pro, rebrand di Reno 15 Pro e Reno 15 cinesi.

Il modello standard Reno 15 Global è invece Reno 15c cinese. Per i meno avvezzi è un casino da comprendere, mentre per i più esperti è il solito casino.

Tornando alle specifiche di OPPO Reno 15 Pro Max, il dispositivo monta uno schermo AMOLED da 6,78″ a 120 Hz ed è equipaggiato con il Dimensity 8450 di MediaTek. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 6.500 mAh con ricarica cablata da 80W e wireless da 50W; il comparto fotografico si basa su un sensore da 200 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide e una teleobiettivo periscopico. Il prezzo è di circa 677€ al cambio (24.990 dollari taiwanersi), per la sola versione da 12/512 GB.

Per evitare confusione, in questo articolo di leak abbiamo isolato le schede tecniche degli smartphone che comporranno la serie Reno 15 in Italia: date un’occhiata per avere un’anticipazione di quello che si aspetta (anche se per ora si tratta di indiscrezioni).

OPPO Reno 15 Pro Max – Scheda tecnica