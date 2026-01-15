La serie OPPO Reno 15 ora in Italia: selfie ultra-wide, 6.500 mAh e nuovi strumenti AI

La casa cinese ha ufficialmente presentato in Italia la nuova serie OPPO Reno 15, composta dai modelli base e Pro insieme alle versioni F & FS 5G: quest’anno abbiano l’aggiunta del fratello maggiore Pro, il grande assente della scorsa generazione. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia – insieme alle offerte lancio.

OPPO Reno 15, Reno 15 Pro e Reno 15 F/FS sono ufficiali in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Reno 15 – Crediti: OPPO

Il design della serie Reno 15 trae ispirazione dalla bellezza naturale dell’aurora, con un retro in vetro scolpito monoblocco che ospita il caratteristico modulo fotografico Dynamic Stellar Ring.

Per rispondere alle diverse esigenze di ergonomia, OPPO propone display premium con dimensioni differenziate: Reno 15 Pro 5G punta sulla maneggevolezza con uno schermo compatto da 6,32″ e un telaio in alluminio di grado aerospaziale, mentre i modelli Reno 15 e Reno 15 F & FS offrono pannelli più ampi da 6,59″ e 6,57″, tutti con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per la massima fluidità.

Crediti: OPPO

La resistenza è un altro pilastro fondamentale dei dispositivi, garantita dalle certificazioni IP66, IP68 e IP69 che proteggono da acqua e polvere, oltre alla tecnologia Splash Touch che permette di utilizzare il display anche con le mani bagnate.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, tutti i modelli della gamma presentano una selfie camera ultra-wide da 50 MP con campo visivo di 100 gradi, ideale per includere vasti paesaggi o gruppi numerosi senza l’ausilio di accessori esterni.

Crediti: OPPO

Il modello Pro si spinge oltre con un sensore principale da 200 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP, perfetto per ritratti con sfocato naturale e una compressione prospettica di livello professionale. L’intelligenza artificiale interviene in ogni fase dello scatto tramite il Reno Portrait Engine e la funzione AI Portrait Glow, capace di analizzare e correggere l’illuminazione in scene difficili come i controluce.

Anche l’editing diventa immediato grazie a funzioni come Popout, che crea composizioni stratificate dinamiche, e i futuri strumenti AI Motion Photo Eraser e Slow-Mo per trasformare semplici clip in sequenze cinematografiche.

Crediti: OPPO

Per la produttività e le prestazioni, la serie Reno 15 è equipaggiata con batterie capienti fino a 6.500 mAh e ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. L’interfaccia ColorOS 16 è potenziata dal Trinity Engine, mentre i videogiocatori possono contare sulla piattaforma MediaTek Dimensity 8450 del modello Pro per gestire i titoli più esigenti a 120 fps.

La connettività è ottimizzata da AI LinkBoost 3.0 e, per chi lavora su più piattaforme, la funzione O+ Connect facilita il trasferimento di file tra dispositivi OPPO e sistemi iOS o MacOS. Infine AI Mind Space migliora l’organizzazione delle idee, permettendo di raccogliere contenuti da diverse app con un semplice gesto.

Crediti: OPPO

La serie OPPO Reno 15 rappresenta un salto qualitativo importante per chi cerca un dispositivo che sia votato alle foto, al mobile gaming e alla produttività; il tutto arricchito da batterie capienti, una resistenza ambientale superiore e una suite di strumenti AI. Infine segnaliamo che i modelli lanciati in Italia sono differenti dalla serie Reno 15 cinese.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie di OPPO è disponibile in varie colorazioni e configurazioni: tutti i modelli sono acquistabili nello store ufficiale con due opzioni di bundle omaggio esclusivi (fino al 28 febbraio) e prezzi a partire da 399,9€. Di seguito trovate la lista dei dispositivi:

OPPO Reno 15 F 5G – 399,9€ con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank;

con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank; OPPO Reno 15 FS 5G – 469,9€ con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank;

con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank; OPPO Reno 15 5G – 599,9€ con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 Pro oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank;

con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 Pro oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank; OPPO Reno 15 Pro 5G – 799,9€ con Travel Case, Travel Tag e Enco Buds 3 Pro oppure Travel Case, Travel Tag e Power Bank.

Sempre fino al 28 febbraio è possibile iscriversi allo store per ricevere 50€ di sconto su Reno 15 Pro, 30€ di sconto su Reno 15 e 15 FS, 10€ di sconto su Reno 15 F.

OPPO Reno 15 – Scheda Tecnica (ITALIA)

Dimensioni e peso: 158 x 74,8 x 7,77 mm, 197 grammi

Colorazioni: Aurora White, Twilight Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 722

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 Pro – Scheda tecnica (ITALIA)

Dimensioni e peso: 151,2 x 72,4 x 7,99 mm, 187 grammi

Colorazioni: Dusk Black, Aurora Blue

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.200 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 F / FS 5G – Scheda tecnica (ITALIA)

Dimensioni e peso: 158,18 x 74,93 x 8,14 mm, 189 grammi

Colorazioni: Aurora Blue, Twilight Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,57″ Full HD (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 397 PPI, fino a 1.400 nit di luminosità

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU: Adreno 710

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: Reno 15 F – 256 GB UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB (micro SD) Reno 15 FS – 512 GB UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, AI Mind Space, Gemini, Cerchia e Cerca

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.