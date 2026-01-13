OPPO Reno 15 F/FS 5G: ci sono immagini, specifiche e prezzo per l’Italia

Il debutto della serie Reno ha creato qualche grattacapo con l’arrivo in versione Global. I dispositivi presentano delle differente con i cugini cinesi, inoltre ci saranno delle variazioni della lineup in base al mercato. In tutto questo, nelle ultime ore sono sputate immagini, prezzo e dettagli tecnici su OPPO Reno 15 F e FS, precisamente riguardo al debutto in Italia.

OPPO Reno 15 F e FS 5G: cosa sappiamo dei nuovi smartphone in arrivo in Italia

Crediti: OPPO

Il dispositivo è stato già avvistato in uno store qualche tempo fa ma grazie alle ultime novità abbiamo una panoramica ancora più completa, con tanto di prezzo in Italia. Il dispositivo dovrebbe presentare due tagli di memorie, con conseguente cambio di nome: OPPO Reno 15 F sarebbe il modello da 8/256 GB mentre la variante da 8/512 GB sarebbe quella conosciuta come Reno 15 FS. Per il prezzo si parla di 399€ per la configurazione base e per ora non ci sono dettagli sulla seconda.

Crediti: OPPO

La scheda tecnica riportata dalla fonte ricalca quella vista anche in precedenza quindi non resta che una conferma definitiva da parte di OPPO. Nel momento in cui scriviamo il telefono non è presente nello store ufficiale italiano del brand, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

Scheda tecnica presunta